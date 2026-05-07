Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người mẹ để điều tra hành vi giết người

Chiều 7/5, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Tâm là mẹ đẻ của bé B.T.H (SN 2022), tử vong do bị mẹ và cha dượng bạo hành.

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004; thường trú tại: xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người.



Đối tượng Bàn Thị Tâm mẹ đẻ của bé gái 4 tuổi tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, TP Hà Nội từ tháng 3/2026 đến nay. Ở cùng có cháu H (SN 2022; là con riêng của Tâm) và anh trai của Hiệp cùng người yêu.

Chiều ngày 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu. Đánh xong Tâm bắt cháu H đứng góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm.

Khi thấy cháu H đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi tiếp tục có hành vi bạo hành với cháu H. Tâm thấy vậy nhưng không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau thấy cháu không gào khóc giãy giụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó cháu H được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Quá trình đấu tranh Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

