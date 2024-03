Phát hiện 2 đôi nam, nữ mua bán dâm, lộ chân tướng người môi giới

Sáng 20/3, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã bắt và tạm giữ Đỗ Thị Kim Thanh (ở phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh), để điều tra, xử lý về hành vi Môi giới mại dâm.

Đối tượng môi giới. Ảnh: CACC

Trước đó, vào chiều 18/3, Công an Quảng An phối hợp với Đội CSHS Công an quận Tây Hồ kiểm tra 1 nhà nghỉ trên địa bàn phường Quảng An phát hiện 2 đôi nam, nữ đang có hành vi quan hệ tình dục mua, bán dâm

Kết quả điều tra ban đầu xác định việc mua, bán dâm của các đối tượng này do Đỗ Thị Kim Thanh (SN 1989, ở phường 3, quận 3, TP.HCM), hiện tạm trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đứng ra tổ chức.