Chim câu hầm không phải cứ ăn là bổ: Có người càng ăn càng hại mà không biết

Thứ tư, 16:00 18/03/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Chim câu hầm bổ thật nhưng không phải ai cũng hợp. Ăn sai cách còn dễ hại sức khỏe, nhất là với nhóm người này.

Trong nhiều gia đình, chim câu hầm thường được xem là món ăn giàu dinh dưỡng, thích hợp cho trẻ nhỏ, phụ nữ sau sinh hoặc người đang cần hồi phục thể trạng. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích, việc sử dụng và chế biến món ăn này không đúng cách có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Theo TS. Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 198 Bộ Công an), thịt chim câu chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Trong 100g thịt có thể cung cấp lượng protein chất lượng cao, cùng với sắt, kẽm và các vitamin nhóm B như B6, B12, niacin. Ngoài ra, các khoáng chất như phốt pho, selen cũng góp phần hỗ trợ quá trình tạo máu, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì hoạt động của hệ thần kinh. 

Đáng chú ý, sắt trong thịt chim câu chủ yếu ở dạng dễ hấp thu, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu nếu được bổ sung hợp lý. So với nhiều loại thịt đỏ, chim câu có hàm lượng chất béo thấp hơn, nên thường được đánh giá là lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh.

Món chim câu hầm quen thuộc nhưng nhiều người đang hiểu sai: Cách ăn tưởng tốt lại gây hại sức khỏe.

Tuy vậy, một quan niệm phổ biến cho rằng phần nước hầm mới là "tinh túy" của món ăn lại chưa hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, phần lớn protein và vi chất dinh dưỡng vẫn nằm trong phần thịt. Nước hầm chủ yếu chứa một lượng nhỏ axit amin hòa tan, gelatin từ mô liên kết và một phần khoáng chất. Vì thế, nếu chỉ sử dụng nước mà bỏ phần thịt thì lượng dinh dưỡng cơ thể nhận được sẽ không cao như nhiều người vẫn nghĩ.

Một vấn đề khác cần lưu ý là quá trình hầm trong thời gian dài có thể làm tăng hàm lượng purin trong nước dùng. Đây là hợp chất có sẵn trong mô động vật, khi đun nấu lâu sẽ hòa tan nhiều hơn vào nước, đặc biệt khi nước hầm được cô đặc. Một số nghiên cứu cho thấy, lượng purin trong nước dùng đậm đặc thậm chí có thể cao hơn so với phần thịt nguyên.

Điều này đặc biệt đáng lưu tâm đối với người mắc bệnh gout, người có nồng độ acid uric cao hoặc có nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Việc sử dụng nhiều nước hầm đậm đặc có thể làm tăng lượng purin đưa vào cơ thể, từ đó dễ kích hoạt cơn gout cấp.

Ngoài ra, một số đối tượng khác cũng nên cân nhắc khi dùng món chim câu hầm. Người mắc bệnh thận mạn cần kiểm soát lượng protein theo hướng dẫn chuyên môn. Người có rối loạn mỡ máu nên chú ý cách chế biến, tránh kết hợp với nhiều chất béo. 

Nhìn chung, dù là món ăn bổ dưỡng, chim câu hầm vẫn cần được sử dụng hợp lý, phù hợp với từng thể trạng để phát huy lợi ích và hạn chế rủi ro cho sức khỏe.

Nam giới ngoài 40 tuổi đừng chủ quan: 7 dưỡng chất quan trọng giúp giữ phong độ và phòng bệnh sớm

GĐXH - Các chuyên gia khuyến nghị, chỉ cần bổ sung đúng 7 dưỡng chất quan trọng này, đàn ông trung niên hoàn toàn có thể duy trì phong độ, bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Nam giới ngoài 40 tuổi đừng chủ quan: 7 dưỡng chất quan trọng giúp giữ phong độ và phòng bệnh sớm

7 siêu thực phẩm mùa xuân giúp thải độc, đẹp da và tăng đề kháng: Ăn đúng là khỏe cả năm

Nhiều người vẫn xào gan heo với giá đỗ mà không biết: Bác sĩ cảnh báo điều này

Muốn da săn chắc, chậm lão hóa: Bác sĩ khuyên bổ sung ngay thực phẩm này, nhiều lợi ích mà ít ai biết

4 loại thực phẩm 'quen mặt' giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng: Nhiều người ăn mỗi ngày mà không biết đang 'tự cứu mình'

Người phụ nữ 60 tuổi ở Hà Nội được phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robot

GĐXH - Sáng ngày 18/3, Bệnh viện E chính thức triển khai phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robot CORI cho 4 người bệnh nữ. Đây là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên bệnh viện ứng dụng công nghệ robot trong lĩnh vực thay khớp.

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày là lãng phí? Đây mới là số bước chân mang lại hiệu quả nhất

GĐXH - Từ trước đến nay, "10.000 bước" vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng cho sức khỏe. Tuy nhiên, một nghiên cứu khổng lồ trên 160.000 người vừa được công bố trên tạp chí y khoa danh giá Lancet Public Health đã lật ngược quan điểm này.

Nữ sinh 16 tuổi rụng tóc quá nhiều vì 1 sai lầm giới trẻ Việt thường mắc phải

GĐXH - Thức khuya, stress và mất ngủ triền miên, nữ sinh 16 tuổi bị rụng tóc từng mảng lớn, phải điều trị chuyên khoa để phục hồi nang tóc.

Người đàn ông suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 30 vì 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Chủ quan với bệnh nền, không tái khám định kỳ, người đàn ông phát hiện suy thận mạn, bệnh thận đã tiến triển đến giai đoạn cuối khi mới 30 tuổi.

3 lưu ý khi ăn trứng vịt lộn để thực sự bổ dưỡng và tránh rủi ro sức khỏe

Trứng vịt lộn là món ăn dân dã giàu dinh dưỡng, giúp bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, cần lưu ý nguyên tắc ăn trứng vịt lộn để món ăn bổ dưỡng không trở thành gánh nặng cho cơ thể.

Bí mật sống thọ nằm ở giờ đi ngủ: 90% mọi người đang làm sai

GĐXH - Nhiều người vẫn tin rằng 21h là thời điểm lý tưởng để đi ngủ để sống thọ. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học mới đây cho thấy điều này chưa hoàn toàn chính xác.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

GĐXH – Chiều 17/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã thăm, làm việc với Viện Đông y Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Đông Y Việt Nam). Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người đàn ông 35 tuổi suy tim cấp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Ho kéo dài, khó thở và nôn nhiều tưởng chỉ là bệnh hô hấp thông thường, người đàn ông 35 tuổi bất ngờ rơi vào suy tim cấp nguy kịch.

Tư thế ngủ quyết định tuổi thọ?: 3 kiểu ngủ nguy hiểm nhiều người mắc phải mà không biết

GĐXH - Một tư thế ngủ sai không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ mà còn âm thầm gây áp lực lên tim, phổi và hệ tiêu hóa, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tuổi thọ.

Người đàn ông phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Ho kéo dài tưởng chỉ là viêm phổi thông thường, người đàn ông đi khám phát hiện ung thư phổi giai đoạn muộn đã di căn.

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

GĐXH - Với người mắc suy thận, việc lựa chọn rau phù hợp và chế biến đúng cách là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát bệnh và hạn chế biến chứng.

Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người đàn ông suy thận giai đoạn cuối tránh được chạy thận nhờ 1 việc mà nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Loại quả nhiều người ăn để phòng ung thư, bán đầy chợ Việt nhưng người suy thận ăn nhiều dễ gặp biến chứng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

