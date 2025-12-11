Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạy

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an n gày 11/12, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tỉnh 429 (xã Phượng Dực, Hà Nội), Đại úy Nguyễn Duy Điệp, Đội CSGT đường bộ số 8 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện Đặng Từ Minh (SN 1980, trú tại thôn Tân Độ, xã Phượng Dực) điều khiển xe máy biển kiểm soát 22AA-182.89 không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu nghi vấn về biển số.

Người đàn ông đẩy CSGT vào xe tải đang chạy. Ảnh cắt từ clip

Tổ công tác yêu cầu người vi phạm dừng xe và đưa về chốt làm việc. Khi Đại úy Điệp dắt phương tiện về vị trí chốt, Minh đi ngay phía sau bất ngờ giữ chặt người và xe của cán bộ CSGT, đẩy mạnh vào đầu xe tải mang biển kiểm soát 30M-302.09 đang lưu thông ngược chiều.

Rất may, Đại úy Điệp chỉ bị ngã sát bánh xe tải. Đặng Từ Minh bị khống chế và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực ngay sau đó.