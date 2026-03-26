Nuôi con 'giai đoạn vàng' 5 năm đầu đời: Đừng biến tình yêu thành áp lực cân nặng
GĐXH - Nuôi con dưới 5 tuổi đang trở thành áp lực lớn với nhiều cha mẹ. Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân không chỉ từ trẻ, mà còn đến từ kỳ vọng và thông tin sai lệch.
Dinh dưỡng 5 năm đầu đời: Vì sao cha mẹ càng chăm con càng áp lực? Chuyên gia lý giải
Nuôi con trong những năm đầu đời vốn được xem là hành trình nhiều yêu thương nhưng cũng không ít áp lực. Đặc biệt, khi nhận thức về "5 năm đầu đời là giai đoạn vàng" ngày càng phổ biến, nhiều bậc cha mẹ lại vô tình đặt lên vai mình những kỳ vọng lớn hơn, khiến việc chăm sóc con nhỏ trở thành một áp lực kéo dài.
Theo các chuyên gia, 5 năm đầu đời là thời điểm cơ thể trẻ phát triển mạnh mẽ nhất về cả thể chất lẫn trí tuệ. Đây là giai đoạn nền tảng, quyết định không nhỏ đến sức khỏe và khả năng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, chính sự quan trọng này lại khiến nhiều phụ huynh rơi vào tâm lý lo sợ "làm chưa đủ", từ đó tạo nên áp lực trong từng bữa ăn, giấc ngủ hay hoạt động thường ngày của trẻ.
PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng cho biết: "5 năm đầu đời là quãng thời gian cơ thể trẻ phát triển nhanh và mạnh nhất". Chính vì vậy, dinh dưỡng và cách chăm sóc trong giai đoạn này đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng việc hiểu chưa đúng về dinh dưỡng đang là nguyên nhân khiến nhiều cha mẹ căng thẳng không cần thiết.
Trong thực tế, không ít phụ huynh quan niệm rằng trẻ càng ăn nhiều càng tốt, từ đó tìm mọi cách để ép con ăn. Điều này vô tình tạo áp lực cho cả cha mẹ lẫn trẻ nhỏ.
Bên cạnh đó, sự bùng nổ của thông tin trên mạng xã hội cũng góp phần làm gia tăng áp lực nuôi con. Các phương pháp ăn dặm, lựa chọn sữa hay cách chăm sóc trẻ được chia sẻ với nhiều quan điểm khác nhau, khiến cha mẹ dễ rơi vào trạng thái hoang mang. Không ít người cố gắng áp dụng mọi phương pháp với mong muốn mang lại điều tốt nhất cho con, nhưng lại vô tình khiến bản thân mệt mỏi.
Một vấn đề khác được chuyên gia nhắc đến là việc cha mẹ quá lo lắng về nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc béo phì. Thực tế, Việt Nam hiện đang đối mặt với tình trạng "gánh nặng kép" về dinh dưỡng, khi một bộ phận trẻ thiếu chất, trong khi số khác lại thừa cân. Điều này cho thấy việc chăm sóc dinh dưỡng chưa thực sự cân đối và khoa học.
Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng (Giám đốc Trung tâm Tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết: "Việt Nam đang đối mặt với một thực tế gọi là "gánh nặng kép" về dinh dưỡng. Ở vùng nông thôn, miền núi, nhiều trẻ nhỏ vẫn bị suy dinh dưỡng nhẹ cân, suy dinh dưỡng thấp còi, thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng như sắt, kẽm, vitamin A, vitamin D... Trong khi đó, ở các đô thị lớn, lại có xu hướng ngược lại, trẻ thừa cân, béo phì, ít vận động, tiêu thụ nhiều đồ ngọt, đồ chiên rán và nước ngọt đóng chai, ngủ muộn...
Sự mất cân bằng này đến từ lối sống hiện đại và việc tiếp cận thông tin không chính xác. Nhiều cha mẹ vẫn nghĩ "con tròn trịa là khỏe mạnh", nhưng thực chất béo phì thời thơ ấu lại là khởi nguồn cho nhiều bệnh lý chuyển hóa sau này. Dinh dưỡng đúng không phải là cho con ăn thật nhiều, mà là cung cấp đúng nhu cầu, đúng thời điểm, và đủ đa dạng thực phẩm".
Trong quá trình nuôi con, nhiều phụ huynh còn mắc sai lầm khi bổ sung quá nhiều thực phẩm chức năng hoặc vi chất mà không có chỉ định chuyên môn. Theo các chuyên gia, điều này không chỉ không cần thiết mà còn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nếu sử dụng không đúng cách.
PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng cũng lưu ý: "Không nên ép trẻ ăn quá nhiều… hãy để việc ăn uống trở thành niềm vui". Đây là nguyên tắc quan trọng giúp trẻ hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, đồng thời giảm bớt áp lực cho cha mẹ trong quá trình chăm sóc.
Các chuyên gia cho rằng, để giảm bớt căng thẳng khi nuôi con nhỏ, cha mẹ cần thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chạy theo những tiêu chuẩn cứng nhắc hoặc thông tin tràn lan, việc trang bị kiến thức từ nguồn tin cậy và hiểu rõ nhu cầu thực tế của trẻ là điều cần thiết. Đồng thời, mỗi đứa trẻ đều có tốc độ phát triển riêng, vì vậy không nên so sánh hay đặt kỳ vọng quá mức.
Nuôi con không phải là cuộc chạy đua hoàn hảo, mà là hành trình dài cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Khi cha mẹ giữ được tâm lý thoải mái, việc chăm sóc trẻ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, từ đó giúp trẻ phát triển trong môi trường tích cực và cân bằng.
Chim câu hầm không phải cứ ăn là bổ: Có người càng ăn càng hại mà không biếtSống khỏe - 1 tuần trước
GĐXH - Chim câu hầm bổ thật nhưng không phải ai cũng hợp. Ăn sai cách còn dễ hại sức khỏe, nhất là với nhóm người này.
Em bé sống thực vật "hồi sinh" nhờ điều trị bằng thở oxy cao áp: Từ một ca bệnh kỳ diệu đến một hướng đi mớiMẹ và bé - 3 tuần trước
Câu chuyện được chia sẻ giản dị trên MXH, nhưng kết quả sau 30 ngày điều trị khiến cộng đồng không khỏi xúc động…
Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thườngMẹ và bé - 3 tuần trước
GĐXH - Từng phẫu thuật u xương từ nhỏ nhưng gián đoạn tái khám, bé gái 8 tuổi bất ngờ đau sưng chân, đi khám phát hiện ung thư sụn.
Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp TếtMẹ và bé - 1 tháng trước
GĐXH - Hóc dị vật đường thở có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng.
Ốc bông – nhìn tưởng 'bình thường' mà chứa loạt vi chất 'vàng' cho xương, miễn dịch và tim mạchSống khỏe - 1 tháng trước
GĐXH - Không chỉ bắt mắt, ốc bông còn giàu magie, selen, vitamin E và phốt pho – những dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ tế bào, hỗ trợ xương khớp và chuyển hóa năng lượng. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (ĐH Y Hà Nội) phân tích rõ lợi ích và cách ăn sao cho đúng.
Phần thịt 'béo ngậy mà bổ đủ đường', tốt tim mạch, não bộ đến làn daSống khỏe - 1 tháng trước
GĐXH - Không chỉ mềm ẩm, ít xương và dễ chế biến, lườn cá hồi còn là “kho dinh dưỡng” giàu omega-3, vitamin D và protein chất lượng cao. Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), bổ sung lườn cá hồi 2–3 lần mỗi tuần có thể hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí não và cải thiện làn da một cách khoa học. Vậy ăn sao cho đúng để nhận trọn lợi ích?
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độcSống khỏe - 1 tháng trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.
Tai nạn pháo nổ dịp Tết: Nhiều ca dập nát bàn tay, bác sĩ cảnh báo khẩnMẹ và bé - 1 tháng trước
GĐXH - Mỗi dịp Tết Nguyên đán, tai nạn do pháo nổ, đặc biệt là pháo tự chế lại có xu hướng gia tăng, để lại những thương tích nặng nề, thậm chí ảnh hưởng suốt đời. Đáng lo ngại, không ít nạn nhân là thanh thiếu niên.
Cách phòng viêm phổi cho trẻ khi trời lạnhMẹ và bé - 2 tháng trước
Viêm phổi là bệnh thường gặp và là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em. Trẻ càng nhỏ tỷ lệ tử vong do viêm phổi càng cao. Mùa đông, các bệnh cảm lạnh cũng gia tăng làm cho virus, vi khuẩn nhân cơ hội xâm nhập mũi họng và xuống phổi gây viêm phổi.
Thiếu vitamin D, xương dễ yếu đi: 11 loại thực phẩm giúp hấp thu canxi hiệu quảSống khỏe - 2 tháng trước
GĐXH - Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể hấp thu canxi và duy trì hệ xương chắc khỏe, nhưng không phải ai cũng bổ sung đủ. Thay vì chỉ phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời, bạn hoàn toàn có thể cải thiện lượng vitamin D thông qua chế độ ăn hằng ngày với những thực phẩm quen thuộc dưới đây.
