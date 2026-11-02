Thanh Thảo và Đan Trường thời trẻ

Hình ảnh hoài niệm 30 năm của Lý Hải và Thanh Thảo gây sốt mạng xã hội GĐXH - Lý Hải và Thanh Thảo chia sẻ hình ảnh 30 năm trước, gợi nhớ thời điểm cả hai còn hoạt động sôi nổi trên sân khấu ca nhạc.

Mới đây, Thanh Thảo thu hút sự chú ý khi đăng loạt ảnh thời trẻ chụp cùng Đan Trường. Những khoảnh khắc tựa vai, khoác tay thân thiết của hai nghệ sĩ gợi lại nhiều kỷ niệm trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp, tất bật chạy show.

"Sắp tham gia minishow của 'anh Bo' Đan Trường, nên Thảo chọn ra vài tấm ảnh siêu dễ thương của hai anh em khoe cho cả nhà xem. Công nhận anh Bo thì đẹp trai, Búp Bê thì đáng yêu đúng không cả nhà!", nữ ca sĩ viết.

Trong loạt hình, cả hai xuất hiện với trang phục đời thường, khi ngồi cạnh nhau trên xe, lúc cùng xem tài liệu trong phòng thu. Những bức ảnh lưu giữ một thời tuổi trẻ, đồng thời gợi nhắc câu chuyện tình cảm từng được hai người chia sẻ.

Thanh Thảo vẫn giữ loạt ảnh thân thiết bên Đan Trường từ thời cả hai còn tất bật chạy show.

Thanh Thảo từng tâm sự về lần đầu gặp Đan Trường là tại sân khấu ở Thảo Cầm Viên và "Ấn tượng là anh quá đẹp trai!". Cô cũng không ngần ngại thừa nhận từng "cảm nắng" Đan Trường bởi vẻ ngoài và tính cách hiền lành. Thường xuyên gặp gỡ trong các chuyến lưu diễn, hai nghệ sĩ dần trở nên gần gũi, có lúc nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài.

Trong chương trình "Ký ức ngọt ngào" năm 2023, cô kể: "Chúng tôi đi diễn chung với nhau rất nhiều. Chúng tôi khi ấy rất yêu quý nhau. Thực sự tôi và Đan Trường đã muốn nghĩ đến vấn đề sâu xa, lâu dài hơn".

Tuy nhiên, những rung động ấy không phát triển thành một mối quan hệ tình cảm lâu dài. Theo Thanh Thảo, khi đó cả hai đều đang có những bước tiến trong nghề và dành nhiều tâm huyết cho sân khấu. "Khi ấy, chúng tôi đều đam mê nghệ thuật. Trường mới bắt đầu có tiếng vang, tôi cũng vậy, thế nên đành cất lấy tình yêu riêng tư của mình để ưu tiên nghệ thuật và cống hiến cho khán giả", cô chia sẻ.

Thời còn trẻ, cả hai thường xuyên đi diễn chung và dành cho nhau nhiều tình cảm. Thậm chí, họ từng nghĩ đến một mối quan hệ lâu dài hơn.

Về phía Đan Trường, trong cuộc trò chuyện với báo giới nhiều năm trước, nam ca sĩ từng xác nhận anh và Thanh Thảo có những rung động khi còn trẻ. Dù vậy, anh nhìn nhận đó là cảm xúc trong trẻo của những ngày đầu bước vào đời. "Tôi và Thảo lúc đó đều còn rất trẻ, vừa mới bước vào đời, chuyện đó có thể gọi là 'cảm nắng', thích cùng trò chuyện, nhìn thấy nhau rất vui chứ chưa hề sâu sắc", Đan Trường nói.

Không trở thành một cặp đôi, hai nghệ sĩ vẫn giữ sự quý mến và đồng hành qua nhiều chặng đường sự nghiệp. Đến nay, họ có thể thoải mái nhắc lại chuyện cũ bằng sự trân trọng và những lời đùa vui.

Hồi tháng 7, Thanh Thảo gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh hội ngộ Đan Trường tại Mỹ. Khi đó, cô kể một trong những câu chuyện đáng nhớ là món quà đặc biệt từ Đan Trường: chú chó mang tên Ben Ben. Đây cũng là nguồn gốc cách xưng hô "bố, mẹ" mà họ duy trì suốt nhiều năm. "Tính sơ sơ chắc là quen nhau 30 năm rồi và vẫn gọi nhau là 'bố - mẹ' vì ngày xưa anh Bo có tặng mình một chú chó tên là Ben Ben", nữ ca sĩ kể.

Trong lần gặp gỡ hồi tháng 7 tại Mỹ, gia đình Thanh Thảo đã đón Đan Trường đi thưởng thức bữa cơm Việt. Theo nữ ca sĩ, món ăn yêu thích của Đan Trường vẫn là cá kho tộ và canh khoai mỡ.

Theo Thanh Thảo, cô đã chăm sóc Ben Ben suốt 15 năm, đến khi chú chó già yếu, chân không còn vững và mắt mờ. Món quà ấy trở thành một kỷ niệm gắn với tình bạn của hai nghệ sĩ.

Nhắc đến sự bền chặt trong mối quan hệ, Thanh Thảo cho biết cả hai chưa từng giận hờn hay cãi vã. Cô hóm hỉnh: "Ba mươi năm qua nhưng chưa có giận hờn hay cãi lộn nhau lần nào. Chắc tại ảnh hiền quá! Còn mình dữ quá ảnh sợ!".

Đan Trường và Thanh Thảo đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc từ cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000. Nếu "anh Bo" ghi dấu ấn qua: Kiếp ve sầu, Mưa trên cuộc tình, Tình khúc vàng,... cùng hình ảnh thư sinh, Thanh Thảo tạo thương hiệu "Búp bê" với phong cách trẻ trung, sôi động.

Ngoài sân khấu, mỗi người có cuộc sống riêng. Đan Trường có con trai Thiên Từ với doanh nhân Thủy Tiên. Sau khi ly hôn năm 2021, cả hai cùng chăm sóc con. Thanh Thảo xây dựng tổ ấm tại Mỹ với doanh nhân Tom Han, con gái Talia và con trai nuôi Jacky Minh Trí.