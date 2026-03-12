Mới nhất
Phát hiện sớm 5 loại ung thư đầu và cổ thường gặp

Thứ năm, 08:00 12/03/2026 | Sống khỏe

Có nhiều loại ung thư vùng đầu và cổ khác nhau, vì vậy việc hiểu rõ các loại phổ biến và cách phát hiện bệnh là rất hữu ích.

Phát hiện sớm 5 loại ung thư đầu và cổ thường gặp - Ảnh 1.

Ung thư vùng đầu và cổ có thể bao gồm các hạch bạch huyết ở cổ, tuyến giáp, phía sau mũi và họng, và tuyến nước bọt.

U lympho (Lymphoma)

Vùng đầu và cổ có một lượng lớn mô bạch huyết. U lympho là ung thư của mô bạch huyết và thường không có triệu chứng cụ thể nào ngoại trừ một hoặc vài khối u, có đường kính ít nhất khoảng 2cm trở lên ở bên cổ. Các khối u ác tính thường không gây đau, điều này giải thích cho việc phát hiện muộn.

Các khối u lympho cũng có thể xuất hiện ở nách hoặc bẹn. Chẩn đoán được thực hiện thông qua sinh thiết sau khi tất cả các khu vực khác đã được kiểm tra cẩn thận để loại trừ khối u nguyên phát.

Ung thư tuyến giáp

Thường nằm gần hoặc ở đường giữa, các khối u tuyến giáp có đặc điểm là chúng di chuyển lên xuống khi nuốt. Một số loại ung thư tuyến giáp, chẳng hạn như ung thư tuyến giáp thể nhú và thể tủy, được xác định có liên quan về mặt di truyền. Các phương pháp sàng lọc tiên tiến hiện nay cho phép phát hiện ung thư tuyến giáp sớm hơn, với tiên lượng tốt. Phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật kết hợp với liệu pháp iốt phóng xạ.

Ung thư mũi

Ung thư mũi thường được phát hiện muộn vì không có triệu chứng cho đến khi khối u đủ lớn để gây tắc nghẽn đường thở, xâm lấn tai hoặc xuất hiện như một hạch bạch huyết ở cổ do di căn.

Virus Epstein và Barr (EB) đã được tìm thấy ở những bệnh nhân ung thư mũi, vì vậy dấu ấn virus EB được sử dụng để phát hiện sớm và như một phần của theo dõi sau điều trị. Phương pháp điều trị chính cho ung thư mũi là xạ trị, với hóa trị được khuyến cáo ở giai đoạn muộn hơn và phẫu thuật được áp dụng trong một số trường hợp nặng. Nhìn chung, tiên lượng bệnh liên quan trực tiếp đến giai đoạn bệnh lúc chẩn đoán, việc chẩn đoán sớm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào vảy

Miệng, lưỡi, họng, thanh quản và đường vào thực quản (xoang hình lê) đều có lớp lót tế bào vảy. Lớp lót này có thể thay đổi do hút thuốc, uống rượu, nhai trầu và thường xuyên bị va đập bởi cạnh răng.

Sự thay đổi này có thể dẫn đến ung thư biểu mô tế bào vảy, thường biểu hiện bằng các vết loét không lành, chảy máu hoặc đau. Tình trạng khó nuốt và thay đổi giọng nói là dấu hiệu của việc phát hiện muộn và cần được thăm khám đánh giá. Loại ung thư này được điều trị bằng sự kết hợp giữa phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, tùy thuộc vào vị trí và giai đoạn của bệnh.

Ung thư tuyến nước bọt

Ba vị trí của tuyến nước bọt là tuyến mang tai, nằm ở góc hàm; tuyến dưới hàm, nằm dưới bên cạnh hàm; và các tuyến nước bọt nhỏ, nằm trong miệng. Loại ung thư này phát triển , không có dấu hiệu sớm nhưng lại là những khối u kéo dài. Hầu như không có triệu chứng nào cho đến khi chúng ảnh hưởng đến dây thần kinh, dẫn đến đau hoặc suy yếu cơ mặt. Điều trị bao gồm phẫu thuật tiếp theo là xạ trị, và tiên lượng khá tốt.

Vùng đầu và cổ ảnh hưởng đến tất cả các chức năng chính của chúng ta như biểu cảm, hô hấp, cảm giác, ăn uống, nói chuyện và các chức năng khác. Vì không có giải pháp nào tốt hơn việc sàng lọc và phát hiện sớm, nên các khối u ở cổ, loét miệng, chảy máu, khó nuốt và thay đổi giọng nói không nên bị bỏ qua.

Phát hiện sớm 5 loại ung thư đầu và cổ thường gặp - Ảnh 2.

Bác sĩ Luke , chuyên gia phẫu thuật Đầu – mặt – cổ thuộc Bệnh viện Mount Elizabeth Singapore với chuyên khoa sâu ở các bệnh: khám và phẫu thuật tai – mũi – họng, tuyến giáp, tuyến cận giáp.

Để biết thêm chi tiết và nhận thông tin tư vấn từ bác sĩ Luke Tan, vui lòng liên hệ:

Văn phòng đại diện Tập đoàn Y tế Parkway – IHH Singapore tại Hà Nội

110 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hotline: 0988 155 855 hoặc 084 308 3637

Email: info@parkway.com.vn / hanoi.vn@ihhhealthcare.com

FB page: https://www.facebook.com/parkwayhanoi

Hiền Dung

