Tin sao 14/11: Tóc Tiên tự tin tỏa sáng tại chung kết 'Eurovision Song Contest Asia 2026', Trang Pháp trở thành diễn giả tại sự kiện tầm cỡ

6 giờ trước

GĐXH - Không có lễ đường lộng lẫy hay những nghi thức cưới hỏi cầu kỳ, đám cưới của chiến sĩ Trần Minh Hiếu và bạn gái Khánh Hà diễn ra ngay tại Trường Sa trong sự chứng kiến của đồng đội và 7 nghệ sĩ Sao nhập ngũ 2026. Món quà bất ngờ do ê-kíp chương trình chuẩn bị không chỉ khiến cô dâu, chú rể xúc động mà còn mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho những người lính nơi đảo xa.