Phẫn nộ lời khai rợn người của gã cha dượng trong vụ cháu bé 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành đến tử vong
GĐXH - Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Minh Hiệp, nhiều lần y bạo hành con của người tình là để dạy cháu bé nghe lời.
Liên quan vụ cháu bé 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành đến tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Hiệp khai về hành vi tàn ác của mình đối với cháu bé.
Theo VTC News, Nguyễn Minh Hiệp khai đã ở chung với Tâm và cháu H (4 tuổi, con riêng của Tâm) được khoảng 3 tháng. Thời gian đầu, Hiệp vẫn chăm sóc, mua đồ và chiều chuộng cháu bé. Từ tháng thứ hai, cho rằng cháu lì, không nghe lời, Hiệp bắt đầu dùng bạo lực để "dạy dỗ".
Khoảng 2 tuần trước khi xảy ra án mạng, Hiệp nhiều lần đánh cháu bé bằng tay hoặc các vật dụng trong nhà. Ngoài ra, hắn còn tự nghĩ ra một số hình phạt nguy hiểm như bắt cháu H đeo bình nước 5 lít trên cổ.
Trong quá trình bạo hành cháu bé, y từng nghĩ đến khả năng hành vi của mình khiến nạn nhân tử vong, nhưng vẫn tiếp tục đánh, phạt cháu trong nhiều ngày. Có lần vì cho rằng cháu H "đi ăn chực", Hiệp phạt không cho ăn trong 3 ngày liên tục.
Cũng theo lời khai của Hiệp, bình thường sau những lần đánh, nếu cháu bé vẫn sinh hoạt được thì hắn tiếp tục để cháu ở nhà hoặc đưa đi làm cùng. Khi người khác hỏi vì sao bị đánh, nạn nhân trả lời do "không ngoan nên bị đánh".
Hiệp khai thêm, khoảng 17h ngày 3/5, khi phát hiện cháu bé đi vệ sinh ra nhà, y nói lại với Tâm rồi đi vào khu vực nhà vệ sinh, dùng vòi xịt để xịt nước vào vùng mặt cháu. Thấy cháu khóc, Hiệp dừng lại và đi ra ngoài.
Một lúc sau, Hiệp quay trở lại nhà vệ sinh thì thấy đứa trẻ ngồi dưới sàn. Hắn tiếp tục khống chế cháu bằng chân rồi dùng vòi nước xịt nhiều lần vào vùng mặt, mũi, miệng của nạn nhân.
Sau đó, cháu bé có biểu hiện yếu dần, không còn phản ứng như bình thường cả hai mới gọi cấp cứu đưa cháu vào viện.
Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu nhưng không qua khỏi, với kết luận giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%.
Hiệp thừa nhận hành vi của mình là sai trái, nói mục đích ban đầu là muốn dạy dỗ cháu bé, nhưng đã nhiều lần sử dụng bạo lực, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Theo TTO, tại cơ quan điều tra, Bàn Thị Tâm thừa nhận hành vi bạo hành con gái 4 tuổi là sai trái, vi phạm pháp luật, nói bản thân "không xứng đáng làm mẹ của cháu", mong con gái "siêu thoát, đầu thai vào một nơi khác tốt hơn".
