'Tin vui' đặc biệt của Võ Hạ Trâm liên quan đến quê hương nhà chồng

Võ Hạ Trâm theo khoá tu của bố GĐXH - Võ Hạ Trâm gây chú ý khi cùng Nhật Kim Anh, Bảo Yến Rosie tham gia 3 ngày cộng tu tại chùa Quan Thế Âm (Lâm Đồng) và dự lễ cầu an do bố cô - đại đức Thích Minh Đạt chủ trì.

Sau khi trailer gây chú ý, bộ phim Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại tiếp tục nhận được sự quan tâm khi công bố Võ Hạ Trâm đảm nhận vai trò đại sứ quảng bá tại Việt Nam. Đây là sự kết hợp khá đặc biệt bởi nữ ca sĩ không chỉ có lợi thế về âm nhạc mà còn có mối liên hệ gần gũi với văn hóa Ấn Độ.

Từ khi kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ, Võ Hạ Trâm nhiều lần đưa hình ảnh, âm hưởng âm nhạc của đất nước này vào các sản phẩm nghệ thuật. Trong đó, MV "Về với em" là một dấu ấn đáng chú ý khi kết hợp giai điệu Việt Nam với màu sắc âm nhạc Ấn Độ. Sự giao thoa ấy cũng góp phần tạo nên nét riêng trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Vì thế, việc Võ Hạ Trâm đồng hành cùng một tác phẩm được chuyển thể từ thiên sử thi nổi tiếng của Ấn Độ mang ý nghĩa riêng đối với cô. Không chỉ đơn thuần là một hoạt động quảng bá phim, đây còn là dịp để nữ ca sĩ giới thiệu những giá trị văn hóa, tinh thần và tín ngưỡng lâu đời của đất nước gắn bó với gia đình mình đến công chúng Việt Nam.

Võ Hạ Trâm hạnh phúc khi được góp phần kết nối văn hóa Việt - Ấn

Chia sẻ về vai trò mới, Võ Hạ Trâm cho biết cô cảm thấy vui mừng và tự hào khi nhận được lời mời. Ngay sau khi biết tin, nữ ca sĩ đã chia sẻ niềm vui với chồng và gia đình bên nội. Mọi người đều hào hứng, đồng thời hứa sẽ hỗ trợ cô tìm hiểu sâu hơn về những câu chuyện xoay quanh sử thi Ramayana để có thể truyền tải đầy đủ ý nghĩa của tác phẩm đến khán giả Việt Nam.

Võ Hạ Trâm bày tỏ Ấn Độ không chỉ là quê hương của chồng mà còn là vùng đất có vị trí đặc biệt trong trái tim cô. Văn hóa nơi đây đã trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống của nữ ca sĩ và các thành viên trong gia đình.

Poster đại sứ của Võ Hạ Trâm.

Cô cũng tiết lộ, ngay từ khi có những thông tin đầu tiên về bộ phim, cả gia đình đã háo hức chờ đợi bởi đây là dự án gắn với những giá trị văn hóa, tinh thần lâu đời của người dân Ấn Độ.

"Được trở thành đại sứ quảng bá phim Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại, Trâm cảm thấy rất vui và hãnh diện khi được góp một phần nhỏ bé để kết nối hai nền văn hóa Việt Nam - Ấn Độ", nữ ca sĩ chia sẻ.

Với Võ Hạ Trâm, cơ hội lần này còn mang đến niềm vui khi cô có thể giới thiệu đến khán giả quê hương một câu chuyện văn hóa gắn bó với gia đình mình. Đây cũng là sự tiếp nối cho mối quan tâm mà nữ ca sĩ dành cho văn hóa Ấn Độ trong cả cuộc sống lẫn các hoạt động nghệ thuật.

Bom tấn Ấn Độ quy tụ những tên tuổi từng làm nên thành công của Hollywood

Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại được giới thiệu là một trong những dự án điện ảnh tham vọng và đắt đỏ bậc nhất của Ấn Độ, với tổng kinh phí đầu tư cho hai phần phim lên tới 500 triệu USD.

Đứng sau dự án là những tên tuổi đáng chú ý của điện ảnh thế giới. Nhà sản xuất Namit Malhotra hiện giữ vai trò lãnh đạo tại DNEG, công ty kỹ xảo từng nhiều lần giành giải Oscar và tham gia thực hiện các tác phẩm nổi tiếng như The Odyssey, Dune, Interstellar và Inception.

Hình ảnh trong phim Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại.

Phim do đạo diễn Nitesh Tiwari thực hiện. Ông từng gây tiếng vang với Dangal – tác phẩm hiện được giới thiệu là phim Ấn Độ có doanh thu cao nhất trên toàn cầu. Đặc biệt, phần âm nhạc của dự án có sự tham gia của hai nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar là Hans Zimmer và A. R. Rahman.

Được chuyển thể từ thiên sử thi nổi tiếng của Ấn Độ, bộ phim kể về hành trình của hoàng tử Rama (Ranbir Kapoor) khi được định mệnh lựa chọn đối đầu với vua quỷ Ravana (Yash). Trong bối cảnh thế giới đứng trước nguy cơ sụp đổ, cuộc chiến giữa hai thế lực không chỉ xoay quanh thiện và ác mà còn đặt ra những câu chuyện về tình yêu, lòng trung thành và sự hy sinh.

Với quy mô đầu tư lớn cùng câu chuyện mang đậm dấu ấn văn hóa Ấn Độ, Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho thị trường điện ảnh Việt Nam dịp cuối năm. Phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp từ ngày 6/11/2026.