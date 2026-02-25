Mới nhất
Phim Việt rùng rợn nhất nhì đầu năm 2026 chính thức tung teaser trailer

Thứ tư, 11:23 25/02/2026 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Phim "Bus: Chuyến xe một chiều" vừa tung teaser video, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ bầu không khí tâm linh rùng rợn cùng loạt hình ảnh gợi mở nhiều bí ẩn xoay quanh một câu chuyện đầy ám ảnh.

Vân Trang "hút triệu view", khiến chị em nể phục khi trang trí nhà đón Giáng sinhVân Trang 'hút triệu view', khiến chị em nể phục khi trang trí nhà đón Giáng sinh

GĐXH - Hôm 23/12, Vân Trang chia sẻ video dài hơn hai phút trên trang cá nhân, thể hiện việc cô tự tay chuẩn bị đồ trang trí Giáng sinh cho biệt thự rộng 1.000 m2 ở phường Tân Phong, TP HCM. Sau gần một ngày đăng tải, video thu hút hơn một triệu lượt xem, gần 30 nghìn lượt thích cùng hàng trăm lượt chia sẻ trên Facebook.

Teaser của "Bus: Chuyến xe một chiều" mở đầu với một lời dẫn chuyện ma mị, kỳ dị, dẫn dắt khán giả đến một câu chuyện kinh dị. Ở đó, có một nơi được "phong ấn" bằng bùa chú suốt nhiều năm. Thậm chí, trên chiếc cửa gỗ đó, còn có một "lời nguyền" của một nữ sinh: "Nơi tối tăm, nào ai biết cho thấu. Ta hận kẻ hại mình hết muôn kiếp. Hẹn gặp lại vào một ngày nắng đẹp. Ta sẽ gởi lại ngàn đau thương, đi cùng ta trên suốt quãng hành trình. Ngày ta thấy nhau, là ngày người phải chết".

Teaser phim "Bus: Chuyến xe một chiều" gây chú ý bởi những tình tiết kinh dị.

Không gian u tối cùng lời nguyền chất chứa oán hận lập tức thiết lập sắc thái chủ đạo cho bộ phim. Từ những hình ảnh đầu tiên, tác phẩm đã gợi ra câu chuyện về cái chết oan khuất của một nữ sinh, mở ra hành trình truy tìm sự thật giữa ranh giới hữu hình và vô hình. Cách dẫn dắt mang màu sắc huyền bí giúp teaser tạo được cảm giác căng thẳng, đồng thời khơi gợi sự tò mò về những bí mật bị che giấu trong quá khứ.

Trong suốt đoạn teaser, khán giả lần lượt được thấy nhiều hình ảnh đậm chất ma mị, kinh dị như những lá bùa, một mật thất với hàng chục cây nến đỏ được thắp bên trong, hình ảnh một bàn tay khắc lên gỗ bằng cây viết máy quen thuộc của học sinh. Những chi tiết này góp phần xây dựng bầu không khí rùng rợn, nơi mọi vật đều mang dấu vết của một nghi thức tâm linh nào đó. Không gian khép kín, ánh sáng đỏ chập chờn cùng âm thanh căng thẳng khiến người xem cảm nhận rõ nét sự hiện diện của những thế lực vô hình.

Một trong những điểm gây chú ý là sự xuất hiện của Phí Phương Anh với đôi mắt long lanh, trực trào nước mắt. Biểu cảm đầy cảm xúc của nữ nghệ sĩ gợi lên hình ảnh một nhân vật mang nhiều tổn thương, đồng thời tạo dấu ấn khi cô thử sức với dòng phim tâm linh sau khi chuyển hướng hoạt động nghệ thuật sang lĩnh vực âm nhạc. Vai diễn lần này cho thấy nỗ lực mở rộng hình ảnh của Phí Phương Anh, từ một người mẫu và ca sĩ đến gương mặt điện ảnh tiềm năng trong thể loại đòi hỏi chiều sâu nội tâm.

Bên cạnh đó, ánh mắt lo lắng và nghi hoặc của NSƯT Hữu Châu cùng cái nhìn ám ảnh của Mai Thu Huyền càng khiến mạch phim trở nên bí ẩn. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm mang đến chiều sâu cho câu chuyện, đồng thời góp phần tạo nên bầu không khí căng thẳng xuyên suốt đoạn video.

Phim Việt rùng rợn nhất nhì đầu năm 2026 chính thức tung teaser trailer - Ảnh 3.

