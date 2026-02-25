'Ông bầu' hoa hậu quyền lực nhất nhì Vbiz chuyển giao công việc cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh

Công ty TNHH Đào tạo và Giải trí Leading Media – đơn vị tổ chức các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu dành cho nam và nữ tại Việt Nam, đồng thời là đơn vị tiên phong giữ bản quyền nhiều cuộc thi nhan sắc nam và nữ hàng đầu thế giới vừa phát hành thông báo chính thức về việc điều chỉnh tên gọi của cuộc thi Mister Việt Nam - Người mẫu nam Việt Nam, trở thành cuộc thi Nam vương Việt Nam. Đồng thời, Nam vương Toàn cầu 2021 Danh Chiếu Linh cũng chính thức được bổ nhiệm trở thành Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cùng bà Vũ Thị Hoa - CEO Leading Media điều hành cuộc thi.

Đây có thể được xem là bước tiến mang tính đột phá, quan trọng đối với Cuộc thi Mister Việt Nam cũng như với sự nghiệp của cá nhân Nam vương Toàn cầu Danh Chiếu Linh.

"Ông bầu" Phúc Nguyễn ngoài cùng trao giải quán quân cho Danh Chiếu Linh trong "Mister Việt Nam" năm 2024.

Theo chuyên gia đào tạo người mẫu Phúc Nguyễn, nhà sáng lập cuộc thi Mister Việt Nam, bước tiến này đã được chuẩn bị từ khá lâu, trước khi cuộc thi Mister VietNam mùa 2-2024 diễn ra 2 năm trước.

Cho đến thời điểm hiện tại, tên tuổi của cuộc thi Mister Vietnam - Người mẫu nam Việt Nam đã rất quen thuộc với thế giới. Bởi, đây là cuộc thi đem đến nhiều đại diện xuất sắc đăng quang ngôi vị Nam vương, Á vương trong nhiều cuộc thi quốc tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những cường quốc Nam vương trên thế giới. Hiện, Leading Media, đơn vị tổ chức Mister Vietnam- Người mẫu nam Việt Nam vẫn đang giữ vững vị trí là đơn vị duy nhất sở hữu tới 3 ngôi vị Nam vương của 3 cuộc thi hàng đầu thế giới đó là: Mister Global 2021 - Nam vương Toàn cầu Danh Chiếu Linh, Nam vương Quốc tế - Mister International 2018 Trịnh Bảo, Manhunt International 2017– Trương Ngọc Tình. Bên cạnh đó, Mai Tuấn Anh, Trần Mạnh Kiên đều giành ngôi vị Á vương Manhunt International, cùng với đó là Á quân Mister Vietnam mùa 1 Lê Hữu Đạt giành ngôi vị Á vương 4 Mister Global 2023; Quán quân Mister Vietnam mùa 2 Mạnh Lân giành ngôi vị Á quân 1 Mister International 2025.

Việc điều chỉnh tên gọi từ Mister VietNam sang Nam vương Việt Nam cũng gây không ít tiếc nuối cho những khán giả đã theo dõi cuộc thi suốt từ mùa đầu tiên đến nay, tuy nhiên, theo bà Vũ Thị Hoa, CEO Leading Media, đây là một chiến lược của công ty nhằm khẳng định rõ hơn danh vị dành cho người chiến thắng, theo hướng vừa mang tính nghệ thuật, vừa thể hiện vai trò đại diện quốc gia; đồng bộ hóa với tiêu chuẩn quốc tế trong các cuộc thi dành cho Nam; đặc biệt là phù hợp với xu hướng phát triển của ngành giải trí – sắc đẹp hiện nay.

Nam vương Toàn cầu Danh Chiếu Linh- Trưởng BTC "Mister Vietnam- Nam vương Việt Nam" chia sẻ, anh quyết định chọn tên gọi Nam vương Việt Nam cho cuộc thi bởi muốn đem vào cuộc thi một tinh thần thời đại, trẻ trung hợp thị hiếu hơn, tính nhận diện cấp quốc gia cũng rõ ràng hơn.

Có thể nói, việc chuyển đổi phiên bản Mister Vietnam sang Nam vương Việt Nam đồng thời cũng là dấu ấn cuộc "chuyển giao quyền lực" của người điều hành cuộc thi giữa Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn và Nam vương Toàn cầu Danh Chiếu Linh. Với cuộc chuyển giao này, đơn vị tổ chức cho biết, thương hiệu cuộc thi Mister Vietnam vẫn tồn tại độc lập, nhưng sẽ "nhường đường" cho cuộc thi Nam vương Việt Nam phát triển trong tương lai. Danh Chiếu Linh cũng khẳng định, việc điều chỉnh tên gọi này không thay đổi tiêu chí tuyển chọn, nguyên tắc hoạt động, giá trị đào tạo và sứ mệnh của cuộc thi Mister Vietnam. Kế thừa thành công của Mister Vietnam, cuộc thi "Nam Vương Việt Nam" tiếp tục là sân chơi chuyên nghiệp, minh bạch, tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của nam giới Việt Nam.

Chân dung Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh.

Danh Chiếu Linh từng được biết đến và yêu mến với tên gọi "Nam vương chân đất" vì hình ảnh mộc mạc, chân chất và chăm chỉ công việc vườn tược khi tham gia đấu trường nhan sắc dành cho nam giới. Sau khi giành ngôi vị Á vương Toàn cầu 2021 và được trao lại danh hiệu Nam vương Toàn cầu 2021 (do Nam vương thắng giải bị tước danh hiệu không lâu sau cuộc thi), Danh Chiếu Linh đã tham gia tích cực trên các sân khấu biểu diễn thời trang với vai trò người mẫu.

“Ông bầu” Phúc Nguyễn: Giành vương miện rồi lấy đại gia ngay thì quá ích kỷ GiadinhNet - Phúc Nguyễn là “ông bầu” của các Hoa hậu, người mẫu trong nhiều cuộc thi lớn. Anh chính là người đưa Phạm Hương, Trương Thị May, Hoàng My, Ngọc Tình và nhiều người khác giành được hào quang. Tuy nhiên, trong 14 năm làm nghề dù đạt được nhiều thành công nhưng anh cũng gặp phải không ít thị phi. Song vì tình yêu với nghề, anh vẫn theo đuổi bằng được con đường mà mình đã chọn.







