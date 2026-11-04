Hà Nội phân luồng giao thông Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã: Người đi xe máy lưu ý lộ trình mới để tránh ùn tắc

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Nhóm đối tượng nào bị thu hồi đất được hưởng ưu tiên mua nhà ở xã hội tại Hà Nội? GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa công bố dự thảo quy định mới nhằm gỡ khó cho người dân khi bị thu hồi nhà, đất để thực hiện các dự án của Nhà nước. Theo đó, người đủ điều kiện tái định cư hoặc có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở sau thu hồi sẽ được ưu tiên bố trí quỹ căn Nhà ở xã hội mà không phải tham gia bốc thăm. Đáng chú ý, quy trình giới thiệu và "giữ quỹ căn hộ" được rút ngắn tối đa, đảm bảo người dân sớm có nơi an cư lập nghiệp.

Ngày 4/10, thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị vừa ban hành hướng dẫn điều chỉnh tổ chức giao thông dành cho phương tiện xe đạp, xe máy khi lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh và phố Kim Mã (đoạn từ đền Voi Phục đến Nguyễn Chí Thanh).

Khu vực này thuộc địa bàn phường Giảng Võ, nơi đang dựng rào chắn thi công nhà ga ngầm S9 của tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn - ga Hà Nội.

Thời gian thực hiện phân luồng bắt đầu từ ngày 3/11 và kéo dài đến ngày 31/5/2027.

3 lộ trình lưu thông chi tiết vào trung tâm thành phố

Để hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài xung quanh rào chắn ga ngầm S9, người điều khiển xe máy, xe đạp cần nắm rõ các hướng di chuyển cụ thể:

Hướng 1 (từ Nguyễn Chí Thanh đi Văn Cao qua rào chắn ga S9 về Kim Mã): Đường Nguyễn Chí Thanh → rẽ vào đường Liễu Giai (đoạn đối diện khách sạn Daewoo) → rẽ sang phố Kim Mã nhỏ (đối diện tòa nhà Metropolis) → nhập vào phố Kim Mã → di chuyển thẳng về trung tâm thành phố.

Nhằm phục vụ thi công rào chắn ga ngầm S9 thuộc dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, phương án tổ chức giao thông trên tuyến Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã vừa được điều chỉnh, áp dụng liên tục từ nay đến hết tháng 5/2027.

Hướng 2 (từ phố Kim Mã chiều Voi Phục - Nguyễn Chí Thanh qua rào chắn ga S9): Phố Kim Mã → đường Liễu Giai (đoạn đối diện khách sạn Daewoo) → phố Kim Mã nhỏ (đối diện tòa nhà Metropolis) → phố Kim Mã → vào trung tâm thành phố.

Hướng 3 (phương án tránh ùn tắc giờ cao điểm):

Người dân có thể chủ động chuyển hướng phố Kim Mã (đoạn đền Voi Phục - Nguyễn Chí Thanh) → đường Nguyễn Văn Ngọc → phố Đào Tấn → phố Kim Mã nhỏ (đối diện tòa nhà Metropolis) → phố Kim Mã → trung tâm thành phố.

Đề xuất xén vỉa hè Đào Tấn tăng diện tích chờ đèn đỏ

Bên cạnh việc hướng dẫn dòng xe di chuyển, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) khẩn trương lập phương án xén tối đa vỉa hè đường Đào Tấn (đoạn sát nút giao Liễu Giai - Đào Tấn).

Động thái này nhằm mở rộng mặt đường, tăng cường khả năng tích trữ phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu, giải tỏa xung đột tại "nút thắt" Liễu Giai.

Phương án sau khi hoàn thiện sẽ được báo cáo Sở Xây dựng để thống nhất triển khai.

Các đơn vị chức năng liên quan được giao nhiệm vụ túc trực theo dõi sát lưu lượng thực tế trên toàn tuyến, kịp thời phát hiện những bất cập phát sinh để điều chỉnh chu kỳ đèn và hướng dẫn phân luồng linh hoạt, giúp người dân đi lại thuận tiện nhất trong suốt giai đoạn thi công dự án.