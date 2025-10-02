OREO ra mắt bộ sưu tập OREO BABYMONSTER in đậm dấu ấn độc đáo
OREO chính thức tung màn hợp tác đầy bất ngờ với nhóm nhạc K-pop đình đám BABYMONSTER.
Sự kết hợp này mang đến hương vị bánh hoàn toàn mới cùng thiết kế đặc biệt từ hình ảnh các thành viên BABYMONSTER. Bên cạnh loạt hoạt động sôi động và quà tặng hấp dẫn, người tham gia còn có cơ hội trúng chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
Chạm vị cá tính: Hương vị mới – Thiết kế táo bạo – Bộ sưu tập "card bo góc" được săn đón
Lấy cảm hứng từ một trong những món tráng miệng thịnh hành nhất Hàn Quốc, OREO ra mắt phiên bản giới hạn bánh quy đỏ OREO BABYMONSTER với lớp kem vị marshmallow, nhằm tôn vinh phong cách táo bạo của BABYMONSTER. Cùng với đó, OREO cũng trình làng những chiếc bánh quy đặc biệt do nhóm BABYMONSTER thiết kế.
Ngoài ra, trong mỗi gói bánh quy OREO x BABYMONSTER vị Vani 248.4g và hộp bánh Socola Pie OREO x BABYMONSTER 112g, 168g hay 336g đều kèm theo thẻ hình (photocard) độc quyền của từng thành viên. Sản phẩm này sẽ có mặt tại các cửa hàng, các MONSTIEZ có thể thu thập đủ 7 thẻ để hoàn thiện bộ sưu tập và thể hiện mình là "fan cứng" của BABYMONSTER nhé!
OREO x BABYMONSTER: Khi #XoayNếmNhảy trở thành "nghi thức" mới của Gen Z
Người tiêu dùng trên toàn thế giới đều quen thuộc với nghi thức "Xoay bánh – Nếm kem – Chấm sữa" (Twist – Lick – Dunk) của OREO. Nhưng lần này, OREO đã "remix" để tạo nên điều bất ngờ. Lần đầu tiên, OREO kết hợp cùng BABYMONSTER mang đến phiên bản mới của nghi thức này: giới thiệu thử thách #TwistLickDance - #XoayNếmNhảy.
Với ca khúc độc quyền do OREO phát hành và vũ đạo gốc do BABYMONSTER thể hiện, thử thách #XoayNếmNhảy kêu gọi MONSTIEZ (tên gọi người hâm mộ BABYMONSTER) tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á cùng khám phá vũ đạo đặc biệt qua từng chiếc bánh OREO phiên bản mới.
Ông Lucas Levy, Giám đốc Tiếp thị khu vực Đông Nam Á của Mondelez, chia sẻ: "Sự kết hợp này giúp OREO bắt đúng nhịp văn hóa giới trẻ. Bằng cách kết hợp tinh thần vui nhộn của OREO với năng lượng từ biểu tượng K-pop thế hệ mới BABYMONSTER, chúng tôi đang tạo ra khoảnh khắc giao thoa giữa âm nhạc, vũ đạo và hương vị. OREO cùng BABYMONSTER tạo nên một làn sóng mới, từ nghi thức Xoay – Nếm – Chấm trở thành trào lưu #XoayNếmNhảy dành cho thế hệ người hâm mộ trẻ."
#XoayNếmNhảy – Nhảy cực cháy, rinh quà cực đã
Thử thách #XoayNếmNhảy lấy ý tưởng từ nghi thức "Xoay bánh – Nếm kem – Chấm sữa" quen thuộc, OREO và BABYMONSTER kêu gọi các MONSTIEZ phiêu theo âm nhạc và khoe những động tác nhảy cực chất trên TikTok. Cách tham gia thử thách cực đơn giản:
Bước 1: Quay clip cùng phiên bản OREO x BABYMONSTER và thể hiện vũ đạo Xoay – Nếm – Chấm của bạn.
Bước 2: Đăng lên TikTok, gắn thẻ @OreoVN và thêm hashtag #OREOxBABYMONSTERVN.
Những bài dự thi được nhiều lượt thích (like) nhất sẽ thắng giải, đừng quên rủ cả hội bạn thân cùng "thả tim" để tăng cơ hội rinh quà!
Mua OREO x BABYMONSTER nhận cơ hội vi vu Hàn Quốc
Bạn từng mơ ước một chuyến đi đến Hàn Quốc? Ngoài những hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, OREO x BABYMONSTER còn mang lại cơ hội biến giấc mơ vi vu xứ sở K-pop của bạn thành sự thật. Chỉ cần selfie cùng chiếc bánh phiên bản OREO x BABYMONSTER có hình in OREO x BM, sau đó đăng ký thông tin trên microsite http://www.oreobm.com để tham gia quay số may mắn. Người thắng giải đặc biệt sẽ giành chuyến du lịch đến Hàn Quốc miễn phí dành cho 2 người. Và vẫn còn hàng loạt quà tặng hấp dẫn khác như merchandise (sản phẩm lưu niệm) BABYMONSTER siêu chất chờ bạn rinh về. Chương trình diễn ra từ 13/10 đến 23/11/2025. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 12/2025.
Tải về hình nền điện thoại OREO x BABYMONSTER được cá nhân hóa
Chuỗi hoạt động cực chất chưa tới hồi kết đâu các MONSTIEZ ơi. Các bạn còn có thể tải hình nền điện thoại được cá nhân hóa với thành viên BABYMONSTER yêu thích tại www.oreobm.com. Đăng ký tài khoản và chọn thành viên yêu thích là có thể tải ngay hình nền điện thoại cá nhân hóa từ trang microsite.
Thông tin chi tiết, các fans có thể cập nhật thêm tại: www.oreobm.com và theo dõi OREO trên mạng xã hội cũng như hashtag #XoayNếmNhảy #TwistLickDance #OREOxBABYMONSTERVN để không bỏ lỡ "hot trend" nha!
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 2/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Ngân hàng tung lãi suất 6,1% khi gửi 10 triệu đồngGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 10/2025 sau khi nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ.
TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táoXu hướng - 6 giờ trước
GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.
Giá nhà riêng tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ có giá tốt hơn?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 2-5/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá bạc ngày 2/10: Giá bạc thế giới tăng, trong nước mở phiên là 1,868 triệu đồng/lượngGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá bạc trong nước đầu phiên sáng nay (2/10) neo ở mức 1,868 triệu đồng/lượng bán ra và 49.813.209 đồng/kg. Trong khi đó, sáng nay, giá bạc thế giới đã tăng từ 47,22 USD/oz lên 47,39USD/oz.
Giá vàng hôm nay 2/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảmGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm nhẹ sau khi vượt xa ngưỡng 138 triệu đồng vào hôm qua.
Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa Lead, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc được thiết kế giống Honda Lead có mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng lên đến 56,2 km/lít giá chỉ khoảng 21 triệu đồng.
Giá iPhone 16 Pro, 16 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, dân tình chọn mua thay vì iPhone 17Giá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 16 Pro, 16 Pro Max mới nhất tiếp tục hút khách nhờ giá hời khi iPhone 17 ra mắt.