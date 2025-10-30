Mới nhất
Phát hiện nam tài xế quê Ninh Bình dương tính với ma túy khi đang đón khách ở Hà Nội

Thứ năm, 15:51 30/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội thông tin, tổ công tác thuộc CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý một lái xe khách loại Limousine dương tính với chất ma túy.

Theo đó, thực hiện kế hoạch chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, khoảng 18h05 ngày 29/10/2025, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT làm nhiệm vụ tại tuyến đường Cầu Diễn phát hiện xe khách loại Limousine BKS: 29K-134.xx có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định người điều khiển phương tiện N.Đ.T (SN 1981, trú tại tỉnh Ninh Bình). Tiến hành test nhanh ma túy, kết quả cho thấy lái xe dương tính với chất Metaphetamine. Thời điểm kiểm tra, xe đang trên lộ trình từ Quảng Ninh về Hà Nội để đón khách.

Tài xế Ninh Bình dương tính với ma túy khi đón khách tại Hà Nội - Ảnh 1.

Kết quả test nhanh và chuyên sâu thể hiện tài xế dương tính với ma túy đá.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa người này đến cơ sở y tế để xét nghiệm chuyên sâu, kết quả khẳng định người này dương tính với Metaphetamin.

Làm việc với tổ công tác, lái xe thừa nhận đã sử dụng “ma túy đá” tại nhà một người bạn cách đây 02 ngày.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế vi phạm và tạm giữ phương tiện, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển ô tô trong cơ thể có chất ma túy sẽ bị xử phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Nhật Tân
