Nguyễn Văn Chung có động thái liên quan đến Hòa Minzy gây chú ý

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hòa Minzy đã đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để chia sẻ về dự án âm nhạc đặc biệt mà cô dành nhiều tâm huyết cách đây 1 năm.

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" được vang lên trong nhiều chương trình nghệ thuật chính luận lớn. Với cô, "Nỗi đau giữa hòa bình" không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần mà còn là lời tri ân gửi đến những Anh hùng dân tộc, những người mẹ, người vợ Việt Nam Anh hùng đã hy sinh vì nền hòa bình hôm nay.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hòa Minzy đã đăng tải bài viết đầy cảm xúc trên trang cá nhân.

"Một dự án âm nhạc mang cả trái tim và sự biết ơn của Hoà cùng ê-kíp gửi đến những Anh hùng dân tộc, những người mẹ, người vợ Việt Nam Anh hùng. Đời đời nhớ ơn công lao to lớn của ông cha ta đã hi sinh cho thế hệ hiện tại và tương lai được sống trong hoà bình.

Thật tuyệt vời khi thấy ca khúc của mình được lựa chọn trở thành bài hát được vang lên trong các chương trình nghệ thuật chính luận lớn. Đời làm nghệ thuật chẳng mong gì hơn", Hòa Minzy chia sẻ.

Đáng chú ý, Hòa Minzy đã dành lời cảm ơn đặc biệt tới nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ê-kíp phim "Mưa đỏ" vì đã tin tưởng giao cho cô thể hiện ca khúc. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã sáng tác một tuyệt phẩm nghệ thuật với ca từ day dứt khôn nguôi. Và cảm ơn bộ phim Mưa đỏ và anh Chung đã lựa chọn Hòa để thể hiện ca khúc này. Nỗi Đau Giữa Hòa Bình sẽ mãi là một ca khúc đặc biệt nhất trong cuộc đời làm nghề của Hòa Minzy".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tự hào với 2 bài hát "Viết tiếp câu chuyện hoà bình cùng "Nỗi đau giữa hòa bình" của mình được vang lên trong chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường".

Ngay dưới bài đăng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã để lại bình luận khiến nhiều người chú ý. Anh viết: "Đó là duyên phận những người nghệ sĩ như anh em mình đó em, gặp nhau và có một sản phẩm ý nghĩa vào đúng những ngày quan trọng của đất nước".

Không chỉ thế, nam nhạc sĩ cũng bày tỏ vô cùng xúc động và tự hào vì 2 bài hát "Viết tiếp câu chuyện hoà bình cùng "Nỗi đau giữa hòa bình" của mình được vang lên trong chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" tối 26/7 nhân kỷ niệm ngày 27/7 để tri ân các vị anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì đất nước.

Có thể nói, giữa rất nhiều dự án âm nhạc hiện nay, màn kết hợp của Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt. Và như chính nam nhạc sĩ chia sẻ, đôi khi những cuộc gặp gỡ đẹp trong nghệ thuật thật sự bắt đầu từ hai chữ duyên phận.



