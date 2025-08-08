Phát động chiến dịch “Flex” tình yêu Tổ quốc theo cách riêng qua video và hình ảnh trên không gian số

Ngày 8/8 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với TikTok Việt Nam giai đoạn 2025 – 2029, đồng thời phát động Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trên quy mô toàn quốc. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được phát động trên quy mô toàn quốc với mục tiêu sáng tạo, hiện đại, tiếp cận đông đảo đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng. Chiến dịch nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ; tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, khuyến khích thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động, việc làm cụ thể, những câu chuyện ý nghĩa và lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Với chủ đề Thử thách #TuHaoVietNam, chiến dịch được tổ chức trong thời gian từ ngày 04/8 - 02/9/2025 cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước theo 02 hình thức: Sáng tạo Video Clip "Tôi yêu Tổ quốc tôi" (30 giây đến 3 phút) đăng trên TikTok cá nhân, công khai kèm hashtag #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #ProudVietnam #TYTQT.

Nội dung sáng tạo xoay quanh 4 chặng: Màu cờ tôi yêu (từ ngày 4 – 10/8); Flex chất Việt (từ ngày 11 – 17/8); Việt Nam trong tôi là… (từ ngày 18 – 24/8); Tự hào Việt Nam (từ ngày 25/8 – 2/9)…

Đối với Ảnh Check-in "Tôi yêu Tổ quốc tôi", người tham gia sẽ chụp và đăng tải 01 ảnh cùng lá cờ Tổ quốc tại các địa điểm của đất nước kèm chú thích không quá 100 từ được đăng tải trên trang Facebook hoặc Instagram cá nhân ở chế độ công khai kèm các hashtag chính thức của cuộc thi #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #TYTQT…

Kết thúc mỗi chặng, Ban Tổ chức lựa chọn và trao phần thưởng cho 10 Video Clip và 10 Ảnh Check-in có sự lan tỏa nhất trên các nền tảng mạng xã hội. Phần thưởng bao gồm: Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, biểu trưng hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và các phần quà khác đến từ các đơn vị tài trợ.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: "Yêu nước không chỉ là cảm xúc, mà là hành động cụ thể – từ những khoảnh khắc giản dị đời thường đến những đóng góp lớn lao cho cộng đồng. Với hashtag #ToiyeuToquocToi, chúng tôi mong mỗi bạn trẻ sẽ "flex" tình yêu Tổ quốc theo cách riêng: bằng một video sáng tạo, một câu chuyện truyền cảm hứng, một hành động tử tế. Để từng dòng cảm xúc, từng phút giây chia sẻ sẽ vẽ nên một Việt Nam tự hào, hội nhập và tỏa sáng trên không gian số", Bí thư Nguyễn Tường Lâm nói.

Thông qua Chiến dịch, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới và tinh thần tình nguyện của thanh niên Việt Nam trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Chương trình ký kết Thỏa thuận hợp tác với TikTok Việt Nam giai đoạn 2025 – 2029. Hội LHTN Việt Nam hiện có khoảng 10 triệu hội viên, đa số sử dụng mạng xã hội. Việc hợp tác với TikTok, một nền tảng có sức lan tỏa mạnh mẽ và khả năng định hình xu hướng sẽ mở rộng cánh cửa truyền thông, đưa hình ảnh thanh niên Việt Nam bản lĩnh – sáng tạo – tử tế lan tỏa sâu rộng trong và ngoài nước.

Thời gian tới, thanh niên sẽ được hỗ trợ, trang bị kỹ năng sống bao gồm: kỹ năng tự quản lý bản thân, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng bảo vệ bản thân và xử lý các tình huống, kỹ năng quản trị tài chính cá nhân, kỹ năng sử dụng công nghệ và học tập, kỹ năng chăm sóc sức khỏe và tinh thần; kỹ năng xử lý thông tin, phòng chống thông tin xấu độc...

TikTok đồng hành với Hội LHTN Việt Nam trong việc hỗ trợ tổ chức, tuyên truyền các hoạt động của phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và Đề án "Thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc". Bên cạnh đó, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp ở các chương trình OCOP, Tự hào hàng Việt, kỹ năng ứng dụng công nghệ, số hóa cho các doanh nghiệp trẻ ứng dụng thương mại điện tử… qua nền tảng mạng xã hội.

Bí thư Trung ương Đoàn cũng kêu gọi đến các KOL, KOC, TikToker – những người có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội hãy cùng nhau thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong giới trẻ; hãy để sáng tạo của các bạn trở thành động lực, để tinh thần trách nhiệm trở thành xu hướng, để mỗi nội dung các bạn làm ra góp phần làm đẹp thêm hình ảnh thanh niên Việt Nam….