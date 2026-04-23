Phát hiện vụ vận chuyển phôi cây muội hồng trái phép qua đường bưu điện

Vào khoảng 8h 30’ ngày 21/4, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện một số đối tượng vận chuyển gốc cây giống (loại cây muội hồng) đến ký gửi tại Bưu điện xã Cẩm Thạch có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng vào cuộc phát hiện có 15 phôi cây muội hồng với kích thước đường kính từ 2-5cm, chiều dài dao động từ 0,3-1,5m.

Lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ phôi cây muội hồng được ký gửi tại Bưu điện xã.

Tất cả số cây này không có rễ, không có lá, thân đã khô héo (tổng trọng lượng là 81,5kg). Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số phôi cây nêu trên đều không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc lâm sản theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ, niêm phong và vận chuyển toàn bộ số phôi muội hồng nói trên về trụ sở Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.