Chim câu hầm không phải cứ ăn là bổ: Có người càng ăn càng hại mà không biết
GĐXH - Chim câu hầm bổ thật nhưng không phải ai cũng hợp. Ăn sai cách còn dễ hại sức khỏe, nhất là với nhóm người này.
Trong nhiều gia đình, chim câu hầm thường được xem là món ăn giàu dinh dưỡng, thích hợp cho trẻ nhỏ, phụ nữ sau sinh hoặc người đang cần hồi phục thể trạng. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích, việc sử dụng và chế biến món ăn này không đúng cách có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
Theo TS. Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 198 Bộ Công an), thịt chim câu chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Trong 100g thịt có thể cung cấp lượng protein chất lượng cao, cùng với sắt, kẽm và các vitamin nhóm B như B6, B12, niacin. Ngoài ra, các khoáng chất như phốt pho, selen cũng góp phần hỗ trợ quá trình tạo máu, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì hoạt động của hệ thần kinh.
Đáng chú ý, sắt trong thịt chim câu chủ yếu ở dạng dễ hấp thu, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu nếu được bổ sung hợp lý. So với nhiều loại thịt đỏ, chim câu có hàm lượng chất béo thấp hơn, nên thường được đánh giá là lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh.
Tuy vậy, một quan niệm phổ biến cho rằng phần nước hầm mới là "tinh túy" của món ăn lại chưa hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, phần lớn protein và vi chất dinh dưỡng vẫn nằm trong phần thịt. Nước hầm chủ yếu chứa một lượng nhỏ axit amin hòa tan, gelatin từ mô liên kết và một phần khoáng chất. Vì thế, nếu chỉ sử dụng nước mà bỏ phần thịt thì lượng dinh dưỡng cơ thể nhận được sẽ không cao như nhiều người vẫn nghĩ.
Một vấn đề khác cần lưu ý là quá trình hầm trong thời gian dài có thể làm tăng hàm lượng purin trong nước dùng. Đây là hợp chất có sẵn trong mô động vật, khi đun nấu lâu sẽ hòa tan nhiều hơn vào nước, đặc biệt khi nước hầm được cô đặc. Một số nghiên cứu cho thấy, lượng purin trong nước dùng đậm đặc thậm chí có thể cao hơn so với phần thịt nguyên.
Điều này đặc biệt đáng lưu tâm đối với người mắc bệnh gout, người có nồng độ acid uric cao hoặc có nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Việc sử dụng nhiều nước hầm đậm đặc có thể làm tăng lượng purin đưa vào cơ thể, từ đó dễ kích hoạt cơn gout cấp.
Ngoài ra, một số đối tượng khác cũng nên cân nhắc khi dùng món chim câu hầm. Người mắc bệnh thận mạn cần kiểm soát lượng protein theo hướng dẫn chuyên môn. Người có rối loạn mỡ máu nên chú ý cách chế biến, tránh kết hợp với nhiều chất béo.
Nhìn chung, dù là món ăn bổ dưỡng, chim câu hầm vẫn cần được sử dụng hợp lý, phù hợp với từng thể trạng để phát huy lợi ích và hạn chế rủi ro cho sức khỏe.
Người phụ nữ 60 tuổi ở Hà Nội được phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robotY tế - 58 phút trước
GĐXH - Sáng ngày 18/3, Bệnh viện E chính thức triển khai phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robot CORI cho 4 người bệnh nữ. Đây là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên bệnh viện ứng dụng công nghệ robot trong lĩnh vực thay khớp.
Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày là lãng phí? Đây mới là số bước chân mang lại hiệu quả nhấtSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Từ trước đến nay, "10.000 bước" vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng cho sức khỏe. Tuy nhiên, một nghiên cứu khổng lồ trên 160.000 người vừa được công bố trên tạp chí y khoa danh giá Lancet Public Health đã lật ngược quan điểm này.
Nữ sinh 16 tuổi rụng tóc quá nhiều vì 1 sai lầm giới trẻ Việt thường mắc phảiSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Thức khuya, stress và mất ngủ triền miên, nữ sinh 16 tuổi bị rụng tóc từng mảng lớn, phải điều trị chuyên khoa để phục hồi nang tóc.
Người đàn ông suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 30 vì 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Chủ quan với bệnh nền, không tái khám định kỳ, người đàn ông phát hiện suy thận mạn, bệnh thận đã tiến triển đến giai đoạn cuối khi mới 30 tuổi.
3 lưu ý khi ăn trứng vịt lộn để thực sự bổ dưỡng và tránh rủi ro sức khỏeSống khỏe - 7 giờ trước
Trứng vịt lộn là món ăn dân dã giàu dinh dưỡng, giúp bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, cần lưu ý nguyên tắc ăn trứng vịt lộn để món ăn bổ dưỡng không trở thành gánh nặng cho cơ thể.
Bí mật sống thọ nằm ở giờ đi ngủ: 90% mọi người đang làm saiSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn tin rằng 21h là thời điểm lý tưởng để đi ngủ để sống thọ. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học mới đây cho thấy điều này chưa hoàn toàn chính xác.
Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dânY tế - 19 giờ trước
GĐXH – Chiều 17/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã thăm, làm việc với Viện Đông y Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Đông Y Việt Nam). Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Người đàn ông 35 tuổi suy tim cấp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Ho kéo dài, khó thở và nôn nhiều tưởng chỉ là bệnh hô hấp thông thường, người đàn ông 35 tuổi bất ngờ rơi vào suy tim cấp nguy kịch.
Tư thế ngủ quyết định tuổi thọ?: 3 kiểu ngủ nguy hiểm nhiều người mắc phải mà không biếtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Một tư thế ngủ sai không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ mà còn âm thầm gây áp lực lên tim, phổi và hệ tiêu hóa, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tuổi thọ.
Người đàn ông phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Ho kéo dài tưởng chỉ là viêm phổi thông thường, người đàn ông đi khám phát hiện ung thư phổi giai đoạn muộn đã di căn.
7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngàyBệnh thường gặp
GĐXH - Với người mắc suy thận, việc lựa chọn rau phù hợp và chế biến đúng cách là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát bệnh và hạn chế biến chứng.