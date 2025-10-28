Thái Nguyên có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, được chuẩn y giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh được chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Linh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chúc mừng ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Linh được Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ, thể hiện sự tín nhiệm, kỳ vọng vào năng lực của các đồng chí.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trao quyết định của Ban Bí thư cho các ông Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Linh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định, thời gian tới tỉnh Thái Nguyên đứng trước nhiều cơ hội cũng như những khó khăn đan xen, song đồng chí tin tưởng với tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, các đồng chí sẽ có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại của tỉnh; đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm quý báu, bám sát thực tiễn, thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng và quy định của Nhà nước.

Ông bày tỏ quyết tâm cùng toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.