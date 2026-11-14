Tin sao 14/11: Tóc Tiên tự tin tỏa sáng tại chung kết 'Eurovision Song Contest Asia 2026', Trang Pháp trở thành diễn giả tại sự kiện tầm cỡ
GĐXH - Ca sĩ Tóc Tiên gây ấn tượng với hình ảnh đầy cuốn hút trước thềm Chung kết "Eurovision Song Contest Asia 2026", trong khi đó Trang Pháp tự hào là đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị Thương mại Đại ngôn Nghệ sĩ năm 2026 với vai trò diễn giả.
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