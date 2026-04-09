Ngăn chặn thực phẩm bẩn vào trường học: Cần chế tài 'kịch khung' để bảo vệ giống nòi

"Tội ác" dưới lớp vỏ bọc kinh doanh

Tại Hội nghị thông tin báo chí quý I-2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội đã dùng những từ ngữ đanh thép nhất để định nghĩa về hành vi đưa thực phẩm bẩn vào học đường: Đó là một "tội ác đầu độc thế hệ tương lai".

Bên cạnh đó, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng còn đề nghị Quốc hội tăng hình phạt đối với hành vi buôn bán thực phẩm bẩn này lên mức cao nhất, bởi các sai phạm này liên quan đến việc hủy hoại giống nòi.

Được biết, trước khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn lợn bệnh vào trường học và bếp ăn tập thể bị phát hiện, triệt phá, CATP Hà Nội đã phát hiện, xử lý khá nhiều vụ kinh doanh, buôn bán thực phẩm bẩn.

Nhóm đối tượng trong đường dây tuồn 300 tấn thịt lợn bệnh vào trường hoc tại cơ quan Công an.

Cụ thể, vào tháng 5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra điểm tập kết, kinh doanh thực phẩm có địa chỉ tại Km12, đường Ngọc Hồi, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (cũ), do Lê Hồng Phong làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 7 tấn thực phẩm đông lạnh gồm trứng non, nầm, tràng lợn chưa qua sử dụng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Trước đó, khám xét bất ngờ 3 kho đông lạnh tại thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên (cũ), lực lượng chức năng cũng phát hiện gần 11 tấn nội tạng trâu, bò đang có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi. Ngoài ra, quá trình kiểm tra đột xuất kho lạnh gần chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (huyện Thường Tín cũ), lực lượng chức năng thu giữ gần 20 tấn thịt gà đông lạnh, thịt gà ủ muối và nội tạng gia cầm không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị xuất ra thị trường. Nghiêm trọng hơn, nhiều sản phẩm bốc mùi, có thể gây ngộ độc nếu lọt ra thị trường….

Những con số nghìn tỷ chênh lệch trong sổ sách và khối lượng thực phẩm bẩn khổng lồ bị thu giữ cho thấy một thị trường ngầm đầy rẫy rủi ro, nơi mà sức khỏe cộng đồng đang bị đem ra đánh đổi lấy những khoản lợi nhuận kếch xù.

Tiếng nói phẫn nộ từ phía sau những bữa ăn bán trú

Các vụ việc trên bị phát hiện, phanh phui khiến nhiều người dân vô cùng phẫn nộ. Ông Nguyễn Đình Sáng, cán bộ hưu trí phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội cho rằng, việc các đối tượng tuồn hàng trăm tấn thịt lợn bẩn vào trường học – nơi lẽ ra phải được bảo vệ nghiêm ngặt nhất về an toàn thực phẩm không chỉ là hành vi gian dối trong kinh doanh mà còn thể hiện sự coi thường sức khỏe và tính mạng của trẻ em – là hành vi đầu độc, hủy hoại giống nòi, gây tổn hại lâu dài đến thể chất của trẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng cần tăng nặng hình phạt đối với những sai phạm liên quan đến thực phẩm.

“Tôi được biết, liên quan đến vụ án trên, nhóm cán bộ kiểm dịch đã gây khó dễ để thu tiền trái quy định tới 4 triệu đồng/chuyến xe và yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 - 10 triệu đồng/tháng. Nhóm này đã thu lợi bất chính 2,5 tỉ đồng. Do vậy, cùng với những kẻ buôn bán thịt lợn bệnh, những đối tượng này cũng phải bị trừng trị thích đáng để răn đe, bởi hậu quả mà chúng gây ra là không thể đo đếm hết” - ông Sáng kiến nghị.

Với quan điểm tương tự, chị Phạm Phương Hạnh – phụ huynh có 2 con đang học tiểu học ở phường Định Công, Thành phố Hà Nội chia sẻ, từ khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn lợn bệnh vào trường học bị phát hiện, chị như ngồi trên đống lửa. Ngày nào chị cũng đọc báo, lên mạng cập nhật thông tin xem số thịt này đã bị đưa vào những trường học nào, con mình đã ăn phải hay chưa.

