Hà Nội thông qua phương án tháo dỡ sai phạm 12 dự án Mường Thanh: Cư dân HH Linh Đàm thấp thỏm những nỗi lo 'không tên' sau hơn thập kỷ an cư

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Thấp thỏm nỗi lo sau hơn 10 năm bám trụ

Trong căn hộ nhỏ tại tầng 39 tòa HH3B, chị Nguyễn Quỳnh Phượng (42 tuổi, quê Phú Thọ) không giấu nổi sự mỏi mệt khi nhắc đến thông tin giải quyết tồn tại vi phạm về trật tự xây dựng tại cụm chung cư HH Linh Đàm.

Chị Phượng cho biết, vợ chồng chị cùng 3 người con đang tuổi ăn tuổi học (bậc tiểu học và THCS) đã gắn bó với căn hộ này tròn 11 năm.

Để có được chốn che mưa che nắng, năm 2015, vợ chồng chị dồn toàn bộ số tiền tích cóp ít ỏi cùng tiếp cận gói vay ưu đãi 30.000 tỷ đồng của Nhà nước, để mua căn hộ tại tầng 39 của tòa HH3B. Đến tận thời điểm hiện tại, kinh tế gia đình vẫn chật vật, khoản nợ mua nhà hơn 100 triệu đồng vẫn chưa thể trả dứt điểm.

Chị Nguyễn Quỳnh Phượng (42 tuổi, trú tại tòa HH3B, cụm chung cư HH Linh Đàm) chia sẻ với phóng viên.

Chị Phượng cho biết: "Căn nhà là toàn bộ tài sản tích cóp cả đời của vợ chồng tôi. Đa phần bà con ở đây đều là các gia đình trẻ từ quê lên lập nghiệp, vay mượn chính sách để mua nhà, nhiều người đến nay nợ ngân hàng còn chưa trả xong. Con cái đang học hành ổn định, cuộc sống cả thập kỷ đã thành nếp, đùng một cái nghe tin di dời, chúng tôi rất lo lắng. Dân cư chúng tôi không sai, bởi nếu sai, chúng tôi sẽ không đủ điều kiện được tiếp cận khoản vay mua nhà".

Theo tính toán của chị Phượng, quy mô cư dân tại đây vô cùng lớn. Riêng tòa HH3B có 40 tầng, mỗi tầng 20 căn hộ, tính trung bình mỗi hộ 5 nhân khẩu thì tòa nhà đã là nơi sinh sống của khoảng 4.000 con người.

Thông tin lan truyền về việc có thể phải di dời các tòa B và khối đế tòa A, C khi chưa có bất kỳ văn bản thông báo hay cuộc tiếp xúc chính thức nào từ chính quyền địa phương đang khiến cư dân rơi vào tình trạng nhiễu loạn thông tin, cuộc sống bị đảo lộn nghiêm trọng.

Chị Phượng bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền sớm tổ chức đối thoại trực tiếp để người dân hiểu rõ chủ trương và xem xét nguyện vọng của dân, sớm ổn định cuộc sống.

Chị Phượng bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền sớm tổ chức đối thoại trực tiếp để người dân hiểu rõ chủ trương và xem xét nguyện vọng của người dân để ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, trước những lo ngại của cơ quan quản lý về áp lực hạ tầng và an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), đại diện cư dân khẳng định người dân hoàn toàn ủng hộ việc khắc phục sai phạm, nhưng mong muốn chính quyền lựa chọn phương án cải tạo thay vì di dời hay phá dỡ.

Cụ thể, cư dân đề xuất giải pháp cải tạo, mở thêm lối thoát hiểm khẩn cấp hoặc lắp đặt thang sắt thoát nạn ngoài trời tại khu vực đầu hồi các tòa nhà. Giải pháp này vừa xử lý triệt để bài toán an toàn thoát hiểm khi xảy ra sự cố, vừa không làm xáo trộn kết cấu chịu lực, tránh lãng phí nguồn lực xã hội và quan trọng nhất là không khiến hàng nghìn gia đình lo lắng, bất an.

Không chỉ riêng gia đình chị Phượng, tâm lý bất an đang bao trùm khắp các tòa nhà thuộc cụm HH Linh Đàm.

Trao đổi nhanh với phóng viên, đại diện tổ dân phố số 32, cụm chung cư HH Linh Đàm cho biết, tâm lý chung của đại đa số cư dân lúc này là mong muốn được giữ nguyên hiện trạng, ổn định cuộc sống mà không phải di dời hay phá dỡ. Cư dân đã đồng loạt ký đơn kiến nghị gửi từ cấp cơ sở đến các cơ quan liên quan.

