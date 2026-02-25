Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) nghĩ 'chiêu' theo đuổi cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Trong tập 2 "Bước chân vào đời" đã được phát sóng, Lan - nhân viên quán cà phê đã phối hợp với Quân (Huỳnh Anh) để lên kế hoạch cho Quân gặp gỡ Thương (Quỳnh Kool). Bởi Thương cũng thầm thương trộm nhớ Quân nên dù trời mưa nhưng Thương vẫn quyết định đến quán cà phê phụ giúp Lan vì biết Quân đang ngồi ở quán.

Gặp nhau ở quán, cả Quân và Thương đều vui mừng trong lòng nhưng đều giữ lại cảm xúc, không ai dám thể hiện trước mặt đối phương. Quân chúc mừng vì Thương đã chính thức trở thành cô giáo, được đứng lớp. Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở những lời xã giao đó, mà chưa có một lời thổ lộ tình cảm từ Quân. Hơn nữa, Quân còn lái ô tô ra về trước. Điều này khiến Thương hụt hẫng.

Quân và Thương có cuộc hẹn đầu tiên tại quán cũ. Ảnh VTV

Sau khi xong việc ở quán cà phê, xe máy của Thương bị hỏng và phải dắt bộ. Tuy nhiên, cô nàng không biết rằng Quân cố tình quay lại quán cà phê bằng xe máy và "tình cờ" gặp Thương trên đường. Dù có cố gắng nhưng anh chàng thiếu gia "mọt sách" này không sửa được xe cho Thương nên Quân chọn cách dắt bộ cùng cô nàng.

Sau khi gửi xe của Thương ở lại tiệm sửa xe, Quân còn đưa Thương về tận nhà. Thương đã thực sự rung động mạnh trước Quân. Có lẽ cô nàng chỉ chờ một lời tỏ tình để gật đầu đồng ý.

Thương đã thực sự rung động trước Quân khi hai người có cuộc gặp và hiểu rõ hơn về nhau. Ảnh VTV

