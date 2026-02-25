Sóng gió ập đến khi người dân bị lừa tiền từ trang web giả mạo ngân hàng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 13 "Không giới hạn", khi đang chuẩn bị đi tập, Phúc nhận được điện thoại từ vợ báo tin gia đình đã bị lừa mất sạch tiền trong tài khoản. Anh đã lập tức chạy về nhà.

Người dân sau khi bị trừ hết tiền trong tài khoản khi ấn vào đường link nhận quà được cho là của ngân hàng gửi đã vô cùng hoảng loạn nên đã kéo nhau lên trụ sở ngân hàng để bắt đền. Họ khẳng định mình chỉ làm theo đường link "tri ân khách hàng" có logo của ngân hàng.

Lam Anh và đại diện ngân hàng tìm cách giúp người dân bị lừa đảo. Ảnh VTV

Ngân hàng giải thích rằng các giao dịch đều hợp lệ vì có mã OTP gửi về số điện thoại chính chủ. Đường link mọi người truy cập thực chất là trang web giả mạo nhằm đánh cắp thông tin. "Đường link mà mọi người đăng nhập là một trang web giả mạo. Bọn tội phạm đã đánh cắp thông tin qua tin nhắn. Ngân hàng chúng tôi không bao giờ yêu cầu mọi người đăng nhập mã OTP ngoài ứng dụng chính thức", đại diện ngân hàng cho biết.



Tuy nhiên, kể cả khi được nhân viên ngân hàng cũng như cán bộ Cục An ninh mạng giải thích đường link đó là giả mạo và người dân đã vô tình để lộ mã OTP nên đã bị tin tặc chiếm đoạt quyền giao dịch tài khoản, người dân đã không hợp tác và cho rằng phía ngân hàng đang bưng bít sự lừa đảo của mình. Bên cạnh đó, vụ việc cũng bị một kẻ lạ mặt quay hình đưa lên mạng xã hội.

Dù bị lừa nhưng vợ Phúc vẫn muốn chồng tìm mọi cách lấy lại số tiền đã mất. Ảnh VTV

Vì muốn đòi lại tiền, vợ Phúc thúc giục anh đến ngân hàng, thậm chí đòi ngân hàng phải "ứng trước" tiền đền bù hoặc nhờ vả Lợi can thiệp. Phúc cũng cảm thấy bất lực trước những đòi hỏi vô lý này của vợ.

"Bây giờ anh đi nhờ anh Lợi, anh Lợi có người nhà tận Cục còn gì. Bảo người ta can thiệp vào... Anh em bạn bè thân thiết của anh để làm cái gì? Không phải lúc này là lúc nào?" - vợ Phúc lớn tiếng nói.

Mẹ của Lam Anh lo lắng cho sự an toàn của con gái khi đi công tác tại cơ sở nên đã yêu cầu bố cô can thiệp để rút cô về. Tuy nhiên, ông kiên quyết từ chối vì không muốn con mình được ưu tiên hơn người khác trong nhiệm vụ chung.

Bố của Lam Anh không can thiệp để giúp con gái. Ảnh VTV

"Anh sẽ không làm giúp con bé, vì điều đó nghĩa là một người khác phải thay thế vào vị trí của nó. Thế người khác gặp nguy hiểm thì được, con mình gặp nguy hiểm không được à?", ông Quân chất vấn lại vợ.

Tuy vậy, vợ ông lại không đồng ý bởi bà chỉ có một người con gái duy nhất. Hơn nữa, Lam Anh đã làm nhiệm vụ quốc tế hai năm liền, nguy hiểm nào cũng phải đối diện, như vậy là đủ.

Tập 13 "Không giới hạn" được phát sóng vào 21h ngày 25/2 trên VTV1.