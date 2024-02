Nữ sinh giành giải Nhất học sinh giỏi đi 17km dạy học từ thiện hàng tuần

Phan Khánh An đang học lớp 11 Anh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT vừa qua, An thi vượt cấp và đạt giải Nhất. Trước đó, em cũng đạt giải Nhất cấp thành phố. Tuy nhiên, An không xem đây là thành tích đặc biệt bởi lớp của cô gái này có 9 thành viên tham gia đội tuyển thì cả 9 đều đoạt giải với 3 giải Nhất.

An nói không có bí quyết gì để đạt giải quốc gia ngoài việc rèn nhiều, luyện nhiều và chịu được áp lực.

An làm quen với áp lực khi còn học cấp 2. Giai đoạn ôn thi vào lớp 10, em đăng ký thi 3 trường chuyên gồm Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

Nữ sinh tâm sự đó là một giai đoạn vất vả và căng não. Bù lại, em nhận về thành quả xứng đáng là đỗ cả ba trường.

Chính vì thế, khi được chọn vào đội tuyển quốc gia môn tiếng Anh, An không còn xa lạ với cường độ học tập cao. Học sinh đội tuyển được nghỉ học trên trường để tập trung theo tuyển. Mỗi ngày An học 6 tiếng ở tuyển và tự luyện thêm 1 tiếng ở nhà.

Nhưng ngay cả thời điểm cần tập trung toàn sức cho kỳ thi, em vẫn duy trì công việc dạy học thiện nguyện.

Chân dung em Phan Khánh An - Học sinh lớp 11 Anh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ảnh: Hoàng Hồng).

Một năm trước, An tham gia tổ chức Lớp học Cầu Vồng - một dự án phi lợi nhuận cung cấp giáo dục cho học sinh yếu thế tại Hà Nội và miền Bắc. An nhận nhiệm vụ kèm cặp một học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Vĩnh Hưng có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh của An sống cùng mẹ trong căn nhà trọ tồi tàn. Anh trai của em hơn An 1 tuổi nhưng đã phải bỏ học để mưu sinh. Nơi em ở cách nhà An 17km. Hàng tuần, An bắt xe buýt đến nhà trọ của em để dạy học.

Khoảng cách địa lý xa xôi, việc học ở trường có nhiều giai đoạn áp lực, An vẫn cố gắng sắp xếp để hai chị em học cùng nhau đều đặn mỗi tuần trong suốt hơn 1 năm qua.

An nói về động lực của mình: "Bởi vì em ấy đã luôn cố gắng để học cùng em dù không hề thích môn tiếng Anh.

Xuất phát điểm là một cậu bé chỉ thích học các môn tự nhiên, sau một năm học cùng em, em ấy đã có cảm tình hơn với tiếng Anh, không ngại học như trước kia nữa.

Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn, em ấy thực sự rất nghị lực. Mẹ em ấy là một người phụ nữ nghèo nhưng khao khát con mình được học lên cao, được đổi đời bằng việc theo đuổi học tập. Và em ấy không muốn phụ tấm lòng của mẹ.

Em mong muốn sau này, nếu không còn điều kiện dạy cho em ấy, em ấy sẽ vẫn duy trì được cảm hứng học tập để tự học ngoại ngữ".

Hiện cậu trò nhỏ của An đã học lớp 5 và An cũng đã bước sang kỳ 2 của lớp 11. An tâm sự, món quà lớn nhất mà em nhận được sau 1 năm dạy học thiện nguyện là trân trọng hơn cuộc sống mình đang có cùng niềm vui thường trực trong lòng vì đã góp phần thổi hồn vào những con chữ tiếng Anh để một em nhỏ yêu thích việc học tập.

Tình yêu đó với An lớn lao hơn điểm số ở trường.

Lớp 12, An dự định sẽ không thi học sinh giỏi quốc gia nữa mà tập trung cho việc nộp hồ sơ xin học bổng du học. Giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh nói vui "vẫn chưa biết IELTS là gì". Do đó, kế hoạch trước mắt của An là ôn luyện để thi IELTS.

Song song với đó, em sẽ vẫn dự tuyển vào các trường đại học trong nước. An sẽ theo đuổi ngành luật theo truyền thống của gia đình. Ước mơ của em là trở thành một luật sư hoặc một nhà hoạt động xã hội bảo vệ lợi ích của nhóm yếu thế.