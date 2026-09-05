Khi đun nấu bật máy hút mùi nên mở hay đóng cửa và thời điểm bắt buộc phải mở cửa để bảo vệ sức khỏe

Tác dụng và nguyên lý hoạt động của máy hút mùi bếp

Máy hút mùi bếp là thiết bị quan trọng giúp loại bỏ mùi thức ăn, khói dầu mỡ và hơi ẩm sinh ra trong quá trình nấu. Nhờ hệ thống quạt và màng lọc, không khí trong bếp được làm sạch, giúp: Giảm mùi khó chịu bám vào tường, rèm, quần áo. Hạn chế bám dầu mỡ lên tủ bếp, trần và tường. Giữ không khí bếp luôn thông thoáng, dễ chịu. Giúp bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ.

Theo VOV, máy hút mùi hoạt động dựa trên việc hút khói, hơi nước, hơi dầu mỡ và mùi khó chịu ra khỏi không gian nấu ăn và loại bỏ chúng hoặc đẩy ra ngoài không gian bếp. Quá trình hoạt động của máy hút mùi thường đi theo các bước sau:

Hút khí và mùi: Động cơ của máy hút mùi tạo ra lực hút, hút không khí từ không gian nấu ăn qua bộ lọc.

Lọc khí: Trong quá trình đi qua bộ lọc, khói, mỡ và hơi nước được loại bỏ. Bộ lọc có thể bao gồm lọc mỡ để hấp thụ mỡ và lọc than hoạt tính để loại bỏ mùi khó chịu.

Máy hút mùi bếp là thiết bị quan trọng giúp loại bỏ mùi thức ăn, khói dầu mỡ và hơi ẩm sinh ra trong quá trình nấu.

Điều hướng khí: Khí đã được làm sạch sẽ tiếp tục đi qua hệ thống ống dẫn. Nếu có ống thoát ra ngoài, khí sẽ được đẩy ra khỏi nhà qua ống thông gió. Trong trường hợp không có ống thoát, máy có thể tuần hoàn không khí trong không gian bếp bằng cách lọc lại khí đã qua bộ lọc và thải trở lại không gian nấu ăn.

Máy hút mùi đóng một vai trò quan trọng trong việc lọc không khí nhà bếp, giúp con người tránh khỏi các rủi ro về sức khỏe của khói dầu gây ra. Tuy nhiên, có rất nhiều người vẫn chưa biết cách sử dụng máy hút mùi một cách hiệu quả. Có người chọn cách đóng chặt cửa sổ khi sử dụng máy hút mùi, một số khác lại chọn cách mở rộng cửa.

Bật máy hút mùi nên đóng hay mở cửa?

Trong khi sử dụng máy hút mùi, bạn không nên mở cửa bếp hay cửa sổ vì điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của máy. Nếu bạn mở cửa, không khí sẽ tạo thành một luồng đối lưu đẩy khói và mùi thức ăn trong nhà ra ngoài thay vì tập trung vào luồng hút của máy, khiến máy hoạt động kém hiệu quả.

Thông tin trên VTC News, việc thường xuyên mở cửa khi bật máy hút mùi sẽ khiến các bề mặt trong bếp như tường, bếp nấu và bản thân máy bám đầy dầu mỡ, việc vệ sinh bếp trở nên rất khó khăn.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên đóng tất cả các cửa bếp và cửa sổ khi bật máy hút mùi để đun nấu vì khi đó, trong bếp sẽ hình thành một "vùng áp suất âm", khiến máy hút mùi không thể hút hết khói. Phần khói dầu còn lại trong nhà có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cả gia đình. Khói dầu còn có thể bám vào quần áo khiến bạn cảm thấy rất khó chịu.

Sau khi nấu xong và tắt máy hút mùi, bạn hãy mở tất cả các cửa bếp và cửa sổ để tạo luồng không khí trong nhà, phân tán các chất độc hại ở gian bếp.

Vì thế, khi nấu ăn, bạn nên mở hé một phần tư cửa sổ hoặc cửa bếp để vừa ngăn không khí bên ngoài đi vào quá nhiều vừa duy trì sự lưu thông khí trong bếp, giúp việc hút mùi hiệu quả hơn và ngăn ngừa tích tụ dầu mỡ.

Sau khi nấu xong và tắt máy hút mùi, bạn hãy mở tất cả các cửa bếp và cửa sổ để tạo luồng không khí trong nhà, phân tán các chất độc hại ở gian bếp.

Thời điểm bạn nhất định phải mở cửa để bảo vệ sức khỏe

Trong khi nấu ăn

Do một lượng lớn khói được tạo ra trong quá trình nấu nướng như chiên, rán và các thành phần bay hơi ở nhiệt độ cao tạo ra các chất có hại nên chúng gây kích ứng mạnh cho màng nhầy của mũi, mắt và cổ họng, thậm chí có thể dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp.

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi nấu nướng, bạn không chỉ nên bật máy hút mùi mà còn nên mở cửa sổ để thông gió. Sau khi nấu nướng, bạn cũng nên tiếp tục mở cửa sổ trong ít nhất 10 phút để tránh khói dầu tích tụ lâu ngày trong nhà.

Sau khi tắm

Sau khi tắm, phòng tắm có độ ẩm cao phải thông gió ngay để giữ khô ráo, tránh hình thành lượng lớn nấm mốc đe dọa sức khỏe.

Nếu phòng tắm không có cửa sổ, hãy mở cửa phòng tắm sau khi tắm để duy trì sự lưu thông không khí.

Sau khi ngủ dậy

Khi ngủ, không gian trong nhà tương đối khép kín. Sau khi thở suốt đêm, rất nhiều khí carbon dioxide tích tụ trong phòng và lượng oxy trở nên mỏng hơn.

Bạn nên mở cửa sau khi ngủ dậy.

Khi trải giường, mạt bụi, vẩy da, v.v. sẽ bay lơ lửng trong không khí..., việc mở cửa sổ để thông gió trở nên vô cùng quan trọng.

Trong quá trình tổng vệ sinh

Khi dọn phòng, ngay cả khi bạn sử dụng máy hút bụi, một lượng lớn vi khuẩn, mạt bụi và vẩy nến vẫn sẽ bay lên trong không khí.

Đây là thời điểm các chất ô nhiễm trong nhà tập trung nhiều nhất! Vì vậy, các chuyên gia khuyên bạn nên đeo khẩu trang vào thời điểm này và mở cửa sổ để không khí lưu thông, tránh hít phải các hạt mịn.

Trong quá trình tổng vệ sinh, trước tiên nên lau đồ đạc bằng giẻ ướt để giảm chất lơ lửng trong không khí.

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