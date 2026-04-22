Hàng loạt sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy của Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa – CTCP
GĐXH - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy (tên thương mại Sky Park Residence).
Dự án này là một trong 23 dự án giai đoạn 2021 - 2022 được thanh tra trực tiếp.
Theo kết luận, chủ đầu tư đã để xảy ra hàng loạt vi phạm trong quá trình triển khai, từ thủ tục đất đai đến xây dựng và đưa công trình vào sử dụng.
Cụ thể, dự án tồn tại nhiều thiếu sót trong việc thu hồi, giao và cho thuê đất.
Đến thời điểm thanh tra, dự án chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa phê duyệt đơn giá thuê đất cũng như chưa ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh đơn giá sau chu kỳ ổn định. Việc xác định cơ cấu sử dụng đất chưa chính xác, diện tích đất trong quyết định giao đất có sai lệch so với quy hoạch chi tiết và giấy chứng nhận đầu tư.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng chỉ ra việc chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho chủ đầu tư cũng như các hộ dân nhận chuyển nhượng. Việc bàn giao mốc giới trên thực địa chỉ được thực hiện khi dự án đã hoàn thành xây dựng, không đúng quy trình.
Đáng chú ý, chủ đầu tư đã tổ chức thi công xây dựng khi chưa có giấy phép hoặc xây dựng không đúng quy hoạch trong trường hợp được miễn giấy phép. Dự án còn tự ý tăng số lượng căn hộ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế.
Thanh tra cũng xác định một số hạng mục công trình bị sử dụng sai công năng. Đặc biệt, chủ đầu tư đã bàn giao căn hộ cho người dân vào ở khi công trình chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng và chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn.
Bên cạnh đó, dự án không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc này diễn ra trước thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực.
Từ những sai phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hà Nội rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án nhằm đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp.
Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu kiểm tra lại việc xác định tiền sử dụng đất, giá khởi điểm đấu giá và các nghĩa vụ tài chính liên quan để đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh thất thu ngân sách.
Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự trong quá trình rà soát, cần chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.
Theo tìm hiểu, dự án Tháp D25* Cầu Giấy tọa lạc trên đường Tôn Thất Thuyết (ô đất 25D, khu đô thị mới Cầu Giấy) – khu vực được đánh giá có vị trí đắc địa tại Hà Nội. Ban đầu, dự án do Công ty Licogi 16 làm chủ đầu tư với quy mô gồm khối văn phòng thương mại 25 tầng và tòa chung cư 35 tầng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014.
Tuy nhiên, đến năm 2013, dự án được chuyển nhượng cho Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa – CTCP với giá trị khoảng 143 tỷ đồng, tương đương chi phí đầu tư dở dang trước đó.
Dự án cung cấp 496 căn hộ, diện tích từ 63,3 đến 334,4 m², với mức giá chào bán vào khoảng 40 triệu đồng/m² tại thời điểm mở bán năm 2017.
Phú Thọ: Trúng đấu giá mỏ cát nhưng chưa nộp tiền, Công ty CP Hàng không Nội Bài vẫn được cấp phép khai thácThời sự - 13 phút trước
GĐXH - Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc tỉnh Phú Thọ công nhận kết quả trúng đấu giá mỏ cát sông Hồng tại phường Minh Nông đối với Công ty cổ phần Hàng không Nội Bài nhưng doanh nghiệp không nộp tiền theo yêu cầu. Dù vậy, địa phương vẫn không hủy kết quả trúng đấu giá mà tiếp tục cấp phép khai thác, đồng thời còn tồn hơn 45,4 tỷ đồng chưa nộp ngân sách.
Quản lý môi trường bị buông lỏng, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh mạnh tay tại các công trình hạ tầng cấp báchThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa văn bản đôn đốc, yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các công trình giao thông, thoát nước cấp bách trên địa bàn.
Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong quản lý ngân sách tại Trường THPT Lê Văn HưuThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo nhà trường cùng bộ phận chuyên môn kiểm điểm nghiêm túc vì những thiếu sót trong quy trình đấu thầu, quản lý ngân sách và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Tin sáng 22/4: Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID người dân cần biết; Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa lớn từ chiều tối nayThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh hướng dẫn thao tác trên VNeID để lừa người dân cung cấp thông tin và chiếm đoạt tài sản; Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc khiến nhiệt độ giảm xuống thấp nhất dưới 20°C, trời chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to từ chiều tối 22/4.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa lớn, nơi nào là tâm điểm mưa to?Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay, miền Bắc có mưa dông đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Dự báo 5 tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ sẽ là nơi có mưa vừa, mưa to.
Từ ảnh gửi bạn gái, lực lượng quân đội 'cắt lớp' tìm vị trí nam sinh mất tích ở Tam ĐảoThời sự - 20 giờ trước
Từ bức ảnh Tuấn Anh chụp vị trí trước khi điện thoại mất sóng, hết pin, Thượng tá Phan Văn Thực 'cắt lớp' các mảnh bản đồ, khoanh vùng tập trung lực lượng tìm kiếm.
Dịp nghỉ lễ kéo dài, Thái Nguyên 'tuýt còi' xe dù, xe tiện chuyếnThời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh.
Hà Nội: Xử phạt người đăng tin sai sự thật về vụ thực phẩm vào trường họcThời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Công an phường Chương Mỹ (TP Hà Nội) đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội liên quan vụ việc cung cấp thịt lợn vào trường học, gây hoang mang dư luận.
Một tàu cá bị chìm khi đang neo đậu ở cảng du lịchThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận tin báo về việc tàu cá bị chìm, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tham gia trục vớt đưa lên bờ.
Hà Nội triển khai loạt mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn địa bànThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1628/UBND-KGVX (ngày 18/4/2026) về việc triển khai các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, với mục tiêu thực hiện đồng bộ, hiệu quả, làm cơ sở đánh giá và nhân rộng trên toàn Thành phố.
