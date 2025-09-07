Mới nhất
Cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh sau 7 năm ly hôn ông bầu nổi tiếng

Chủ nhật, 20:03 07/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Ở tuổi 41, Phạm Quỳnh Anh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai mới và 3 cô con gái.

Sau 7 năm giữ im lặng, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh bất ngờ đăng đàn làm rõ chuyện giữa ca sĩ Bảo Anh và chồng cũ - ông bầu Quang Huy.

Thời điểm đó, nữ ca sĩ cho biết đang chật vật thu xếp cuộc sống hậu ly hôn; ngoài ra cũng muốn giữ im lặng để bảo vệ các con. Không chỉ người dùng Internet, cô còn chịu không ít tổn thương từ những người thân trong gia đình ca sĩ Bảo Anh.

Phạm Quỳnh Anh trải lòng: "Những từ ngữ như 'thủ đoạn' hay 'giở trò dơ bẩn để quay lại showbiz' vô cùng ám ảnh, vẫn còn văng vẳng trong đầu và thực sự chạm đến tự trọng của tôi. Nhiều lần muốn nói ra nhưng tôi giữ lại vì hiểu tâm lý một người mẹ xót con, một người em thương chị, mất bình tĩnh là điều tất nhiên".

Giọng ca "Bụi bay vào mắt" nhấn mạnh cô và Bảo Anh đều có cuộc sống mới. Cô mong bộ phận người dùng Internet không nên "mắc kẹt lại trong câu chuyện quá khứ với sự hung hãn vô lý" cũng như để đôi bên sống yên.

Cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh sau 7 năm ly hôn ông bầu nổi tiếng - Ảnh 1.

Sau 7 năm giữ im lặng, Phạm Quỳnh Anh lên tiếng về ồn ào với Bảo Anh.

Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, bắt đầu ca hát từ những năm cuối thập niên 1990. Năm 2004, cô gia nhập nhóm H.A.T (cùng Lương Bích Hữu và Thu Thủy). Nhóm nhạc nhanh chóng đạt nhiều thành công.

Không chỉ sự nghiệp thăng hoa, mối tình của Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy (ông bầu của WePro) cũng từng được ngưỡng mộ. Cả hai kết hôn vào năm 2012 sau 10 năm yêu nhau. Họ có hai con gái.

Tuy nhiên đến năm 2018, cả hai thông báo "đường ai nấy đi" sau hơn một năm ly thân. Thời điểm đó, Bảo Anh bất ngờ bị "réo tên" với tin đồn là "người thứ 3" phá hoại hôn nhân của đàn chị. Trước áp lực dư luận, Bảo Anh công khai tin nhắn trao đổi với Phạm Quỳnh Anh đồng thời khẳng định tin đồn là sai sự thật, bản thân cô không liên quan đến chuyện riêng của đàn chị. Về phía Phạm Quỳnh Anh, cô chọn cách giữ im lặng.

Cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh sau 7 năm ly hôn ông bầu nổi tiếng - Ảnh 2.

Mối tình của Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy từng khiến khán giả ngưỡng mộ.

Sau thời gian làm mẹ đơn thân, Phạm Quỳnh Anh thông báo có con gái thứ 3 với bạn trai mới vào năm 2022. Danh tính người này hiện vẫn được nữ ca sĩ giấu kín.

Nói về bạn trai, nữ ca sĩ từng tâm sự, bản thân mất nhiều thời gian quan sát, tìm hiểu trước khi quyết định bước vào mối quan hệ chính thức. Với cô, đây là người đàn ông lý tưởng, chỉ có trong mơ.

Cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh sau 7 năm ly hôn ông bầu nổi tiếng - Ảnh 3.

Phạm Quỳnh Anh được khen ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Ly hôn nhiều năm song Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ. Cả hai cùng tham dự sinh nhật của các con, tôn trọng và ủng hộ nhau trong chặng đường mới.

Những năm qua, Phạm Quỳnh Anh thoải mái chia sẻ về cuộc sống cá nhân và các con. Trên mạng xã hội, cô thường đăng tải hình ảnh gia đình du lịch, cùng nhau tập nhảy, thường xuyên quay clip vũ đạo cùng con gái lớn. Nữ ca sĩ khẳng định cô đồng hành cùng các con như những người bạn, luôn lắng nghe và chia sẻ.

Năm 2024, Phạm Quỳnh Anh tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió mùa 2. Trải qua 3 lần sinh nở, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, phong cách trẻ trung, gợi cảm. Cô được nhận xét ngày càng mặn mà, cuốn hút.

Ở tuổi 41, nữ ca sĩ được cho là đang có cuộc sống viên mãn khi sự nghiệp ổn định, tình yêu ngọt ngào và những đứa con ngoan bên cạnh.

Cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh sau 7 năm ly hôn ông bầu nổi tiếng - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ có cuộc sống bình yên bên 3 cô con gái.

Những ngày qua, hai con gái Phạm Quỳnh Anh vấp phải nhiều bình luận tiêu cực về thái độ. Trước những bình luận tiêu cực, nữ ca sĩ phải lên tiếng bảo vệ con.

Nữ ca sĩ cho biết việc đưa các con đi diễn cùng chỉ nhằm lưu giữ kỷ niệm đẹp trong hành trình trưởng thành, để các con thấy được sự lao động của mẹ. Tuy nhiên, những đoạn clip chưa đầy đủ, thậm chí bị cắt ghép, khiến con gái cô vô tình trở thành tâm điểm công kích. Nữ ca sĩ khẳng định luôn giáo dục, chỉ dạy các con kỹ lưỡng.

Cô bày tỏ sự xót xa khi con phải hứng chịu những bình luận độc hại và mong khán giả tôn trọng sự riêng tư của gia đình.

Ngọc Thanh
