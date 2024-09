Phát hiện cơ sở sản xuất hàng chục nghìn quả bóng Golf giả mạo nhãn hiệu

Các ngân hàng đồng loạt 'tung' nhiều gói vay ưu đãi, hỗ trợ người dân thiệt hại do bão lũ GĐXH - Ngay sau khi có chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đã thực hiện ngay các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do bão số 3. Đồng thời, xây dựng và triển khai các gói tín dụng hỗ trợ vay mới, miễn giảm lãi vay…

Cụ thể, khi kiểm tra đột xuất Cơ sở sản xuất, kinh doanh bóng Golf do ông T.X.L làm chủ tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, lực lượng chức năng tỉnh này đã bắt quả tang cơ sở này đang dập, in nhãn hiệu cho trên 9.100 quả bóng Golf.



Các nhãn hiệu bị giản nhãn hiệu như: Titleist ProV1, ProV1, Callaway, HONMA, Volvik.

Ngoài những trái bóng đã được in dập tên với các thương hiệu nổi tiếng, Đoàn kiểm tra còn ghi nhận tại cơ sở có 23.700 quả bóng golf các loại màu xanh, vàng, cam, hồng, trên thân bóng không có căn cứ xác định nhãn hiệu, xuất xứ của hàng hóa đang nằm ở khu vực chờ được "cho tên, khắc họ".

Bên cạnh sản phẩm, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận nhiều Máy móc, trang thiết bị phục vụ việc in, dập nhãn hiệu bóng Golf.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hơn 33.500 quả bóng Golf các loại giả mạo nhãn hiệu và không rõ nguồn gốc xuất xứ, tại Yên Bái.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T.X.L chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Căn cứ kết quả kiểm tra, bước đầu Đội QLTT số 2 xác định, trên 9.100 quả bóng Golf mang nhãn các nhãn hiệu Titleist ProV1, ProV1, Callaway và HONMA có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Đội QLTT số 2 đã tiến hành tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa gồm bóng Golf các loại đã in, dập nhãn hiệu; bóng Golf các mầu, không in nhãn hiệu và máy móc, trang thiết bị phục vụ việc in nhãn hiệu bóng Golf. Đồng thời tiết hành liên hệ đại diện sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu để xác nhận hàng thật, hàng giả.

Sau khi nhận được văn bản trả lời của các đại diện sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu xác nhận 9.112 quả bóng Golf các loại là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, Đội QLTT số 2 đã làm việc với ông Trần Xuân Long, theo đó, chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số bóng Golf cơ sở đã in, dập là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu.

Cận cảnh hàng ngàn quả bóng Golf giả mạo nhãn hiệu vừa được lực lượng chức năng phát hiện.

Để xác định giá trị tang vật làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt, ngày 18/9/2024, Đội QLTT số 2 thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính, gồm các cơ quan chuyên môn: Đội QLTT số 2, Sở Tài chính tỉnh Yên Bái, Công an tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái.

Theo đó, Hội đồng xác định lô hàng có dấu hiệu vi phạm của cơ sở ông T.X.L có trị giá gần 900 triệu đồng. Trong đó, lô hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam được xác định có trị giá trên 413 triệu đồng; lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ có trị giá trên 281 triệu đồng.

Căn cứ hồ sơ vụ việc và các tài liệu có liên quan, Đội QLTT số 2 xác định chủ Cơ sở sản xuất, kinh doanh bóng Golf có dấu hiệu tội cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Yên Bái đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan và toàn bộ tang vật vi phạm hành chính gồm bóng Golf các loại giả mạo nhãn hiệu, bóng Golf các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ và máy móc, trang thiết bị phục vụ việc in nhãn hiệu bóng Golf để tiếp tục điều tra, làm rõ.