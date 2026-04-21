Tuổi trung niên của NSND Trịnh Kim Chi: Học Tiến sĩ, con gái tốt nghiệp Hàng không, chồng đại gia yêu chiều
GĐXH - NSND Trịnh Kim Chi khiến nhiều người ngưỡng mộ khi ở tuổi trung niên vẫn tiếp tục học Tiến sĩ, con gái tốt nghiệp loại giỏi ngành Hàng không và một cuộc hôn nhân viên mãn với chồng đại gia.
Mới đây, NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh cả gia đình đến dự và chúc mừng con gái lớn Võ Trịnh Khánh Ngân tốt nghiệp ngành Hàng không loại giỏi. Với nữ nghệ sĩ, đây không chỉ là thành quả của nhiều năm nỗ lực học tập mà còn là dấu mốc trưởng thành, mở ra chặng đường mới cho con gái.
Nhiều khán giả, đồng nghiệp chúc mừng Trịnh Kim Chi và con gái; cũng không ít ý kiến cho rằng Khánh Ngân thừa hưởng nhan sắc, học vấn của mẹ. Tuy nhiên, gần đây, con gái Trịnh Kim Chi cùng một số bạn bè khởi nghiệp kinh doanh mô hình văn phòng, không gian học tập linh hoạt. Nữ nghệ sĩ nói rất bất ngờ khi con thể hiện sự thận trọng, quyết đoán và sáng tạo trong dự án đầu đời. Theo cô, điều này Khánh Ngân thừa hưởng từ cha.
Trịnh Kim Chi và ông xã chúc mừng con gái lớn - Khánh Ngân tốt nghiệp ngành Hàng không.
Về phía Trịnh Kim Chi, hồi tháng 6/2025, chị nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình. Sau đó, chị tiếp tục học lên Tiến sĩ Văn hóa nghệ thuật theo hướng nghiên cứu, thời gian dự kiến hoàn tất trong 4 năm. Trước khi làm thủ tục, nghệ sĩ cân nhắc kỹ để đảm bảo cân đối thời gian học và làm nghệ thuật lẫn chăm lo gia đình.
Ở tuổi 55, nhưng theo Trịnh Kim Chi, việc học không chỉ là động lực cho bản thân còn làm gương cho con phải biết không ngừng vươn lên. Suốt hơn 30 năm qua, Trịnh Kim Chi miệt mài làm nghệ thuật, bền bỉ cống hiến qua các vở diễn sân khấu, phim ảnh. Chị hạnh phúc vì được khán giả yêu quý, trân trọng thành quả nghệ thuật.
Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, Trịnh Kim Chi nỗ lực phát triển sân khấu thành phố. Vừa qua, chị cùng đồng nghiệp chăm lo cho nghệ sĩ nghèo, công nhân hậu đài dịp lễ Tết hay kêu gọi và trao hàng tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung lũ lụt.
Trịnh Kim Chi là một trong những nghệ sĩ tích cực với các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là quan tâm đến những nghệ sĩ gạo cội trong viện dưỡng lão.
Để có được dấu ấn, thành công trong sự nghiệp, Trịnh Kim Chi thừa nhận thấy may mắn vì được gia đình, đặc biệt là ông xã ủng hộ hết lòng.
Kết hôn từ năm 2000, Trịnh Kim Chi và ông xã là đại gia Trấn Phương, cả hai vẫn luôn mặn nồng. Hơn 2 thập kỷ chung sống, chị tự hào về người chồng luôn thấu hiểu và bảo vệ vợ. Những mâu thuẫn bất đồng trong đời sống của họ chóng qua bởi ông xã luôn tâm lý, sẵn sàng nhường vợ.
Trịnh Kim Chi từng chia sẻ với Gia đình & Xã hội về ông xã: "Tôi thực sự là may mắn khi chồng luôn ủng hộ những bước đi của vợ. Anh ấy hạnh phúc khi vợ có được những cơ hội trong cuộc sống và công việc. Tất nhiên, không phải vì thế mà tôi ỷ lại vào chồng, giao hết công việc/ trách nhiệm gia đình cho chồng mà tôi luôn biết dừng lại ở đâu, giới hạn của mình chỗ nào.
Bên cạnh đó, trách nhiệm của vợ đối với chồng, mẹ với con rất quan trọng nên tôi luôn cho họ biết họ quan trọng với tôi thế nào. Với chồng, tôi bao giờ cũng hỏi ý kiến anh ấy đầu tiên trong mọi vấn đề và luôn để anh đứng trên bậc cao hơn mình".
Trịnh Kim Chi và ông xã.
Không ít lần, bạn đời khiến Trịnh Kim Chi "nở mũi" khi bất ngờ mua tặng chị nhiều món quà đắt đỏ, từ nhẫn kim cương, xe ô tô, túi xách hàng hiệu đến biệt thự… Trước đây, Trịnh Kim Chi hay có thói quen khoe món quà được bạn đời tặng với mọi người. Nhưng càng lớn tuổi, chị muốn giữ điều đó cho riêng mình.
"Ông xã tôi rất tâm lý, biết vợ cần và muốn gì, cứ đúng dịp là tặng. Anh không chỉ tặng cho vợ mà cả các con. Tôi hay đùa cả gia đình mỗi dịp lễ Tết hay ngày kỷ niệm đều vui vì ai cũng có quà", chị cho hay.
Bận rộn công việc, Trịnh Kim Chi ưu tiên dành thời gian cho bản thân và gia đình. Một ngày rảnh của chị bắt đầu từ 6 giờ sáng, sau khi chăm con rồi lại dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm và lướt mạng xã hội. Thỉnh thoảng, chị làm clip nấu ăn hay vlog cuộc sống để chia sẻ đến mọi người.
Từ năm 2020, gia đình Trịnh Kim Chi dọn về biệt thự rộng 200m2 ở quận 7 (cũ), TPHCM để sinh sống. Không gian sống của chị nằm trong 1 khu dân cư biệt lập yên tĩnh, với đầy đủ tiện ích. Nghệ sĩ tận dụng ban công, khoảng đất công viên cạnh nhà để trồng hoa, các loài cây trái yêu thích.
