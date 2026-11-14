Tin sao 14/11: Tóc Tiên tự tin tỏa sáng tại chung kết 'Eurovision Song Contest Asia 2026', Trang Pháp trở thành diễn giả tại sự kiện tầm cỡ

Thứ bảy, 18:47 14/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Ca sĩ Tóc Tiên gây ấn tượng với hình ảnh đầy cuốn hút trước thềm Chung kết "Eurovision Song Contest Asia 2026", trong khi đó Trang Pháp tự hào là đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị Thương mại Đại ngôn Nghệ sĩ năm 2026 với vai trò diễn giả.

Tóc Tiên tự tin tỏa sáng tại chung kết 'Eurovision Song Contest Asia 2026', Trang Pháp trở thành diễn giả tại sự kiện tầm cỡ - Ảnh 1.

Tóc Tiên chia sẻ loạt hình ảnh tràn đầy năng lượng và sự tự tin trước thềm đêm diễn "Eurovision Song Contest Asia 2026" diễn ra vào tối nay (14/11). Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được tình yêu thương, sự cổ vũ nhiệt thành từ khán giả để có thêm động lực chinh phục đấu trường âm nhạc quốc tế.

Tóc Tiên tự tin tỏa sáng tại chung kết 'Eurovision Song Contest Asia 2026', Trang Pháp trở thành diễn giả tại sự kiện tầm cỡ - Ảnh 2.

Ca sĩ Bảo Anh "đốn tim" người hâm mộ với diện mạo xinh tươi, ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ trong bộ ảnh mới đăng tải trên trang cá nhân.

Tóc Tiên tự tin tỏa sáng tại chung kết 'Eurovision Song Contest Asia 2026', Trang Pháp trở thành diễn giả tại sự kiện tầm cỡ - Ảnh 3.

Người đẹp Lê Phương Khánh Như thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp khi hé lộ tạo hình trang phục dân tộc mang tên "Vũ điệu đồng hồ", chuẩn bị cho phần thi National Costume Show sắp tới trong khuôn khổ Miss International 2026.

Tóc Tiên tự tin tỏa sáng tại chung kết 'Eurovision Song Contest Asia 2026', Trang Pháp trở thành diễn giả tại sự kiện tầm cỡ - Ảnh 4.

Ca sĩ Trang Pháp tự hào chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ khi vinh dự trở thành đại diện Việt Nam góp mặt tại Hội nghị Thương mại Đại ngôn Nghệ sĩ năm 2026 với tư cách diễn giả.

Tóc Tiên tự tin tỏa sáng tại chung kết 'Eurovision Song Contest Asia 2026', Trang Pháp trở thành diễn giả tại sự kiện tầm cỡ - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến khán giả thích thú khi đặt lên bàn cân bức ảnh hiện tại và khoảnh khắc cách đây 12 năm, thời điểm anh vẫn còn độc thân. Nam nhạc sĩ nhận về "cơn mưa" lời khen nhờ phong độ ngày càng lịch lãm, chững chạc theo thời gian.

Tóc Tiên tự tin tỏa sáng tại chung kết 'Eurovision Song Contest Asia 2026', Trang Pháp trở thành diễn giả tại sự kiện tầm cỡ - Ảnh 6.

Diễn viên Lã Thanh Huyền gây ấn tượng mạnh mẽ với thần thái sang trọng khi hòa mình giữa khung cảnh thiên nhiên ngập tràn sắc màu trong chuyến du lịch nước ngoài.

(Ảnh: FB nhân vật)

Tóc Tiên tự tin tỏa sáng tại chung kết 'Eurovision Song Contest Asia 2026', Trang Pháp trở thành diễn giả tại sự kiện tầm cỡ - Ảnh 7.Tin sao 13/11: Thúy Diễm hạnh phúc bên con gái nhỏ, Emoura Phạm khoe sắc vóc quyến rũ

GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ khoảnh khắc gia đình hạnh phúc bên cô con gái nhỏ, trong khi đó Hoa hậu Emoura Phạm gây chú ý với nhan sắc quyến rũ, cuốn hút.

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