Quản lý môi trường bị buông lỏng, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh mạnh tay tại các công trình hạ tầng cấp bách
GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa văn bản đôn đốc, yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các công trình giao thông, thoát nước cấp bách trên địa bàn.
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nhiều dự án đang tăng tốc tiến độ, nhưng công tác quản lý môi trường lại bộc lộ dấu hiệu bị buông lỏng.
Theo Sở NN&MT, thời gian qua, hàng loạt hạng mục như đào hồ điều hòa, nạo vét, cải tạo hệ thống thoát nước, thi công các tuyến giao thông cấp bách được triển khai đồng loạt.
Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, việc bảo đảm vệ sinh môi trường tại nhiều công trường chưa đáp ứng yêu cầu.
Tình trạng bùn đất không được thu gom, vận chuyển kịp thời vẫn diễn ra phổ biến. Nhiều xe chở vật liệu làm rơi vãi ra đường, gây bụi, ô nhiễm và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Không ít công trường chưa thực hiện che chắn đầy đủ; việc rửa phương tiện trước khi ra khỏi công trường còn mang tính hình thức, không bảo đảm hiệu quả.
Đáng chú ý, tình trạng thi công thiếu kiểm soát về môi trường vẫn xuất hiện tại một số điểm đào hồ theo chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo thành phố. Điều này không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh chung của Thủ đô trong quá trình triển khai các dự án phục vụ dân sinh.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc một số nhà thầu chưa tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, chưa bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện phục vụ công tác vệ sinh công trường. Bên cạnh đó, vai trò kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư tại một số dự án còn thiếu quyết liệt, dẫn đến vi phạm kéo dài dù đã được nhắc nhở.
Trước thực trạng trên, Sở yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương chấn chỉnh. Sở Xây dựng được giao hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong thi công và vận chuyển vật liệu.
Các Ban Quản lý dự án phải siết chặt trách nhiệm của nhà thầu. Đơn vị thi công được yêu cầu che chắn toàn bộ khu vực công trường, bố trí hệ thống rửa xe đạt chuẩn, không để phương tiện làm rơi vãi bùn đất ra đường. Đồng thời, cần tổ chức lực lượng thường xuyên dọn dẹp các tuyến đường vận chuyển vật liệu, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Một yêu cầu đáng chú ý là việc vận chuyển bùn đất, vật liệu phải đúng tuyến, đúng thời gian và đến đúng nơi tiếp nhận theo quy định. Trường hợp vi phạm, chủ đầu tư phải áp dụng chế tài xử lý, thậm chí tạm dừng thi công để khắc phục.
UBND các phường, xã được giao tăng cường kiểm tra, giám sát trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tham gia giám sát hoạt động thi công. Việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vi phạm về môi trường được xác định là yếu tố then chốt nhằm hạn chế phát sinh điểm nóng.
Việc chỉ ra những tồn tại và yêu cầu chấn chỉnh được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào mức độ vào cuộc của các bên liên quan, từ cơ quan quản lý, chủ đầu tư đến nhà thầu và chính quyền cơ sở.
Nếu không xử lý dứt điểm tình trạng thi công gây ô nhiễm, không chỉ mục tiêu cải thiện hạ tầng bị ảnh hưởng mà niềm tin của người dân cũng sẽ bị tác động. Ngược lại, việc siết chặt kỷ cương môi trường sẽ góp phần giúp Hà Nội vừa phát triển hạ tầng, vừa nâng cao chất lượng môi trường đô thị theo hướng bền vững.
