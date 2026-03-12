Phát hiện sớm 5 loại ung thư đầu và cổ thường gặp
Có nhiều loại ung thư vùng đầu và cổ khác nhau, vì vậy việc hiểu rõ các loại phổ biến và cách phát hiện bệnh là rất hữu ích.
Ung thư vùng đầu và cổ có thể bao gồm các hạch bạch huyết ở cổ, tuyến giáp, phía sau mũi và họng, và tuyến nước bọt.
U lympho (Lymphoma)
Vùng đầu và cổ có một lượng lớn mô bạch huyết. U lympho là ung thư của mô bạch huyết và thường không có triệu chứng cụ thể nào ngoại trừ một hoặc vài khối u, có đường kính ít nhất khoảng 2cm trở lên ở bên cổ. Các khối u ác tính thường không gây đau, điều này giải thích cho việc phát hiện muộn.
Các khối u lympho cũng có thể xuất hiện ở nách hoặc bẹn. Chẩn đoán được thực hiện thông qua sinh thiết sau khi tất cả các khu vực khác đã được kiểm tra cẩn thận để loại trừ khối u nguyên phát.
Ung thư tuyến giáp
Thường nằm gần hoặc ở đường giữa, các khối u tuyến giáp có đặc điểm là chúng di chuyển lên xuống khi nuốt. Một số loại ung thư tuyến giáp, chẳng hạn như ung thư tuyến giáp thể nhú và thể tủy, được xác định có liên quan về mặt di truyền. Các phương pháp sàng lọc tiên tiến hiện nay cho phép phát hiện ung thư tuyến giáp sớm hơn, với tiên lượng tốt. Phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật kết hợp với liệu pháp iốt phóng xạ.
Ung thư mũi
Ung thư mũi thường được phát hiện muộn vì không có triệu chứng cho đến khi khối u đủ lớn để gây tắc nghẽn đường thở, xâm lấn tai hoặc xuất hiện như một hạch bạch huyết ở cổ do di căn.
Virus Epstein và Barr (EB) đã được tìm thấy ở những bệnh nhân ung thư mũi, vì vậy dấu ấn virus EB được sử dụng để phát hiện sớm và như một phần của theo dõi sau điều trị. Phương pháp điều trị chính cho ung thư mũi là xạ trị, với hóa trị được khuyến cáo ở giai đoạn muộn hơn và phẫu thuật được áp dụng trong một số trường hợp nặng. Nhìn chung, tiên lượng bệnh liên quan trực tiếp đến giai đoạn bệnh lúc chẩn đoán, việc chẩn đoán sớm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả điều trị.
Ung thư biểu mô tế bào vảy
Miệng, lưỡi, họng, thanh quản và đường vào thực quản (xoang hình lê) đều có lớp lót tế bào vảy. Lớp lót này có thể thay đổi do hút thuốc, uống rượu, nhai trầu và thường xuyên bị va đập bởi cạnh răng.
Sự thay đổi này có thể dẫn đến ung thư biểu mô tế bào vảy, thường biểu hiện bằng các vết loét không lành, chảy máu hoặc đau. Tình trạng khó nuốt và thay đổi giọng nói là dấu hiệu của việc phát hiện muộn và cần được thăm khám đánh giá. Loại ung thư này được điều trị bằng sự kết hợp giữa phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, tùy thuộc vào vị trí và giai đoạn của bệnh.
Ung thư tuyến nước bọt
Ba vị trí của tuyến nước bọt là tuyến mang tai, nằm ở góc hàm; tuyến dưới hàm, nằm dưới bên cạnh hàm; và các tuyến nước bọt nhỏ, nằm trong miệng. Loại ung thư này phát triển , không có dấu hiệu sớm nhưng lại là những khối u kéo dài. Hầu như không có triệu chứng nào cho đến khi chúng ảnh hưởng đến dây thần kinh, dẫn đến đau hoặc suy yếu cơ mặt. Điều trị bao gồm phẫu thuật tiếp theo là xạ trị, và tiên lượng khá tốt.
Vùng đầu và cổ ảnh hưởng đến tất cả các chức năng chính của chúng ta như biểu cảm, hô hấp, cảm giác, ăn uống, nói chuyện và các chức năng khác. Vì không có giải pháp nào tốt hơn việc sàng lọc và phát hiện sớm, nên các khối u ở cổ, loét miệng, chảy máu, khó nuốt và thay đổi giọng nói không nên bị bỏ qua.
