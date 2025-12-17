Mới nhất
'Mưa đỏ' dừng bước đầy tiếc nuối tại Oscar 2026

Thứ tư, 09:04 17/12/2025 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Bộ phim bội thu giải thưởng và lập kỷ lục doanh thu của điện ảnh Việt "Mưa đỏ" đã không có tên trong danh sách rút gọn tranh giải Oscar 2026.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) vừa công bố danh sách rút gọn đề cử Giải Oscar lần thứ 98 ở 12 hạng mục. Từ 86 phim đủ điều kiện được các quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tới tranh giải ở hạng mục dành cho Phim Quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ vừa công bố danh sách rút gọn với 15 phim.

Các bộ phim, được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh theo quốc gia, là: Argentina, “Belén”; Brazil, “The Secret Agent”; Pháp, “It Was Just an Accident”; Đức, “Sound of Falling”; Ấn Độ, “Homebound”; Iraq, “The President's Cake”; Nhật Bản, “Kokuho”; Jordan, “All That's Left of You”; Na Uy, “Sentimental Value”; Palestine, “Palestine 36”; Hàn Quốc, “No Other Choice”; Tây Ban Nha, “Sirât”. Thụy Sĩ, “Late Shift”; Đài Loan (Trung Quốc), “Left-Handed Girl”; Tunisia, “The Voice of Hind Rajab”

Như vậy, "Mưa đỏ" - bộ phim gây sốt trong năm 2025, đại diện của Việt Nam gửi tới tranh giải Oscar đã không có mặt trong danh sách rút gọn này, thông tin khiến hàng triệu khán giả cảm thấy tiếc nuối. Trước đó, vào ngày 21/11, "Mưa đỏ" được AMPAS xác định đủ điều kiện xét giải ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất và có mặt trong danh sách dài gồm 86 tác phẩm.

Mưa đỏ lỡ hẹn với Oscar 2026- Ảnh 1.

Mưa đỏ lỡ hẹn với mùa giải Oscar 2026 (Ảnh: ĐPCC)

Tổng cộng có 12 hạng mục của Oscar vừa công bố danh sách rút gọn bao gồm Tuyển chọn diễn viên (hạng mục mới xuất hiện lần đầu tiên), Phim tài liệu, Phim Quốc tế, Nhạc phim gốc, Bài hát gốc, Quay phim, Trang điểm & Làm tóc, Âm thanh và Hiệu ứng hình ảnh, cũng như Phim ngắn tài liệu, Phim ngắn người đóng và Phim ngắn hoạt hình.

Danh sách đề cử chính thức ở những hạng mục trên được quyết định trong những tuần tới. Việc bỏ phiếu Oscar bắt đầu từ ngày 12/1/2026 và kết thúc vào ngày 16/1/2026. Danh sách đề cử dự kiến được công bố vào ngày 22/1.

"Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" góp phần đưa điện ảnh Việt đột phá về doanh thu năm 2025'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không' góp phần đưa điện ảnh Việt đột phá về doanh thu năm 2025

GĐXH - Năm 2025 đánh dấu cột mốc ấn tượng của thị trường phim Việt khi có tổng doanh thu lên tới gần 3.000 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các bộ phim "bom tấn" như: "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không"…

Tòa soạn Quảng cáo
Top