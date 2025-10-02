OREO ra mắt bộ sưu tập OREO BABYMONSTER in đậm dấu ấn độc đáo

Sự kết hợp này mang đến hương vị bánh hoàn toàn mới cùng thiết kế đặc biệt từ hình ảnh các thành viên BABYMONSTER. Bên cạnh loạt hoạt động sôi động và quà tặng hấp dẫn, người tham gia còn có cơ hội trúng chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.

Bánh quy OREO BABYMONSTER gây "bão" cộng đồng fan K-pop.

Chạm vị cá tính: Hương vị mới – Thiết kế táo bạo – Bộ sưu tập "card bo góc" được săn đón

Lấy cảm hứng từ một trong những món tráng miệng thịnh hành nhất Hàn Quốc, OREO ra mắt phiên bản giới hạn bánh quy đỏ OREO BABYMONSTER với lớp kem vị marshmallow, nhằm tôn vinh phong cách táo bạo của BABYMONSTER. Cùng với đó, OREO cũng trình làng những chiếc bánh quy đặc biệt do nhóm BABYMONSTER thiết kế.

Những chiếc bánh được thiết kế mang dấu ấn của từng thành viên BABYMONSTER.

Ngoài ra, trong mỗi gói bánh quy OREO x BABYMONSTER vị Vani 248.4g và hộp bánh Socola Pie OREO x BABYMONSTER 112g, 168g hay 336g đều kèm theo thẻ hình (photocard) độc quyền của từng thành viên. Sản phẩm này sẽ có mặt tại các cửa hàng, các MONSTIEZ có thể thu thập đủ 7 thẻ để hoàn thiện bộ sưu tập và thể hiện mình là "fan cứng" của BABYMONSTER nhé!

OREO x BABYMONSTER: Khi #XoayNếmNhảy trở thành "nghi thức" mới của Gen Z

Người tiêu dùng trên toàn thế giới đều quen thuộc với nghi thức "Xoay bánh – Nếm kem – Chấm sữa" (Twist – Lick – Dunk) của OREO. Nhưng lần này, OREO đã "remix" để tạo nên điều bất ngờ. Lần đầu tiên, OREO kết hợp cùng BABYMONSTER mang đến phiên bản mới của nghi thức này: giới thiệu thử thách #TwistLickDance - #XoayNếmNhảy.

Thử thách #XoayNếmNhảy đem đến làn sóng trào lưu mới trong cộng đồng Gen Z.

Với ca khúc độc quyền do OREO phát hành và vũ đạo gốc do BABYMONSTER thể hiện, thử thách #XoayNếmNhảy kêu gọi MONSTIEZ (tên gọi người hâm mộ BABYMONSTER) tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á cùng khám phá vũ đạo đặc biệt qua từng chiếc bánh OREO phiên bản mới.

Ông Lucas Levy, Giám đốc Tiếp thị khu vực Đông Nam Á của Mondelez, chia sẻ: "Sự kết hợp này giúp OREO bắt đúng nhịp văn hóa giới trẻ. Bằng cách kết hợp tinh thần vui nhộn của OREO với năng lượng từ biểu tượng K-pop thế hệ mới BABYMONSTER, chúng tôi đang tạo ra khoảnh khắc giao thoa giữa âm nhạc, vũ đạo và hương vị. OREO cùng BABYMONSTER tạo nên một làn sóng mới, từ nghi thức Xoay – Nếm – Chấm trở thành trào lưu #XoayNếmNhảy dành cho thế hệ người hâm mộ trẻ."

#XoayNếmNhảy – Nhảy cực cháy, rinh quà cực đã

Thử thách #XoayNếmNhảy lấy ý tưởng từ nghi thức "Xoay bánh – Nếm kem – Chấm sữa" quen thuộc, OREO và BABYMONSTER kêu gọi các MONSTIEZ phiêu theo âm nhạc và khoe những động tác nhảy cực chất trên TikTok. Cách tham gia thử thách cực đơn giản:

Bước 1: Quay clip cùng phiên bản OREO x BABYMONSTER và thể hiện vũ đạo Xoay – Nếm – Chấm của bạn.

Bước 2: Đăng lên TikTok, gắn thẻ @OreoVN và thêm hashtag #OREOxBABYMONSTERVN.

Những bài dự thi được nhiều lượt thích (like) nhất sẽ thắng giải, đừng quên rủ cả hội bạn thân cùng "thả tim" để tăng cơ hội rinh quà!

Mua OREO x BABYMONSTER nhận cơ hội vi vu Hàn Quốc

Bạn từng mơ ước một chuyến đi đến Hàn Quốc? Ngoài những hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, OREO x BABYMONSTER còn mang lại cơ hội biến giấc mơ vi vu xứ sở K-pop của bạn thành sự thật. Chỉ cần selfie cùng chiếc bánh phiên bản OREO x BABYMONSTER có hình in OREO x BM, sau đó đăng ký thông tin trên microsite http://www.oreobm.com để tham gia quay số may mắn. Người thắng giải đặc biệt sẽ giành chuyến du lịch đến Hàn Quốc miễn phí dành cho 2 người. Và vẫn còn hàng loạt quà tặng hấp dẫn khác như merchandise (sản phẩm lưu niệm) BABYMONSTER siêu chất chờ bạn rinh về. Chương trình diễn ra từ 13/10 đến 23/11/2025. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 12/2025.

Tải về hình nền điện thoại OREO x BABYMONSTER được cá nhân hóa

Chuỗi hoạt động cực chất chưa tới hồi kết đâu các MONSTIEZ ơi. Các bạn còn có thể tải hình nền điện thoại được cá nhân hóa với thành viên BABYMONSTER yêu thích tại www.oreobm.com. Đăng ký tài khoản và chọn thành viên yêu thích là có thể tải ngay hình nền điện thoại cá nhân hóa từ trang microsite.

Thông tin chi tiết, các fans có thể cập nhật thêm tại: www.oreobm.com và theo dõi OREO trên mạng xã hội cũng như hashtag #XoayNếmNhảy #TwistLickDance #OREOxBABYMONSTERVN để không bỏ lỡ "hot trend" nha!

Doanh nghiệp tự giới thiệu