Á hậu Huỳnh Minh Kiên cũng xuất hiện trong phim này.

Teaser cũng đánh dấu lần đầu Huỳnh Minh Kiên đảm nhận vai nữ chính trong một dự án mang màu sắc tâm linh kỳ bí. Nhân vật của cô xuất hiện với vẻ ngoài trong trẻo nhưng ẩn chứa nhiều bí mật. Ánh nhìn vừa hoang mang vừa kiên định của nữ diễn viên gợi lên hình ảnh một nhân vật đang bị cuốn vào chuỗi sự kiện vượt ngoài kiểm soát. Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của Huỳnh Minh Kiên khi thử sức với thể loại đòi hỏi khả năng thể hiện cảm xúc phức tạp.

Trong khi đó, Trần Lê Vĩnh Đam xuất hiện với visual nổi bật trong trang phục sơ mi trắng quen thuộc, mang đến hình ảnh một chàng trai có vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nhiều suy tư. Nhân vật của anh có màn chạm mặt tình cờ với cô gái do Huỳnh Minh Kiên thủ vai và nhanh chóng bị cuốn vào những biến cố xoay quanh câu chuyện bí ẩn. Sự xuất hiện của Vĩnh Đam trong teaser tiếp tục khẳng định sức hút của anh như một gương mặt điện ảnh được chú ý, đặc biệt khi đây là tác phẩm đánh dấu bước đi mới sau thành công từ dự án điện ảnh đầu tay.

Một điểm nhấn khác trong teaser là sự xuất hiện của Vân Trang với ánh nhìn bộc trực và thần thái mạnh mẽ. Nhân vật của cô gây ấn tượng qua phong thái tự tin, tạo nên sự tương phản thú vị với bầu không khí u ám của câu chuyện. Thần thái sắc sảo và cách thể hiện tự nhiên giúp Vân Trang mang đến cảm giác chân thực cho nhân vật, góp phần tăng thêm sự hấp dẫn cho mạch phim.

Phim Việt rùng rợn nhất nhì đầu năm 2026 chính thức tung teaser trailer - Ảnh 4.

Vân Trang quay trở lại với "đường đua" phim ảnh vào năm 2026.

Teaser cũng giới thiệu sự góp mặt của Mai Thế Hiệp cùng nhiều gương mặt trẻ khác. Sự kết hợp giữa các diễn viên giàu kinh nghiệm và những nhân tố mới được kỳ vọng tạo nên sự đa dạng trong diễn xuất, góp phần xây dựng thế giới phim phong phú và giàu cảm xúc.

Điểm đáng chú ý của đoạn video là cách xây dựng bầu không khí đầy nghi hoặc khi gương mặt của các nhân vật đều mang sắc thái khó đoán. Ánh mắt của mỗi người đều gợi cảm giác đối lập, khi vừa thể hiện nỗi sợ hãi vừa ẩn chứa điều gì đó bí mật. Chính yếu tố này khiến khán giả đặt ra nhiều giả thuyết về vai trò của từng nhân vật, đồng thời làm tăng sức hút cho câu chuyện.

Teaser video của "Bus: Chuyến xe một chiều" đã mở ra nhiều câu hỏi về số phận của các nhân vật và bí mật phía sau lời nguyền đầy oán hận. Với bầu không khí rùng rợn, hình ảnh giàu tính biểu tượng và dàn diễn viên được chú ý, bộ phim đang từng bước khẳng định sức hút ngay từ giai đoạn đầu quảng bá, đồng thời tạo kỳ vọng về một tác phẩm tâm linh đáng chú ý của điện ảnh Việt trong thời gian tới.

Với sự kết hợp giữa ý tưởng độc đáo, màu sắc tâm linh rùng rợn và dàn diễn viên trẻ, "Bus: Chuyến xe một chiều" được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý của điện ảnh Việt trong năm 2026.

Phim điện ảnh "Bus: Chuyến xe một chiều", do MOWO Film sản xuất và Lotte Cinema phát hành, dự kiến chính thức ra rạp vào 20/3/2026.

NSƯT Hữu Châu U60 độc thân nhưng không cô đơnNSƯT Hữu Châu U60 độc thân nhưng không cô đơn

Tuổi U60, NSƯT Hữu Châu nói cuộc sống mình đủ đầy nên không mong cầu bất cứ điều gì. Dẫu độc thân, anh không thấy cô đơn, tìm kiếm niềm vui mỗi ngày từ đồng nghiệp, học trò và khán giả.

