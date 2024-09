Các ngân hàng đồng loạt 'tung' nhiều gói vay ưu đãi, hỗ trợ người dân thiệt hại do bão lũ

Vì sao Ngân hàng Nhà nước quyết định ra dự thảo cho vay đặc biệt, lãi suất 0%/năm mà không cần tài sản đảm bảo? GĐXH - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Quyết định quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục xem xét và quyết định việc cho vay đặc biệt đối với khoản vay có lãi suất 0%/năm, khoản vay không có tài sản đảm bảo. Đối tượng được vay là các tổ chức tín dụng.

Ngày 23/9, trao đổi với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, để hỗ trợ cho những người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh sau bão số 3, đơn vị bắt đầu triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại bởi cơn bão số 3.



Theo đại diện lãnh đạo ngân hàng này, với người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại vay mới sẽ được hưởng mức lãi suất giảm tối đa là 2%/năm, tùy theo mức độ thiệt hại và kỳ hạn vay vốn của khách hàng. Thời gian hỗ trợ giảm lãi suất bắt đầu từ ngày 20/09/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

"Chương trình áp dụng đối với cả nhóm khách hàng hiện hữu và khách hàng mới, triển khai gói tín dụng mới 60.000 tỷ đồng áp dụng từ thời điểm này đến hết năm 2024. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dành trên 30 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội dành để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra", Phó giám đốc ngân hàng BIDV cho hay.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đã thực hiện ngay các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do bão số 3. Đồng thời, xây dựng và triển khai các gói tín dụng hỗ trợ vay mới, miễn giảm lãi vay…

Cũng theo vị lãnh đạo BIDV, thống kê của ngân hàng tính tới thời điểm này đã có khoảng 1.000 khác hàng cá nhân bị thiệt hại với dư nợ trên 40.000 tỷ đồng. Song, con số này sẽ tiếp tục tăng.

Cùng ngày, thông tin tới phóng viên, đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cho biết, ngân hàng dự định cơ cấu nợ, gia hạn thời gian trả lãi, gốc cho khách hàng hiện hữu tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ. Đồng thời, giảm lãi suất cho vay với tổng quy mô dư nợ lên tới 29.700 tỷ đồng.

Dự kiến, hơn 63.200 khách hàng tại 26 tỉnh/thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão sẽ được hưởng lợi từ chương trình này.

Đối với các khách hàng mới, LPBank cũng áp dụng những chính sách hỗ trợ cần thiết với gói cho vay lên tới 8.000 tỷ đồng. Tổng số tiền hỗ trợ giảm lãi suất cho vay dự kiến lên đến 85 tỷ đồng.

Đồng hành với người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3, đại diện ngân hàng ông Phạm Toàn Vượng – Tổng Giám đốc Agribank cho biết, ngân hàng giảm lãi suất đối với khách hàng bị ảnh hưởng với từng mức độ, dao động từ 0,5 - 2%/năm.

Với người dân, doanh nghiệp sử dụng ngân hàng Vietcombank cũng được hỗ trợ giảm tới 0,5% lãi suất cho vay trong giai đoạn từ nay đến hết ngày 31/12/2024 nhằm phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với khách hàng sử dụng ngân hàng MB, đại diện ngân hàng này cho biết sẽ giảm tối đa 2% lãi suất cho vay nhưng phải phân loại theo mức độ thiệt hại, năng lực tài chính và khoản vay ngắn/dài hạn.

Theo đó, ngân hàng MB giảm 0,5 -1% khoản vay ngắn hạn, giảm 1-2% khoản vay trung, dài hạn.

Đối với khoản vay mới, MB sẽ ban hành gói hỗ trợ trị giá 2000 tỷ đồng, giảm 1% so với lãi suất thông thường. Đồng thời, ngân hàng này bổ sung thêm gói 7000 tỷ đồng, giảm 1% so với lãi suất thông thường cho người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Chương trình hỗ trợ của ngân hàng MB cũng kéo dài từ nay đến hết năm 2024.