Để biết thêm chi tiết và nhận thông tin tư vấn từ bác sĩ Luke Tan, vui lòng liên hệ:
Văn phòng đại diện Tập đoàn Y tế Parkway – IHH Singapore tại Hà Nội
110 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0988 155 855 hoặc 084 308 3637
Email: info@parkway.com.vn / hanoi.vn@ihhhealthcare.com
Hiền Dung
7 loại trái cây quen thuộc người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngàySống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Người bệnh suy thận cần nhận biết và hạn chế những loại trái cây chứa nhiều kali để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều trị và chức năng thận.
Có phải 'uống càng nhiều nước, nguy cơ đột quỵ càng cao'?: Lời giải đáp không thể bỏ quaSống khỏe - 14 giờ trước
GĐXH - Đối với người cao tuổi và những người có bệnh lý nền, việc uống nước quá mức hoặc uống quá nhanh trong một thời điểm lại tiềm ẩn nguy cơ gây áp lực lên mạch máu, dẫn đến đột quỵ.
Doanh nhân 59 tuổi người Anh phát hiện ung thư hạch, thừa nhận bỏ qua dấu hiệu nổi hạch ở náchSống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Phát hiện nổi hạch ở nách trái nhưng nghĩ chỉ là di chứng sau cảm cúm nên không đi khám, một doanh nhân 59 tuổi người Anh bất ngờ được chẩn đoán ung thư hạch giai đoạn 4.
Người phụ nữ 33 tuổi ở Hà Nội phát hiện sớm ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ quaSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung, can thiệp kịp thời trước khi bệnh tiến triển nhờ đi khám phụ khoa định kỳ.
Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ 44 tuổi có khuôn mặt biến dạng suốt hơn 40 nămY tế - 21 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa phẫu thuật tạo hình vi phẫu ghép cơ thon tự do và nối thần kinh để tái tạo vận động khuôn mặt cho một trường hợp liệt mặt lâu năm khiến khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý và cuộc sống của người bệnh.
7 loại trái cây tốt cho thận, người bệnh suy thận nên ăn để duy trì chức năng thậnSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Việc lựa chọn hoa quả phù hợp, ít kali và ăn đúng lượng khuyến nghị sẽ giúp hỗ trợ chức năng thận và hạn chế nguy cơ biến chứng ở người bệnh suy thận.
Thận yếu cần làm gì để tránh biến chứng nguy hiểm?Sống khỏe - 23 giờ trước
Thận yếu là tình trạng rất phổ biến nhưng nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi chức năng thận đã suy giảm rõ rệt. Vậy bị thận yếu cần làm gì để không tiến triển thành suy thận mạn và tránh các biến chứng?
Uống vitamin vô tội vạ, người đàn ông bàng hoàng khi nhận kết quả suy thận độ 3Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân mắc bệnh thận dù thường xuyên quên uống thuốc kê đơn của bác sĩ nhưng lại không bỏ sót một ngày nào các loại Vitamin tổng hợp, Vitamin B, dầu cá và nghệ. Kết quả, chức năng thận của ông đã suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến suy thận độ 3.
Người phụ nữ phát hiện ung thư đại trực tràng ở tuổi 31 có 1 thói quen ăn uống nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ 31 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư đại trực trạng sau thời gian dài ăn thực phẩm chế biến sẵn đã khiến nhiều người chú ý.
5 đặc điểm của người có tuổi thọ cao: Đặc điểm thứ 4 thường bị nhiều người bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chúng ta thường ngưỡng mộ những cụ già bách niên giai lão và tự hỏi liệu họ có bí quyết thần kỳ nào không. Thực tế, y học hiện đại đã chỉ ra rằng "thể chất trường thọ" không phải là một món quà ngẫu nhiên từ số phận, mà là kết quả của các chỉ số sức khỏe có thể đo lường được.
6 loại rau người bệnh suy thận nên ăn để giảm gánh nặng cho thậnSống khỏe
GĐXH - Theo các chuyên gia, nếu biết lựa chọn và chế biến đúng cách, người bệnh suy thận vẫn có thể sử dụng nhiều loại rau xanh an toàn trong bữa ăn hằng ngày.