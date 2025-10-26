Phát hiện con gái 18 tuổi có 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng, người đàn ông vội báo công an
Công an Hà Nội giải cứu cô gái trẻ bị Công an “rởm” khống chế phá két sắt, lấy tiền của gia đình.
Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ giải cứu một cô gái trẻ bị Công an “rởm” bắt cóc online, khống chế phá két sắt, lấy tiền của gia đình.
Khoảng 19h30’ ngày 24/10/2025, Công an phường Phương Liệt nhận được tin trình báo của gia đình cháu N (SN 2007; trú tại Hà Nội) về việc phát hiện cháu không ở nhà và két sắt bị đập phá.
Gia đình gọi điện cho cháu N nhưng không được đồng thời kiểm tra phát hiện bị mất hơn 130 triệu đồng tiền mặt và 18 chỉ vàng. Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Phương Liệt đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc.
Đến khoảng 0h15’ ngày 25/10/2025, Công an phường đã phát hiện cháu N đang ở tại một khách sạn trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.
Quá trình làm việc, cháu N cho biết các đối tượng giả danh cán bộ Công an liên hệ qua nhiều ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Zoom chat, Gmail từ ngày 22/10/2025.
Các đối tượng đe dọa cháu có liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý, gửi cho cháu các Lệnh bắt, Lệnh tạm giam để khống chế, yêu cầu cháu làm theo lời các đối tượng và hướng dẫn cháu mua các công cụ để phá két sắt lấy tài sản của gia đình mang theo.
Sau khi được Công an phường phường giải thích, cháu N cùng gia đình đã nhận thức được đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Phương Liệt đã kịp thời giải cứu cháu N và thu hồi toàn bộ tài sản của gia đình.
Trước tình trạng nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn trẻ bị các đối tượng giả danh Công an đe dọa “bắt cóc online”. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân :
- Nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.
- Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.
- Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ. Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…
- Cha mẹ khi được yêu cầu chuyển tiền cho con có dấu hiệu bất thường phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra xác minh kỹ thông tin.
- Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.
