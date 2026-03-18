Chim câu hầm không phải cứ ăn là bổ: Có người càng ăn càng hại mà không biết

Trong nhiều gia đình, chim câu hầm thường được xem là món ăn giàu dinh dưỡng, thích hợp cho trẻ nhỏ, phụ nữ sau sinh hoặc người đang cần hồi phục thể trạng. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích, việc sử dụng và chế biến món ăn này không đúng cách có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Theo TS. Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 198 Bộ Công an), thịt chim câu chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Trong 100g thịt có thể cung cấp lượng protein chất lượng cao, cùng với sắt, kẽm và các vitamin nhóm B như B6, B12, niacin. Ngoài ra, các khoáng chất như phốt pho, selen cũng góp phần hỗ trợ quá trình tạo máu, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì hoạt động của hệ thần kinh.

Đáng chú ý, sắt trong thịt chim câu chủ yếu ở dạng dễ hấp thu, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu nếu được bổ sung hợp lý. So với nhiều loại thịt đỏ, chim câu có hàm lượng chất béo thấp hơn, nên thường được đánh giá là lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh.

Món chim câu hầm quen thuộc nhưng nhiều người đang hiểu sai: Cách ăn tưởng tốt lại gây hại sức khỏe.

Tuy vậy, một quan niệm phổ biến cho rằng phần nước hầm mới là "tinh túy" của món ăn lại chưa hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, phần lớn protein và vi chất dinh dưỡng vẫn nằm trong phần thịt. Nước hầm chủ yếu chứa một lượng nhỏ axit amin hòa tan, gelatin từ mô liên kết và một phần khoáng chất. Vì thế, nếu chỉ sử dụng nước mà bỏ phần thịt thì lượng dinh dưỡng cơ thể nhận được sẽ không cao như nhiều người vẫn nghĩ.

Một vấn đề khác cần lưu ý là quá trình hầm trong thời gian dài có thể làm tăng hàm lượng purin trong nước dùng. Đây là hợp chất có sẵn trong mô động vật, khi đun nấu lâu sẽ hòa tan nhiều hơn vào nước, đặc biệt khi nước hầm được cô đặc. Một số nghiên cứu cho thấy, lượng purin trong nước dùng đậm đặc thậm chí có thể cao hơn so với phần thịt nguyên.

Điều này đặc biệt đáng lưu tâm đối với người mắc bệnh gout, người có nồng độ acid uric cao hoặc có nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Việc sử dụng nhiều nước hầm đậm đặc có thể làm tăng lượng purin đưa vào cơ thể, từ đó dễ kích hoạt cơn gout cấp.

Ngoài ra, một số đối tượng khác cũng nên cân nhắc khi dùng món chim câu hầm. Người mắc bệnh thận mạn cần kiểm soát lượng protein theo hướng dẫn chuyên môn. Người có rối loạn mỡ máu nên chú ý cách chế biến, tránh kết hợp với nhiều chất béo.

Nhìn chung, dù là món ăn bổ dưỡng, chim câu hầm vẫn cần được sử dụng hợp lý, phù hợp với từng thể trạng để phát huy lợi ích và hạn chế rủi ro cho sức khỏe.