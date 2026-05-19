Tin vui của vợ chồng Thúy Diễm sau một thập kỷ bên nhau

Mới đây, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành bất ngờ thông báo đang mang thai em bé thứ hai đúng dịp kỷ niệm 10 năm "về chung một nhà".

"Còn hạnh phúc nào hơn khi đúng dịp tròn 10 năm ngày cưới, ba Thành và mẹ Diễm lại nhận được món quà thiêng liêng và vô giá này. Ngày cầm tờ giấy báo trên tay, ba mẹ đã xúc động đến rơi nước mắt khi biết rằng một em bé khỏe mạnh đang hiện diện và lớn dần từng ngày trong bụng mẹ", Thúy Diễm bộc bạch.

Theo nữ diễn viên, cả 2 vợ chồng đều vô cùng hạnh phúc trước tin vui này, trong khi con trai lớn của họ - bé Bảo Bảo cũng cười tít mắt khi ba mẹ thông báo sắp có em.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm thông báo có thêm thành viên mới.

"Con chính là sợi dây gắn kết tuyệt vời nhất của gia đình mình. Nhờ có con mà ba mẹ thêm thấu hiểu, thêm yêu thương và mạnh mẽ trưởng thành hơn mỗi ngày. Con mang đến cho gia đình mình một niềm hạnh phúc thật lớn lao và trọn vẹn. Ba mẹ chỉ mong con sẽ thật mạnh khỏe, bình an và đủ ngày đủ tháng để ba mẹ sớm được ôm con vào lòng nhé, con yêu", Thúy Diễm nói.

Nhiều năm qua, nhà Thúy Diễm - Lương Thế Thành thường xuyên bày tỏ mong mỏi có thêm thành viên mới, hy vọng "đủ nếp, đủ tẻ".

Nhìn lại hành trình gắn bó với Lương Thế Thành, Thúy Diễm cho biết: "10 năm là một hành trình đủ dài để cả hai cùng trưởng thành. Từ những người trẻ, non dại và vụng về trong mọi chuyện trở nên biết nhường nhịn, chấp nhận những điều chưa hài lòng ở đối phương và cùng đồng lòng để giữ gìn tổ ấm. Nhìn lại thời gian hôn nhân, tôi thấy tự hào vì hai vợ chồng đã nắm tay nhau đi qua những cột mốc đáng nhớ và có niềm tin cho những hành trình tiếp theo".

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành đang có chuyến đi du lịch để mừng tin vui cũng như có thêm thời gian gắn kết bên nhau.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số lời chúc phúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân bình yên, bền chặt của cặp đôi giữa showbiz nhiều biến động. Con trai đầu lòng Bảo Bảo cũng được cho là rất háo hức khi sắp chính thức trở thành anh hai.

Bé Bảo Bảo nhà Thúy Diễm - Lương Thế Thành hào hứng khi có em.

Kể từ khi kết hôn vào năm 2016, Lương Thế Thành và Thúy Diễm luôn được xem là một trong những gia đình kiểu mẫu của làng giải trí Việt. Trải qua nhiều năm gắn bó, cả hai vẫn giữ được sự đồng điệu trong cuộc sống lẫn công việc. Nam diễn viên từng nhiều lần chia sẻ rằng bà xã không chỉ là người bạn đời mà còn là người luôn ở bên động viên, cùng anh vượt qua những áp lực và thử thách trong cuộc sống.

Bên cạnh cuộc sống gia đình viên mãn, Lương Thế Thành và Thúy Diễm vẫn duy trì phong độ ổn định trong hoạt động nghệ thuật. Lương Thế Thành tiếp tục ghi dấu với hình ảnh điềm đạm, chính trực trên màn ảnh nhỏ phía Nam suốt hơn hai thập kỷ qua. Giai đoạn 2025–2026, anh gây chú ý khi trở lại với các dự án như Hoàng tử quỷ và Bóng Ma Hạnh Phúc. Vai diễn Dũng trong Bóng Ma Hạnh Phúc gần đây cũng giúp nam diễn viên nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Trong khi đó, Thúy Diễm tiếp tục khẳng định thực lực ở dòng phim tâm lý – xã hội với nhiều vai diễn giàu cảm xúc như: Trạm cứu hộ trái tim, Tình yêu bất tử...



