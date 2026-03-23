3 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang quá tải, sắp 'vượt ngưỡng': Đừng bỏ qua nếu xuất hiện thường xuyên
GĐXH - Những biểu hiện như suy giảm trí nhớ tạm thời, rối loạn tiêu hóa hay ngứa da không rõ nguyên nhân có thể chỉ là phản ứng nhất thời. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu các triệu chứng này kéo dài, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị quá tải, đặc biệt liên quan đến chức năng gan và quá trình chuyển hóa.
Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người thường bỏ qua những thay đổi nhỏ của cơ thể vì cho rằng đó chỉ là biểu hiện nhất thời. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y học, một số dấu hiệu tưởng chừng đơn giản lại có thể phản ánh tình trạng rối loạn chức năng trong cơ thể nếu xuất hiện thường xuyên và kéo dài. Dưới đây là 3 dấu hiệu phổ biến cần lưu ý:
'Sương mù não' có thể liên quan đến rối loạn dẫn truyền thần kinh
Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, tình trạng "sương mù não" (brain fog) – biểu hiện bằng việc giảm tập trung, hay quên hoặc khó ghi nhớ thông tin – ngày càng phổ biến trong cuộc sống hiện đại.
"Khi cơ thể chịu áp lực kéo dài hoặc tích tụ nhiều yếu tố bất lợi, quá trình dẫn truyền thần kinh có thể bị ảnh hưởng. Điều này khiến tốc độ xử lý thông tin chậm lại, dẫn đến suy giảm trí nhớ tạm thời và giảm hiệu suất làm việc" - Bs Bình giải thích.
Đầy hơi, chướng bụng kéo dài
Gan là cơ quan quan trọng trong quá trình thải độc và hỗ trợ tiêu hóa thông qua việc tiết dịch mật. Khi chức năng gan suy giảm, hệ tiêu hóa sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn.
BS Bình cho biết, tình trạng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu kéo dài có thể liên quan đến việc tích tụ các chất chưa được chuyển hóa, khiến cơ thể cảm thấy nặng nề và khó chịu sau ăn.
Ngứa da không rõ nguyên nhân
Ngứa da kéo dài nhưng không xác định được nguyên nhân cũng là dấu hiệu cần theo dõi. Trong một số trường hợp, khi chức năng gan suy giảm, các chất chuyển hóa có thể tích tụ trong cơ thể và gây kích thích các mô dưới da.
Điều này dẫn đến cảm giác ngứa dai dẳng, có thể đi kèm phản ứng viêm nhẹ mà người bệnh khó nhận biết rõ ràng.
Điều đáng lưu ý là những rối loạn liên quan đến chức năng gan và chuyển hóa thường không biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu. Thay vào đó, cơ thể sẽ phát ra những tín hiệu "nhẹ" nhưng kéo dài, dễ bị bỏ qua như mệt mỏi, giảm tập trung, rối loạn tiêu hóa hay thay đổi trên da.
Về mặt sinh lý, gan là cơ quan trung tâm trong quá trình chuyển hóa và xử lý các chất trong cơ thể. Khi chức năng này bị suy giảm, các sản phẩm chuyển hóa không được xử lý triệt để có thể tích tụ dần, ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan như thần kinh, tiêu hóa và da. Chính sự tích lũy âm thầm này khiến các triệu chứng xuất hiện rải rác, không đặc hiệu và dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn thông thường.
ThS.BS Nguyễn Vũ Bình nhấn mạnh, việc chỉ xử lý triệu chứng riêng lẻ mà không đánh giá tổng thể tình trạng chuyển hóa có thể khiến vấn đề kéo dài và khó kiểm soát hơn về sau. Do đó, việc theo dõi các dấu hiệu bất thường một cách hệ thống và chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ là cần thiết để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
Những loại trái cây có hạt chứa độc tố, cẩn thận kẻo "ôm bệnh" vào thânBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Các loại trái cây này là những loại quả rất ngon và bổ dưỡng, nhưng ít ai biết hạt của chúng lại chứa những chất cực độc khi vô tình ăn phải.
Nhiều 9X phát hiện ung thư đại trực tràng ở giai đoạn nặng từ dấu hiệu nhiều người hay mắcBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Cho rằng mệt mỏi, uể oải, da xanh xao và thỉnh thoảng đau bụng lâm râm là do "áp lực công việc", nhiều bạn trẻ thế hệ 9X (27 - 35 tuổi) đi khám phát hiện bị ung thư đại trực tràng.
Uống giấm để giảm cân, thải độc: Cẩn thận rước họa vào thânBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều người coi giấm là "thần dược" hỗ trợ giảm cân, giải độc, nhưng dưới góc nhìn dinh dưỡng lâm sàng, đây là một con dao hai lưỡi.
Huyết áp cao mà vẫn ăn sáng tùy tiện? Bạn đang bỏ lỡ 6 loại thực phẩm cực tốt nàyBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Bạn có thể đang ăn sáng mỗi ngày mà không biết thói quen này ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp. Chỉ cần thay đổi một vài món quen thuộc, cơ thể có thể cải thiện rõ rệt. 6 thực phẩm dưới đây chính là “chìa khóa” đơn giản nhưng nhiều người lại đang bỏ qua.
Chế độ ăn chống viêm 'gây bão' mạng xã hội: Hiểu sai một chút là lợi bất cập hạiSống khỏe - 4 ngày trước
GĐXH - Nhiều lời khuyên trên mạng xã hội cho rằng chỉ cần bổ sung một số thực phẩm như nghệ, gừng hay trà xanh là có thể “chống viêm”, phòng bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, theo góc nhìn dinh dưỡng khoa học, đây là cách hiểu chưa đầy đủ, gây ngộ nhận.
Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 2 tuần trước
GĐXH - Đi khám vì bụng dưới xuất hiện khối cứng bất thường sau thời gian liên tục bị đầy bụng, bà nhận kết quả mình mắc ung thư buồng trứng.
7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngàyBệnh thường gặp - 2 tuần trước
GĐXH - Với người mắc suy thận, việc lựa chọn rau phù hợp và chế biến đúng cách là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát bệnh và hạn chế biến chứng.
Liên tiếp 2 người sốc phản vệ nguy kịch: Men gan tăng gấp 10 lần do truyền dịch tại nhàBệnh thường gặp - 2 tuần trước
GĐXH - Các bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo việc truyền dịch, truyền đạm không có chỉ định và theo dõi y tế có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.
3 lợi ích ít người biết của vỏ bưởi: Hỗ trợ hô hấp, giảm mỡ máu, hạn chế táo bón nếu dùng đúng cáchSống khỏe - 2 tuần trước
GĐXH - Không chỉ là phần thường bị bỏ đi sau khi ăn, vỏ bưởi thực tế chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Theo chia sẻ từ Ths.BS Nguyễn Vũ Bình, nếu sử dụng đúng cách, vỏ bưởi có thể hỗ trợ cải thiện hệ hô hấp, giúp giảm mỡ máu và hạn chế táo bón. Tuy nhiên, việc sử dụng cũng cần đúng liều lượng để tránh những ảnh hưởng không mong muốn.
Nam giới ngoài 40 tuổi đừng chủ quan: 7 dưỡng chất quan trọng giúp giữ phong độ và phòng bệnh sớmSống khỏe - 2 tuần trước
GĐXH - Các chuyên gia khuyến nghị, chỉ cần bổ sung đúng 7 dưỡng chất quan trọng này, đàn ông trung niên hoàn toàn có thể duy trì phong độ, bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.
