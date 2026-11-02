18 năm hôn nhân của Mạnh Trường và vợ xinh đẹp

H'Hen Niê khóc nức nở, Võ Hoàng Yến bức xúcGiải trí -
GĐXH - Quyết định của H'Hen Niê trong việc lựa chọn thí sinh đã khiến Võ Hoàng Yến bức xúc.
Mạnh Trường là nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, nổi bật với ngoại hình điển trai và khả năng đảm nhận nhiều dạng vai. Anh được khán giả biết đến qua các phim như: "Hương vị tình thân", "Chúng ta của 8 năm sau", "Đừng nói khi yêu"... Ngoài đời, anh có cuộc sống gia đình kín tiếng bên vợ và các con.
Ảnh: FBNV
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GĐXH - Quyết định của H'Hen Niê trong việc lựa chọn thí sinh đã khiến Võ Hoàng Yến bức xúc.
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