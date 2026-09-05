Có cần rửa trứng trước khi nấu? Sai lầm nhiều người vẫn làm có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn

Thế nhưng, với trứng đã được xử lý và đóng gói theo quy trình công nghiệp, việc rửa lại tại nhà thường không cần thiết, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ phát tán vi khuẩn trong khu vực bồn rửa. Cách xử lý cũng khác với trứng mới thu từ chuồng gà hoặc trứng nuôi tại nhà.

Vậy khi nào nên rửa trứng, khi nào không? Và bảo quản thế nào để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn?

Vì sao không nên rửa trứng mua ở siêu thị?

Vỏ trứng nhìn có vẻ kín nhưng thực tế có hàng nghìn lỗ nhỏ li ti. Bên trong trứng được bảo vệ bởi lớp vỏ, màng vỏ và một lớp màng tự nhiên bên ngoài được gọi là cuticle. Lớp này góp phần hạn chế vi sinh vật xâm nhập qua các lỗ trên vỏ.

Tuy nhiên, cách xử lý trứng sau khi gà đẻ không giống nhau ở tất cả các quốc gia. Tại Mỹ, trứng thương mại được rửa trong điều kiện kiểm soát trước khi đến tay người tiêu dùng và sau đó phải được bảo quản lạnh. USDA cho biết việc rửa trứng tại nhà là không cần thiết và không được khuyến nghị, bởi nước có thể tạo điều kiện để vi khuẩn trên bề mặt bị kéo vào qua các lỗ của vỏ. VnExpress dịch từ Simple Recipes cho hay.

FDA cũng khuyến cáo người tiêu dùng không rửa trứng sống tại nhà và nhấn mạnh việc rửa trứng có thể khiến vi khuẩn phát tán ra khu vực bồn rửa và mặt bàn bếp.

Điều này có nghĩa là nếu mua trứng đóng hộp từ hệ thống bán lẻ và sản phẩm được bảo quản lạnh theo quy định, người dùng không cần mang trứng đi rửa lại trước khi cất giữ hay chế biến.

Điều quan trọng hơn là giữ sạch tay, dụng cụ và bề mặt tiếp xúc với trứng sống.

Trứng mới lấy từ chuồng gà có giống trứng siêu thị?

Trứng lấy trực tiếp từ gà nuôi tại nhà, trang trại hoặc mua ở nguồn chưa qua quy trình xử lý công nghiệp có thể còn lớp màng bảo vệ tự nhiên trên bề mặt. Nếu trứng chỉ dính một chút bụi hoặc rơm rạ, việc lau nhẹ bằng khăn khô có thể giúp làm sạch bề mặt mà không cần rửa dưới vòi nước.

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là cứ nhìn thấy trứng “sạch” hay “bẩn” rồi quyết định có an toàn hay không. Vi khuẩn gây bệnh có thể hiện diện mà mắt thường không thể nhận biết.

Đặc biệt, Salmonella là một trong những mối nguy được quan tâm khi nói đến an toàn của trứng. Vi khuẩn có thể hiện diện trên bề mặt hoặc trong trứng, vì vậy xử lý và nấu chín đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng.

USDA lưu ý rằng ngay cả trứng chưa rửa cũng nên được bảo quản lạnh tại nhà. Khi trứng đã được bảo quản lạnh, không nên đưa ra vào liên tục ở nhiệt độ phòng vì sự thay đổi nhiệt độ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Khi nào buộc phải rửa trứng?

Trong một số trường hợp, người nuôi gà tại nhà có thể gặp những quả trứng bám nhiều chất bẩn và muốn làm sạch trước khi chế biến. Khi đó, cách rửa cũng cần được thực hiện cẩn thận thay vì xả trứng dưới vòi nước lạnh.

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của USDA cho biết nước rửa trứng cần ấm hơn nhiệt độ bên trong trứng. Nếu sử dụng nước lạnh hơn trứng, sự co lại của phần bên trong có thể tạo điều kiện khiến nước và chất bẩn trên bề mặt bị hút qua vỏ. Quy trình rửa trứng thương mại vì thế được kiểm soát về nhiệt độ nước, chất tẩy rửa, nước tráng và quá trình làm khô.

Tại gia đình, nếu trứng chưa qua xử lý mà bị bẩn nhiều, lựa chọn an toàn hơn là xử lý theo hướng dẫn của nguồn cung hoặc sử dụng sớm thay vì rửa hàng loạt rồi cất giữ lâu ngày.

Đặc biệt, không nên rửa trứng rồi để ướt trong hộp và cho trở lại tủ lạnh. Nếu đã làm sạch bằng nước, cần làm khô hoàn toàn trước khi bảo quản và ưu tiên sử dụng sớm.

Rửa tay quan trọng hơn rửa vỏ trứng

Nếu mục tiêu là giảm nguy cơ nhiễm khuẩn khi chế biến trứng, việc tập trung vào vệ sinh tay và dụng cụ nhà bếp có ý nghĩa thiết thực hơn.

Sau khi đập trứng sống, cần rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Dao, bát, thớt, mặt bàn và các dụng cụ tiếp xúc với trứng sống cũng cần được vệ sinh kỹ. Trứng sống nên được tách biệt với những thực phẩm đã ăn ngay để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Bên cạnh đó, nấu trứng chín kỹ là một bước quan trọng để giảm nguy cơ từ vi khuẩn gây bệnh. VTC News dẫn nguồn từ FDA, khuyến nghị nấu trứng cho đến khi lòng trắng và lòng đỏ chín chắc; với những người có nguy cơ cao mắc bệnh do thực phẩm, càng cần thận trọng với trứng chưa được nấu chín hoàn toàn.

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