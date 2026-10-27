Phản ứng của MC Hồng Nhung VOV Giao thông khi tuổi 35 được hỏi 'sao không tính chuyện trăm năm?'

MC Hồng Nhung VOV giao thông: 'Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác' GĐXH - "Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác hay vì lý do 'đến lúc phải lấy chồng'. Tôi tin hôn nhân cần sự đồng hành thực sự, chín chắn về cảm xúc, trách nhiệm và cả sự thấu hiểu", MC Hồng Nhung VOV giao thông chia sẻ.

MC Hồng Nhung - giọng nói quen thuộc trên sóng VOV Giao thông, mới đây gây bất ngờ khi chia sẻ trên trang cá nhân về chuyện không kết hôn.

Theo nữ MC, cô thường nhận được những câu hỏi như: 'Sao ở tuổi này mà không tính chuyện trăm năm như bao người?' hay 'Bao giờ lấy chồng?'... Trước sự quan tâm ấy, Hồng Nhung khẳng định đây là lựa chọn xuất phát từ mong muốn của bản thân.

“Có những quyết định không phải là sự chối bỏ, mà là một sự lựa chọn trọn vẹn hơn cho tâm hồn. Với tôi, cuộc đời này thật đẹp khi tôi được phép sống hai cuộc đời song hành và tôi không có ý định kết hôn”, cô chia sẻ.

Trong cách nhìn của Hồng Nhung, hai hành trình ấy là công việc và tín ngưỡng gắn với những điều cô trân trọng. Ở vai trò MC, cô tiếp tục dành nhiệt huyết cho công việc, tìm niềm vui trong mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Với đời sống tín ngưỡng, cô tìm thấy sự bình yên sau những biến cố về gia đình, cuộc sống và tình cảm.

MC Hồng Nhung khẳng định sẽ không lấy chồng mà dành toàn tâm toàn ý cho công việc và phụng sự tín ngưỡng.

Đây không phải lần đầu Hồng Nhung bày tỏ quan điểm về hôn nhân. Cô từng không ít lần chia sẻ với truyền thông về việc đã độc thân nhiều năm "đến mức đôi khi tôi còn không nhớ chính xác là mình đã độc thân bao lâu".

Thực tế, Hồng Nhung từng trải qua nhiều biến cố đau thương trong cuộc sống, bố mất sớm, mẹ bị đột quỵ, anh chị em ở xa và bản thân cũng có những tổn thương tình cảm. Vì thế, ở thời điểm hiện tại, cô chọn cách chuyển hóa tình yêu đôi lứa thành tình yêu tín ngưỡng, thương yêu bách gia trăm họ và vạn vật xung quanh.

“Tôi nhận ra rằng: An yên không phải là không có sóng gió, mà là khi lòng mình tìm được chốn đi về”, nữ MC bày tỏ.

Hồng Nhung trong một giá hầu Thánh.

Nhiều năm qua, bên cạnh công việc tại VOV Giao thông, Hồng Nhung tham gia dẫn chương trình ở các lễ hội, sự kiện văn hóa tại những không gian tín ngưỡng. Theo cô, dẫn lễ hội đòi hỏi người cầm micro phải có sự am hiểu văn hóa, lựa chọn cách diễn đạt phù hợp và biết kết nối cảm xúc với công chúng.

Trước khi trở thành MC chuyên nghiệp, Hồng Nhung từng là diễn viên múa. Cô gái quê Điện Biên chuyển từ biểu diễn bằng ngôn ngữ hình thể sang công việc sử dụng giọng nói, khả năng tư duy và ứng biến để dẫn dắt chương trình. Hành trình cầm micro của cô đến nay đã kéo dài khoảng 15 năm. Với thính giả phát thanh, Hồng Nhung được biết đến qua các chương trình trực tiếp như: Giờ cao điểm, Trên mọi nẻo đường, Hẹn hò radio, Đường khuya…

Những năm gần đây, nữ MC còn xuất hiện tại nhiều sân khấu sự kiện, cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Văn hóa Việt Nam, Miss Multicultural World, Mrs Earth Vietnam, Mrs Grand Vietnam…