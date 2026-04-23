18 tuyến phố trong vùng lõi Hoàn Kiếm chính thức cấm xe máy xăng từ ngày 1/7 người dân cần biết

Vì sao Hà Nội chưa hạn chế đồng loạt phương tiện phát thải cao trong Vành đai 1 từ 1/7? GĐXH - Bên lề họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 chiều 6/4 do UBND TP Hà Nội tổ chức, ông Đào Việt Long – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã thông tin thêm về kế hoạch triển khai vùng phát thải thấp theo Nghị quyết 57 của HĐND TP Hà Nội.

Giai đoạn 1 (từ 1/7 đến 31/12): Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại phường Hoàn Kiếm.

Vùng lõi rộng khoảng 0,5 km², chu vi 3,5 km, với dân số khoảng 20.000 người, được bao quanh bởi 11 tuyến phố gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.

Khu vực vùng đệm rộng 1,65 km², chu vi 5,5 km, bao quanh bởi các tuyến Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật.

Sang giai đoạn 2 (từ 1/1/2027 đến 31/12/2027): phạm vi thí điểm sẽ được mở rộng ra phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, với diện tích khoảng 3,6 km², chu vi 8,3 km và dân số gần 137.000 người.

Vùng lõi khi đó bao gồm 14 tuyến phố như: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn. Thành phố dự kiến đánh giá kết quả thí điểm vào cuối năm 2027.

Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1", Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 1/7 tại một số khu vực trung tâm, trước khi mở rộng toàn diện trong những năm tiếp theo.

Giai đoạn 3 (từ 2028 đến hết 2029): Hà Nội sẽ mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ khu vực trong vành đai 1, với diện tích khoảng 26,07 km², bao gồm 9 phường được giới hạn bởi các trục đường như: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi và Cầu Giấy.

Để triển khai LEZ, Hà Nội dự kiến áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ như phát triển hạ tầng giao thông xanh, tăng cường phương tiện công cộng sử dụng điện và năng lượng sạch (xe buýt điện, đường sắt đô thị), phát triển xe đạp, xe máy điện công cộng, cùng hệ thống trạm sạc và trạm đổi pin.

Song song đó là lộ trình hạn chế dần phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, ưu tiên phương tiện sạch và giao thông phi cơ giới.

Thành phố cũng sẽ thiết lập hệ thống giám sát phương tiện ra vào vùng phát thải thấp thông qua camera nhận diện biển số, biển báo và hạ tầng quản lý dữ liệu giao thông.

Các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi sang phương tiện xanh và tăng tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng cũng sẽ được triển khai.

Về lộ trình hạn chế phương tiện, từ ngày 1/7, Hà Nội khuyến khích chuyển đổi đối với mô tô, xe máy chạy xăng hoạt động kinh doanh qua ứng dụng; các phương tiện này sẽ không được phép lưu thông trong vùng LEZ.

Đối với xe máy cá nhân chạy xăng, thành phố định hướng dừng hoạt động theo khung giờ cao điểm cuối tuần (từ 18h đến 24h thứ Sáu và từ 6h đến 24h thứ Bảy, Chủ nhật).

Đối với ô tô tải, xe dưới 2 tấn phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 và chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe từ 2 đến dưới 3,5 tấn cũng phải đạt tiêu chuẩn tương tự, chỉ được lưu thông từ 21h đến 6h sáng hôm sau và cần có chấp thuận của công an.

Các xe tải trên 3,5 tấn sẽ bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp.

