Hà Nội: Kiểm tra điện thoại thiếu niên 16 tuổi đi đêm, lộ ra 'kho' súng đạn cất giấu tại nhà

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y15/141 vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ tàng trữ vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ với số lượng lớn, đối tượng vi phạm là một thiếu niên mới chỉ 16 tuổi.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 22h đêm ngày 9/12. Thời điểm trên, Tổ công tác Y15 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Thành Trung – Lý Thánh Tông (TP Hà Nội) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29N1-556.xx có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Cảnh sát 141 phát hiện đối tượng tàng trữ súng đạn tại nơi ở. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Tại chốt kiểm tra, danh tính người điều khiển được xác định là N.Đ.H (sinh năm 2009, trú tại Tổ dân phố Cửu Việt, Gia Lâm).

Khi kiểm tra điện thoại của N.Đ.H, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hình ảnh liên quan đến súng và hung khí. Làm việc với cảnh sát, H khai nhận hành vi và tự nguyện dẫn tổ công tác về nơi ở.

Tại nhà riêng của H ở Tổ dân phố Cửu Việt, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng vũ khí gồm: 1 khẩu súng tự chế bằng kim loại có chiều dài lên tới 116cm, thân màu sáng bạc; 1 khẩu súng dạng súng trường có gắn ống ngắm chuyên dụng (trên ống ngắm ghi nhãn hiệu “Bushnell 3-9X40EG”) và 1 khẩu súng dạng côn xoay màu đen, trên thân ghi chữ “Sky Marshal”.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tìm thấy 100 viên đạn bằng kim loại màu vàng, đầu đạn màu đen (kích thước dài 2cm, đường kính 0,6cm) chưa qua sử dụng.

Bước đầu, tại cơ quan công an, N.Đ.H khai nhận toàn bộ số "hàng nóng" nói trên được mua trên mạng xã hội trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2024.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc số vũ khí, làm rõ hành vi tàng trữ súng đạn của N.Đ.H.