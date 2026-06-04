Hà Nội: Gã thanh niên dùng xe máy, điện thoại làm 'mồi nhử' để lừa đảo hàng loạt cửa hàng cầm đồ
GĐXH - Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đang tiến hành điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả vờ mượn lại xe máy, điện thoại sau khi cầm cố rồi bỏ trốn.
Ngày 4/6, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, công an phường Phú Diễn hiện đang thụ lý điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng Tạ Duy Anh (SN 2005, trú tại TDP 4, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) gây ra.
Quá trình điều tra, Tạ Duy Anh khai nhận đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn sử dụng điện thoại di động, xe máy cá nhân đến các cửa hàng kinh doanh để cầm cố tài sản.
Sau khi giao dịch thành công, đối tượng mượn lại điện thoại với các lý do như nhắn tin nhờ người nhà đến đón, chuyển tiền cho người nhà hoặc sử dụng để thoát các tài khoản ứng dụng. Lợi dụng sự sơ hở của chủ cửa hàng, đối tượng đã tẩu thoát cùng tài sản đã thực hiện giao dịch cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Công an phường Phú Diễn đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của đối tượng Tạ Duy Anh với phương thức, thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ Công an phường Phú Diễn để cung cấp thông tin, tài liệu và được giải quyết theo quy định (điều tra viên Nguyễn Hữu Luyện, số điện thoại: 0984.492.614).
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