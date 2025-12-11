Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Kiểm tra điện thoại thiếu niên 16 tuổi đi đêm, lộ ra 'kho' súng đạn cất giấu tại nhà

Thứ năm, 07:20 11/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ những hình ảnh bất thường trong chiếc điện thoại của một thiếu niên bị dừng xe kiểm tra lúc nửa đêm, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 3 khẩu súng cùng 100 viên đạn được đối tượng cất giấu ngay tại nhà riêng.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y15/141 vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ tàng trữ vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ với số lượng lớn, đối tượng vi phạm là một thiếu niên mới chỉ 16 tuổi.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 22h đêm ngày 9/12. Thời điểm trên, Tổ công tác Y15 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Thành Trung – Lý Thánh Tông (TP Hà Nội) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29N1-556.xx có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Hà Nội phát hiện vụ tàng trữ súng đạn của thiếu niên 16 tuổi tại nhà riêng - Ảnh 1.

Cảnh sát 141 phát hiện đối tượng tàng trữ súng đạn tại nơi ở. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Tại chốt kiểm tra, danh tính người điều khiển được xác định là N.Đ.H (sinh năm 2009, trú tại Tổ dân phố Cửu Việt, Gia Lâm).

Khi kiểm tra điện thoại của N.Đ.H, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hình ảnh liên quan đến súng và hung khí. Làm việc với cảnh sát, H khai nhận hành vi và tự nguyện dẫn tổ công tác về nơi ở.

Tại nhà riêng của H ở Tổ dân phố Cửu Việt, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng vũ khí gồm: 1 khẩu súng tự chế bằng kim loại có chiều dài lên tới 116cm, thân màu sáng bạc; 1 khẩu súng dạng súng trường có gắn ống ngắm chuyên dụng (trên ống ngắm ghi nhãn hiệu “Bushnell 3-9X40EG”) và 1 khẩu súng dạng côn xoay màu đen, trên thân ghi chữ “Sky Marshal”.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tìm thấy 100 viên đạn bằng kim loại màu vàng, đầu đạn màu đen (kích thước dài 2cm, đường kính 0,6cm) chưa qua sử dụng.

Bước đầu, tại cơ quan công an, N.Đ.H khai nhận toàn bộ số "hàng nóng" nói trên được mua trên mạng xã hội trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2024.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc số vũ khí, làm rõ hành vi tàng trữ súng đạn của N.Đ.H.

Hà Nội: Khống chế gã "giang hồ" mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tôHà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

GĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tố

Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tố

Mang súng đến đám cưới bắn 'góp vui', người đàn ông bị khởi tố

Mang súng đến đám cưới bắn 'góp vui', người đàn ông bị khởi tố

Hưng Yên: Kiểm tra tài sản của người gặp tai nạn, CSGT phát hiện 112g ma túy đá và 1 khẩu súng

Hưng Yên: Kiểm tra tài sản của người gặp tai nạn, CSGT phát hiện 112g ma túy đá và 1 khẩu súng

Bắt kẻ dùng súng nhựa cướp 100 triệu đồng của chủ sạp chợ Bình Điền

Bắt kẻ dùng súng nhựa cướp 100 triệu đồng của chủ sạp chợ Bình Điền

Cùng chuyên mục

Khởi tố tội giết người kẻ lái xe Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Khởi tố tội giết người kẻ lái xe Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Pháp luật - 12 giờ trước

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành bị Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố về tội “Giết người” sau khi gây ra vụ lái ô tô lao vào nhà chị gái tông em gái tử vong...

Xử phạt tài xế điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ

Xử phạt tài xế điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Người dân phát hiện xe khách di chuyển ngược chiều trên Quốc lộ 1A nên trình báo cơ quan chức năng. Sau khi làm rõ người điều khiển và các vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt.

Nghịch tử cầm dao đuổi em, chém bố sau mâu thuẫn

Nghịch tử cầm dao đuổi em, chém bố sau mâu thuẫn

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Thanh Sơn cầm con dao dài đuổi chém em trai. Người bố xông vào ngăn cản thì bị Sơn chém gây thương tích ở vùng đầu.

Bắt giữ đối tượng phê ma túy vác dao đuổi đánh công an

Bắt giữ đối tượng phê ma túy vác dao đuổi đánh công an

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Anh Cường (SN 1989, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Hà Nội: Bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê

Hà Nội: Bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để hưởng khoan hồng

Công an Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để hưởng khoan hồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát thông báo kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hà Nội: Truy nã đối tượng cho vay lãi nặng Trần Ngọc Quang

Hà Nội: Truy nã đối tượng cho vay lãi nặng Trần Ngọc Quang

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Trần Ngọc Quang (SN 1992; thường trú TP Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Diễn viên Lâm Thái bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản

Diễn viên Lâm Thái bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Nguyễn Lâm Thái vì đã có hành vi trộm cắp tài sản.

Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Qua xác minh, H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", Công an phường Phú Bài (TP. Huế) liên hệ với gia đình tại Thái Nguyên để đón em này trở về an toàn.

Hà Nội: Hơn 600 'ma men' sa lưới cảnh sát giao thông trong 3 ngày cuối tuần

Hà Nội: Hơn 600 'ma men' sa lưới cảnh sát giao thông trong 3 ngày cuối tuần

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn nhằm kiềm chế tai nạn giao thông dịp cuối năm, chỉ trong 3 ngày cuối tuần (từ 5 - 7/12/2025), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 600 trường hợp tài xế vi phạm với tổng số tiền phạt ước tính lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Xem nhiều

Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Pháp luật

GĐXH - Qua xác minh, H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", Công an phường Phú Bài (TP. Huế) liên hệ với gia đình tại Thái Nguyên để đón em này trở về an toàn.

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Pháp luật
Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp ca-pô để bỏ chạy ở Thái Nguyên

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp ca-pô để bỏ chạy ở Thái Nguyên

Pháp luật
Hà Nội: Truy nã đối tượng cho vay lãi nặng Trần Ngọc Quang

Hà Nội: Truy nã đối tượng cho vay lãi nặng Trần Ngọc Quang

Pháp luật
Hà Nội: Bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê

Hà Nội: Bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top