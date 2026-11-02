18 năm hôn nhân của Mạnh Trường và vợ xinh đẹp

Sau 18 năm kết hôn, Mạnh Trường và Lan Phương có ba người con, gồm hai trai và một gái. Con gái đầu lòng Phương Linh (bé Chíp) từng được khán giả biết đến khi tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" cùng bố. Hai con trai của gia đình có tên thân mật là Bon và em út. Trên trang cá nhân, Mạnh Trường thường chia sẻ những khoảnh khắc bên vợ con. Có khi là chuyến du lịch cả nhà, lúc lại là những bữa ăn hay những phút giây vui đùa cùng các con. Qua những hình ảnh ấy, khán giả có thể thấy nam diễn viên dành nhiều sự quan tâm cho gia đình, dù công việc diễn xuất đôi khi chiếm khá nhiều thời gian.