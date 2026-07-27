Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có kỳ nghỉ hè thú vị ở Ý

| Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Lisa và Leon - cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, cùng bố mẹ tận hưởng kỳ nghỉ hè tại Ý. Trong chuyến đi này, hai bé đã có cơ hội khám phá nhiều điều thú vị.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có kỳ nghỉ hè thú vị ở Ý - Ảnh 1.Khoảnh khắc nghỉ hè tuyệt đẹp ở Ý của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

GĐXH - Kỳ nghỉ hè của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý kéo dài từ Việt Nam qua Singapore rồi Mỹ đến Thụy Điển và hiện tại là Ý.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nghỉ hè thú vị ở Ý - Ảnh 1.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý lại tiếp tục hành trình mùa hè khi ghé qua thành phố Florence của nước Ý. Cặp song sinh vừa tròn 6 tuổi có vóc dáng phổng phao và nhanh nhẹn khiến fan yêu mến.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nghỉ hè thú vị ở Ý - Ảnh 3.

Điều khiến nhiều người yêu thích cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà chính là sự khác biệt trong tính cách. Lisa được nhận xét là cô bé nhẹ nhàng, sống tình cảm, thích chăm sóc mọi người và khá chững chạc so với tuổi. Trong khi đó, Leon lại nổi tiếng với sự hài hước, tinh nghịch, luôn nghĩ ra những trò vui khiến cả gia đình bật cười.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nghỉ hè thú vị ở Ý - Ảnh 4.

Sự đối lập ấy tạo nên những khoảnh khắc đáng yêu trong cuộc sống hằng ngày. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ rằng, mỗi con đều có cách thể hiện tình yêu khác nhau, nhưng cả hai đều rất quấn bố mẹ và luôn biết quan tâm đến những người thân trong gia đình.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nghỉ hè thú vị ở Ý - Ảnh 5.

Ngoài tình cảm dành cho Lisa và Leon, nhiều người cũng dành lời khen cho cách Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nuôi dạy con. Hai bé được khuyến khích vận động, khám phá thế giới xung quanh, học cách tự lập và ứng xử lễ phép từ khi còn nhỏ thay vì chỉ xuất hiện trước công chúng.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nghỉ hè thú vị ở Ý - Ảnh 6.

Kể từ khi chào đón Lisa và Leon, cuộc sống của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý có nhiều thay đổi. Cả hai thường xuyên dành thời gian cho gia đình, cùng chăm sóc và đồng hành với các con trong từng giai đoạn trưởng thành.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nghỉ hè thú vị ở Ý - Ảnh 7.

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà không ít lần đăng tải những hình ảnh đời thường của hai bé. Từ những buổi đi học, những chuyến du lịch cho đến các hoạt động thể thao hay sinh hoạt trong gia đình đều được nữ ca sĩ lưu giữ như những kỷ niệm đáng nhớ.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nghỉ hè thú vị ở Ý - Ảnh 8.

Khán giả nhận xét Lisa và Leon ngày càng dạn dĩ, tự tin trước ống kính. Dù còn nhỏ, cả hai đã biết bày tỏ cảm xúc, trò chuyện và thể hiện cá tính riêng, tạo nên sức hút đặc biệt mỗi khi xuất hiện.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nghỉ hè thú vị ở Ý - Ảnh 9.

Ở tuổi lên 6, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý ngày càng ra dáng, sở hữu ngoại hình nổi bật với nhiều đường nét thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ. Sự hồn nhiên, thông minh cùng tình cảm gắn bó của hai bé đã giúp Lisa và Leon trở thành một trong những cặp "nhóc tỳ" được yêu thích nhất của làng giải trí Việt. Dù nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn cố gắng tạo cho các con một tuổi thơ bình yên, cân bằng giữa cuộc sống gia đình và sự chú ý của truyền thông.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ.

Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có kỳ nghỉ hè thú vị ở Ý - Ảnh 10.Leon - con trai Hồ Ngọc Hà bộc lộ năng khiếu bóng đá ở tuổi lên 6

GĐXH - Leon, con trai Hồ Ngọc Hà, mới tròn 6 tuổi đã bộc lộ khả năng chơi bóng khéo léo khiến nhiều người thích thú và dành nhiều lời khen ngợi.

 

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