“Thật xót xa cho những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn bị đầu độc bởi thực phẩm bẩn, thịt lợn nhiễm bệnh. Tôi tha thiết mong lực lượng công an các các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm, xử lý đến cùng các cá nhân, tổ chức liên quan", chị Hương nói.

Lỗ hổng quản lý và yêu cầu về một "bàn tay sắt"

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, pháp luật hình sự hiện hành đã có quy định tương đối nghiêm khắc đối với hành vi kinh doanh, buôn bán thực phẩm bẩn.

Cụ thể, Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi về Tội vi phạm quy định an toàn thực phẩm đã cho phép áp dụng mức hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù. Còn với Mỹ hay các nước Liên minh châu Âu, ngoài việc áp dụng hình phạt tù, họ còn tập trung vào cơ chế phạt tiền rất lớn và buộc bồi thường thiệt hại, đủ để khiến doanh nghiệp vi phạm đứng trước nguy cơ phá sản và bị thị trường tẩy chay.

Hàng tấn thịt lợn bệnh được đóng gói, chuẩn bị tuồn ra thị trường đã bị lực lượng chức năng thu giữ.

Đặc biệt ở Trung Quốc hiện vẫn duy trì quan điểm trừng trị bằng hình phạt tử hình liên quan đến tội danh về thực phẩm độc hại. Vụ việc hơn 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn vào bếp ăn trường học không chỉ gây rúng động dư luận mà còn đặt ra yêu cầu nhìn nhận lại toàn diện về chế tài xử lý đối với hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn.

Để ngăn chặn tình trạng này, cần tăng nặng chế tài theo hướng thực chất hơn như xem xét nâng mức hình phạt tù cao nhất lên tù chung thân đối với các hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả lớn. Đồng thời, tăng mạnh mức xử phạt hành chính, kéo dài thời gian đình chỉ hoạt động, tước giấy phép kinh doanh để triệt tiêu động cơ tái phạm – luật sư Nguyễn Thị Thu đề xuất.

Thịt lợn bệnh được đóng gói, dán tem của Công ty Cường Phát.

Cũng theo luật sư Thu, việc kinh doanh thực phẩm bẩn tràn lan không chỉ do chế tài xử lý còn nhẹ mà còn xuất phát sự kém hiệu quả trong quản lý nhà nước. Thực tế, để hàng trăm tấn thịt bệnh lọt qua kiểm dịch, đi vào trường học, không thể không có những lỗ hổng trong quản lý, thậm chí là dấu hiệu tiêu cực. Nếu hệ thống giám sát còn lỏng lẻo, cán bộ thiếu trách nhiệm hoặc bị mua chuộc, thì dù hình phạt có nặng đến đâu, vi phạm vẫn có thể xảy ra

Thống nhất với đề xuất của Giám đốc Công an Hà Nội về việc kiến nghị Quốc hội tăng hình phạt lên mức cao nhất, dư luận kỳ vọng vào một sự thay đổi mạnh mẽ cả ở cấp luật và dưới luật.

Việc xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, làm rõ trách nhiệm cá nhân thay vì tập thể là bước đi cần thiết để lập lại kỷ cương. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và siết chặt trách nhiệm giám sát của Ban giám hiệu cùng các cơ quan quản lý địa phương là giải pháp không thể chậm trễ.

Chỉ khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa sự quyết liệt của lực lượng công an, sự minh bạch của cơ quan quản lý và sự nghiêm khắc của pháp luật, chúng ta mới có thể tạo ra một "lá chắn" thực sự vững chắc, bảo vệ thế hệ mầm non trước sự bủa vây của thực phẩm bẩn, vì một tương lai giống nòi khỏe mạnh và bền vững.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học GĐXH - Chiều 6/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến – Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CA TP Hà Nội) đã thông tin chi tiết 3 câu hỏi từ phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào trường học, bếp ăn.

Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 'Tương đối nhiều' bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội cũng trở thành 'nạn nhân' GĐXH - Ngoài Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội - Nhập thịt của Cường Phát để cung cấp cho 26 trường công lập trên địa bàn thì Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc được xác định cũng đã cấp thịt lợn bệnh cho "tương đối nhiều" bếp ăn mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội.



