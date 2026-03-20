Huyết áp cao mà vẫn ăn sáng tùy tiện? Bạn đang bỏ lỡ 6 loại thực phẩm cực tốt này

6 thực phẩm ăn sáng giúp hạ huyết áp tự nhiên bạn không nên bỏ qua

Huyết áp cao là vấn đề sức khỏe phổ biến và có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được kiểm soát kịp thời. Bên cạnh việc điều trị theo chỉ định, chế độ ăn uống, đặc biệt là bữa sáng, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ổn định huyết áp một cách tự nhiên và bền vững.

Một số thực phẩm quen thuộc như cá béo, các loại đậu, sữa chua, dầu ô liu, trứng và cà chua chứa nhiều dưỡng chất có lợi như omega-3, kali, magie và chất chống oxy hóa. Khi được bổ sung hợp lý vào bữa sáng, những thực phẩm này có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm áp lực lên thành mạch và hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả lâu dài, việc ăn uống cần đi kèm với lối sống lành mạnh như vận động thường xuyên, hạn chế muối và duy trì cân nặng hợp lý. Những thay đổi nhỏ nhưng đều đặn trong thói quen hằng ngày chính là chìa khóa giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp ổn định.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)