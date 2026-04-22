Hà Nội: Cận cảnh sự hoang tàn tại 'siêu dự án' Usilk City vừa bị Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an

Thứ tư, 16:05 22/04/2026 | Thời sự
Trung Sơn
GĐXH - Từng được kỳ vọng là biểu tượng thượng lưu dọc trục đường Tố Hữu với tổng vốn 10.000 tỷ đồng, nhưng sau gần 2 thập kỷ, Dự án Khu đô thị Usilk City hiện chỉ là một tổ hợp các khối bê tông hoen rỉ. Những sai phạm trong quản lý dòng tiền tại đây vừa chính thức bị Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra làm rõ.

Cái tên Usilk City vừa trở thành tâm điểm chú ý khi Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận về những sai phạm tại dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng. Theo đó, hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Bộ Công an để xem xét xử lý hình sự đối với những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng của chủ đầu tư – Công ty CP Sông Đà Thăng Long.

Dù đã thu về con số khổng lồ lên tới 8.456 tỷ đồng từ việc bán nhà và phát hành trái phiếu, nhưng theo cơ quan chức năng, chủ đầu tư của dự án đã âm thầm đem hơn 5.300 tỷ đồng đi sử dụng cho các mục đích khác.

Hệ quả tất yếu là dự án "đứt mạch" dòng tiền, thi công đình trệ suốt 18 năm qua, khiến hơn 750 căn hộ vẫn chỉ nằm trên giấy, đẩy hàng nghìn khách hàng vào cảnh "tiền mất, nhà không thấy đâu".

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, Dự án Usilk City hiện ra như một "đại công trường chết" lặng lẽ dọc trục đường Tố Hữu. Trong khi xung quanh là những khu đô thị nhộn nhịp thì Usilk City lại là những khối nhà xám xịt, hoang phế.

Tại khu vực mái của các tòa tháp, hàng vạn thanh thép chờ hiện đã bị oxy hóa nặng nề, chuyển sang màu vàng rỉ sét đâm ngược lên trời.

Những tấm cốp pha gỗ mục nát, những mảng bê tông nham nhở nằm phơi mình dưới nắng gió từ năm này qua năm khác, minh chứng cho một dự án đã bị "bỏ rơi" từ lâu.

Các loại vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc hoen rỉ được tập kết trong khuôn viên dự án.

Những khoảng đất trống giữa các tòa nhà giờ đây đã trở thành "lãnh địa" của cỏ dại và cây bụi mọc cao quá đầu người.

Đáng nói, do chậm tiến độ, nhiều diện tích đất thuộc dự án đang bị "xẻ thịt" cho thuê làm sân pickleball, garage sửa chữa ô tô, bãi trông giữ xe... để kinh doanh.

Một tổ hợp sân pickleball được dựng lên với hệ thống khung sắt, mái che ngay trên phần đất thuộc dự án Usilk City.

Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 2012 - 2013, Công ty CP Sông Đà Thăng Long sẽ bàn giao nhà cho người mua. Nhưng đến nay mới bàn giao được 4 tòa nhà tại cụm CT1 là 101 - 102 - 103 -105, các tòa nhà còn lại vẫn dở dang, chưa thể bàn giao, trong khi hàng nghìn người chưa có nơi ở.

Dù trong quá khứ đã có những nỗ lực "giải cứu" từ phía Hải Phát Thủ đô hay BIDGroup tại một số phân khu như HPC Landmark 105 hay BID Residence, nhưng về tổng thể, Usilk City vẫn là một "thất bại" đau đớn của quy hoạch đô thị.

Việc Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an là động thái cần thiết để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến khoản tiền 5.300 tỷ đồng bị sử dụng sai mục đích.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với những hạn chế, thiếu sót, vi phạm tại 23 dự án khác trên địa bàn Thủ đô. Yêu cầu rà soát, xem xét cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân tại các dự án này theo quy định.

GĐXH - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy (tên thương mại Sky Park Residence).