Theo vị đại diện tổ dân phố, người dân mua nhà giao dịch sòng phẳng theo đúng các quy định pháp luật ở thời điểm đó. Thậm chí giai đoạn 2013 - 2016, nhiều người đủ điều kiện pháp lý mới được giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Một góc tòa HH1A và HH1C có các hộ dân tại các tầng khối đế thuộc diện di dời. Ảnh: Bảo Loan

Đại diện Tổ dân phố số 32 cho biết: "Người dân không có lỗi. Sai phạm thuộc về trách nhiệm của chủ đầu tư và sự buông lỏng quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước ở thời kỳ phát sinh vi phạm. Nếu buộc phải di dời hay phá dỡ, công luận cần nhìn nhận vấn đề đa chiều: ai chịu trách nhiệm cấp phép, buông lỏng trật tự xây dựng trước đây?".

Dù thấu hiểu áp lực của Thành phố Hà Nội trước bài toán quá tải hạ tầng kỹ thuật và nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, song đại diện cư dân cho rằng phương án phá dỡ là bài toán vô cùng nan giải, tiềm ẩn rủi ro lớn đến kết cấu các tòa nhà liền kề.

Đồng thời, các phương án hỗ trợ mua nhà ở xã hội hay bố trí tái định cư ở các dự án khác cũng bị một số người dân đặt dấu hỏi về tính khả thi bởi nhiều dự án còn dở dang pháp lý hoặc chưa thành hình, khiến người dân đối mặt nguy cơ không có nơi cư trú ổn định trong nhiều năm.

Hà Nội đưa ra cơ chế đặc thù: Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua nhà

Liên quan đến vấn đề này, HĐND TP Hà Nội vừa qua đã thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án, công trình của Tập đoàn Mường Thanh, bao gồm tổ hợp chung cư HH Linh Đàm.

Trình bày tờ trình trước HĐND thành phố, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cho biết, 12 dự án vi phạm có quy mô rất lớn và kéo dài nhiều năm qua. Số căn hộ được phê duyệt ban đầu chỉ 6.759 căn, nhưng xây dựng thực tế lên tới 24.943 căn (vượt 18.184 căn vi phạm).

Lãnh đạo thành phố khẳng định, nếu áp dụng khung pháp luật thông thường sẽ không thể xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và quyền lợi người dân.

Nghị quyết của thành phố được xây dựng trên 7 nguyên tắc cốt lõi: Đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân; không làm thay đổi bản chất vi phạm; chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí khắc phục; đặc biệt người mua nhà không có lỗi thì không phải chịu thiệt hại.

Toàn cảnh một góc cụm chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: Bảo Loan

Theo đó, thành phố phân loại các công trình, hạng mục công trình thành 2 nhóm cụ thể:

Nhóm 1 (tồn tại có điều kiện): Các công trình đã hoàn thành, đảm bảo an toàn chịu lực, đáp ứng đủ điều kiện PCCC, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đáp ứng hoặc bổ sung được, đảm bảo khoảng cách theo quy chuẩn thời điểm xây dựng và không vi phạm chỉ giới đường đỏ. Nhóm này người dân được tiếp tục thực hiện hợp đồng, không phải nộp phí khắc phục thay chủ đầu tư và được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Nhóm 2 (buộc phá dỡ): Các công trình không đáp ứng tiêu chí nhóm 1, không đảm bảo an toàn chịu lực, không thể khắc phục PCCC hoặc vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Đối với các trường hợp buộc phải di dời ra khỏi khu vực phá dỡ hoặc khối đế vi phạm, chính sách đặc thù nêu rõ: Người dân được nhận tiền bồi thường trong vòng 90 ngày, được thỏa thuận mua căn hộ khác thuộc dự án của chủ đầu tư, hoặc được ưu tiên mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư mà không cần qua bốc thăm nếu đủ điều kiện.

Phía chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án phá dỡ an toàn trong vòng 30 ngày, chịu toàn bộ chi phí bồi thường và khắc phục hậu quả; nếu không tự giác thực hiện sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Chính sách tháo gỡ của Thành phố bước đầu đã vạch ra khung hành lang pháp lý nhằm giải quyết "khối u" trật tự xây dựng tồn tại nhiều năm.

Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào đời sống và trấn an dư luận, các cấp chính quyền cần sớm công khai, minh bạch lộ trình triển khai chi tiết; tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe tâm tư của hàng vạn cư dân, tránh đẩy những người dân nghèo mua nhà bằng mồ hôi nước mắt vào cảnh bấp bênh, mất nơi nương tựa sau hơn một thập kỷ an cư.