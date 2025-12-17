Không thể trả lãi ngân hàng, ông Phi ngậm ngùi bán căn nhà đầy ắp kỷ niệm

Trong tập 8 phim "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) - thông gia tương lai đã làm lộ chuyện vợ con ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) đã đến vay tiền, điều này khiến ông Phi tức giận tới mức phải nhập viện.

Chuyện này khiến Vân (Thuỳ Dương) "đau đầu" vì chính cô là người nghĩ ra chuyện bảo mẹ bạn trai đến vay tiền bố mình. Đức (Thừa Tuấn Anh) động viên bạn gái không phải lo lắng vì bố Phi sắp được xuất viện. Anh cảm thấy vui khi bạn gái đã "bày mưu tính kế" với mong muốn cưới được mình.

Đức được bạn gái lo lắng khi đứng trước viễn cảnh cả hai sẽ không được bố mẹ Đức ủng hộ. Ảnh VTV

Ông Phi giận vợ nên trong suốt những ngày nằm viện không cho vợ vào thăm. Ngày ông ra viện, hai con đón ông từ viện về tới nhà, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) lại giận ngược. Ông Phi xin lỗi vợ vì đã lỡ to tiếng nhưng bà Ánh vẫn nói giọng đầy giận dỗi: "Ai dám giận anh. Chuyện này là em sai mà, em có dám cãi câu nào đâu. Anh đuổi em, không cho vào viện thăm anh, em cũng phải chịu mà".

Ông Phi công nhận vợ sai, nhưng ông lại nói lời xin lỗi, an ủi vợ. Khoảnh khắc hai vợ chồng làm lành đầy ngọt ngào khiến hai con phải vội vàng lên phòng, để không gian riêng tư cho bố mẹ.

Ông Phi trở về nhà và hết giận vợ con. Ảnh VTV

Sau một loạt sóng gió và ôm khoản nợ lớn, hai vợ chồng ông Phi tính toán cả buổi chiều vẫn không có cách nào để chi trả nợ cả gốc cả lãi hơn 30 triệu đồng/tháng. Vì thế, ông bà quyết định bán ngôi nhà đang ở, dù rằng rất tiếc bởi nhà ở vị trí đẹp lại là nỗ lực cố gắng bao năm của hai vợ chồng.

Đến khi ông Phi tìm được người mua, bà Ánh vẫn còn tiếc nuối. Ông Phi bàn với vợ bán ngôi nhà được 12 tỷ đồng, sẽ trả nợ ngân hàng và một số khoản, còn lại chưa đến 10 tỷ thì sẽ mua ngôi nhà mới 5-6 tỷ, còn lại gửi ngân hàng để sau này lo cho tương lai hai con. Ở ngoài cửa nghe thấy bố nói vậy, Đức ngậm ngùi vì cảm thấy mình không giúp gì được cho bố mẹ.

Đức nghe thấy bố mẹ bàn chuyện sử dụng tiền bán nhà. Ảnh VTV

Sau đó, Đức xin phép bố mẹ cho mình dọn ra kho ở với lý do tiện bán hàng và tiết kiệm tiền cho gia đình, nhưng ông Phi lại cho rằng con trai làm như vậy là muốn ở với Vân. Vậy là hai bố con lại to tiếng, cãi vã. Đức tức giận bỏ ra kho nhưng cũng không thể ngủ vì những lời chỉ trích của bố vẫn văng vẳng bên tai. Nói chuyện với em gái, Đức vẫn thể hiện rất giận bố cho rằng mình "chỉ thở thôi cũng có lỗi".

Ngay sau đó, vợ chồng ông Phi - bà Ánh hoàn tất thủ tục bán nhà. Bà Ánh nấu một nồi mì để cả nhà ăn tạm vì đồ đạc đã đóng gói hết, nhưng đây lại là bữa ăn đặc biệt với cả gia đình - bữa ăn cuối cùng ở ngôi nhà gắn bó biết bao kỷ niệm với cả nhà. Ông Phi nhớ lại ngày chuyển về ngôi nhà này, Đức mới 15 tuổi, còn Dương 10 tuổi.

"Bố mẹ từng nghĩ cháu nội cháu ngoại của bố mẹ sẽ lớn lên ở căn nhà này, sẽ chơi đùa ở hai cái cây kia. Vậy mà..." - ông Phi khiến cả nhà nghẹn ngào, ai cũng cố kìm cho nước mắt không rơi. Ông Phi xin lỗi vợ vì đã không giữ được ngôi nhà này, nhưng bà Ánh khẳng định bà không cần nhà, chỉ cần có chồng và các con.

Bữa ăn tạm cuối cùng ở ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm khiến cả gia đình ông Phi nghẹn ngào. Ảnh VTV

Sau đó, cả nhà dọn về ngôi nhà mới, dù vẫn còn nhớ ngôi nhà cũ nhưng bà Ánh nói để động viên cả nhà rằng bà cảm thấy nhẹ người hơn khi không còn phải chịu áp lực nợ nần. Dương cảm thấy ngôi nhà mới này hẻo lánh nhưng với kinh nghiệm làm ở Sở về mảng quy hoạch đất đai của mình ngày xưa, ông Phi đã động viên cả nhà rằng khu này rất có tương lai, sẽ trong diện quy hoạch phát triển.

Bữa ăn đầu tiên ở ngôi nhà mới chưa bắt đầu thì ông Phi đã nhận điện thoại của nhóm xã hội đen đòi nợ Hoàng (Việt Bắc) - em trai của ông Phi. Hoàng bỏ trốn, nhóm này tìm đến tận nhà cũ của ông Phi, khiến ông phải bỏ dở bữa cơm, tức tốc đến gặp. Bà Ánh và các con lo sợ liền vội lấy xe để đuổi theo ông Phi khi ông trên đường về lại nhà cũ để đối diện với nhóm người đến đòi nợ.

