18 tuyến phố trong vùng lõi Hoàn Kiếm chính thức cấm xe máy xăng từ ngày 1/7 người dân cần biết

Thứ năm, 11:54 23/04/2026 | Thời sự
GĐXH - Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1", Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 1/7 tại một số khu vực trung tâm, trước khi mở rộng toàn diện trong những năm tiếp theo.

Hà Nội cấm xe máy xăng tại Hoàn Kiếm từ 1 / 7: Người dân cần lưu ý gì? - Ảnh 1.Vì sao Hà Nội chưa hạn chế đồng loạt phương tiện phát thải cao trong Vành đai 1 từ 1/7?

GĐXH - Bên lề họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 chiều 6/4 do UBND TP Hà Nội tổ chức, ông Đào Việt Long – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã thông tin thêm về kế hoạch triển khai vùng phát thải thấp theo Nghị quyết 57 của HĐND TP Hà Nội.

Giai đoạn 1 (từ 1/7 đến 31/12): Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại phường Hoàn Kiếm. 

Vùng lõi rộng khoảng 0,5 km², chu vi 3,5 km, với dân số khoảng 20.000 người, được bao quanh bởi 11 tuyến phố gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ

Khu vực vùng đệm rộng 1,65 km², chu vi 5,5 km, bao quanh bởi các tuyến Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật.

Sang giai đoạn 2 (từ 1/1/2027 đến 31/12/2027): phạm vi thí điểm sẽ được mở rộng ra phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, với diện tích khoảng 3,6 km², chu vi 8,3 km và dân số gần 137.000 người. 

Vùng lõi khi đó bao gồm 14 tuyến phố như: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn. Thành phố dự kiến đánh giá kết quả thí điểm vào cuối năm 2027.

Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1", Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 1/7 tại một số khu vực trung tâm, trước khi mở rộng toàn diện trong những năm tiếp theo. Ảnh: Bảo Loan

Giai đoạn 3 (từ 2028 đến hết 2029)Hà Nội sẽ mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ khu vực trong vành đai 1, với diện tích khoảng 26,07 km², bao gồm 9 phường được giới hạn bởi các trục đường như: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi và Cầu Giấy.

Để triển khai LEZ, Hà Nội dự kiến áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ như phát triển hạ tầng  giao thông xanh, tăng cường phương tiện công cộng sử dụng điện và năng lượng sạch (xe buýt điện, đường sắt đô thị), phát triển xe đạp, xe máy điện công cộng, cùng hệ thống trạm sạc và trạm đổi pin. 

Song song đó là lộ trình hạn chế dần phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, ưu tiên phương tiện sạch và giao thông phi cơ giới.

Thành phố cũng sẽ thiết lập hệ thống giám sát phương tiện ra vào vùng phát thải thấp thông qua camera nhận diện biển số, biển báo và hạ tầng quản lý dữ liệu giao thông. 

Các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi sang phương tiện xanh và tăng tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng cũng sẽ được triển khai.

Về lộ trình hạn chế phương tiện, từ ngày 1/7, Hà Nội khuyến khích chuyển đổi đối với mô tô, xe máy chạy xăng hoạt động kinh doanh qua ứng dụng; các phương tiện này sẽ không được phép lưu thông trong vùng LEZ. 

Đối với xe máy cá nhân chạy xăng, thành phố định hướng dừng hoạt động theo khung giờ cao điểm cuối tuần (từ 18h đến 24h thứ Sáu và từ 6h đến 24h thứ Bảy, Chủ nhật).

Đối với ô tô tải, xe dưới 2 tấn phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 và chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe từ 2 đến dưới 3,5 tấn cũng phải đạt tiêu chuẩn tương tự, chỉ được lưu thông từ 21h đến 6h sáng hôm sau và cần có chấp thuận của công an. 

Các xe tải trên 3,5 tấn sẽ bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Quản lý môi trường bị buông lỏng, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh mạnh tay tại các công trình hạ tầng cấp bách

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa văn bản đôn đốc, yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các công trình giao thông, thoát nước cấp bách trên địa bàn.

Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày

GĐXH - Trong ngày 24/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường.

Hà Nội: Cận cảnh sự hoang tàn tại 'siêu dự án' Usilk City vừa bị Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an

Quản lý môi trường bị buông lỏng, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh mạnh tay tại các công trình hạ tầng cấp bách

Hà Nội triển khai loạt mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có mưa rét?

Thông tin bất ngờ về chiếc Mercedes S63 nằm 10 năm trên phố Hà Nội

Phát hiện vụ vận chuyển phôi cây muội hồng trái phép qua đường bưu điện

GĐXH - Lực lượng chức năng xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) phát hiện và tạm giữ 15 phôi cây muội hồng không hóa đơn, chứng từ đang tập kết tại bưu điện xã.

Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn xuống kèm theo rãnh áp thấp gây mưa dông ở khu vực Bắc Bộ. Mưa dông sau ngày oi nóng dễ đi kèm thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét và mưa đá.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa, nhiệt độ giảm nhẹ, trời mát.

Hà Nội: Cận cảnh sự hoang tàn tại 'siêu dự án' Usilk City vừa bị Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an

GĐXH - Từng được kỳ vọng là biểu tượng thượng lưu dọc trục đường Tố Hữu với tổng vốn 10.000 tỷ đồng, nhưng sau gần 2 thập kỷ, Dự án Khu đô thị Usilk City hiện chỉ là một tổ hợp các khối bê tông hoen rỉ. Những sai phạm trong quản lý dòng tiền tại đây vừa chính thức bị Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra làm rõ.

Phú Thọ: Trúng đấu giá mỏ cát nhưng chưa nộp tiền, Công ty CP Hàng không Nội Bài vẫn được cấp phép khai thác

GĐXH - Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc tỉnh Phú Thọ công nhận kết quả trúng đấu giá mỏ cát sông Hồng tại phường Minh Nông đối với Công ty cổ phần Hàng không Nội Bài nhưng doanh nghiệp không nộp tiền theo yêu cầu. Dù vậy, địa phương vẫn không hủy kết quả trúng đấu giá mà tiếp tục cấp phép khai thác, đồng thời còn tồn hơn 45,4 tỷ đồng chưa nộp ngân sách.

Quản lý môi trường bị buông lỏng, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh mạnh tay tại các công trình hạ tầng cấp bách

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa văn bản đôn đốc, yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các công trình giao thông, thoát nước cấp bách trên địa bàn.

Hàng loạt sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy của Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa – CTCP

GĐXH - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy (tên thương mại Sky Park Residence).

Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong quản lý ngân sách tại Trường THPT Lê Văn Hưu

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo nhà trường cùng bộ phận chuyên môn kiểm điểm nghiêm túc vì những thiếu sót trong quy trình đấu thầu, quản lý ngân sách và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tin sáng 22/4: Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID người dân cần biết; Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa lớn từ chiều tối nay

GĐXH - Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh hướng dẫn thao tác trên VNeID để lừa người dân cung cấp thông tin và chiếm đoạt tài sản; Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc khiến nhiệt độ giảm xuống thấp nhất dưới 20°C, trời chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to từ chiều tối 22/4.

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa lớn, nơi nào là tâm điểm mưa to?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay, miền Bắc có mưa dông đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Dự báo 5 tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ sẽ là nơi có mưa vừa, mưa to.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa, nhiệt độ giảm nhẹ, trời mát.

Tin sáng 22/4: Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID người dân cần biết; Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa lớn từ chiều tối nay

Hàng loạt sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy của Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa – CTCP

Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa lớn, nơi nào là tâm điểm mưa to?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

