Hàng loạt sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy của Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa – CTCP

Dự án này là một trong 23 dự án giai đoạn 2021 - 2022 được thanh tra trực tiếp.

Theo kết luận, chủ đầu tư đã để xảy ra hàng loạt vi phạm trong quá trình triển khai, từ thủ tục đất đai đến xây dựng và đưa công trình vào sử dụng.

Cụ thể, dự án tồn tại nhiều thiếu sót trong việc thu hồi, giao và cho thuê đất.

Đến thời điểm thanh tra, dự án chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa phê duyệt đơn giá thuê đất cũng như chưa ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh đơn giá sau chu kỳ ổn định. Việc xác định cơ cấu sử dụng đất chưa chính xác, diện tích đất trong quyết định giao đất có sai lệch so với quy hoạch chi tiết và giấy chứng nhận đầu tư.

Dự án Tháp D25* Cầu Giấy (tên thương mại là Sky Park Residence), được chuyển nhượng cho Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa – CTCP vào năm 2013.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng chỉ ra việc chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho chủ đầu tư cũng như các hộ dân nhận chuyển nhượng. Việc bàn giao mốc giới trên thực địa chỉ được thực hiện khi dự án đã hoàn thành xây dựng, không đúng quy trình.

Đáng chú ý, chủ đầu tư đã tổ chức thi công xây dựng khi chưa có giấy phép hoặc xây dựng không đúng quy hoạch trong trường hợp được miễn giấy phép. Dự án còn tự ý tăng số lượng căn hộ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế.

Thanh tra cũng xác định một số hạng mục công trình bị sử dụng sai công năng. Đặc biệt, chủ đầu tư đã bàn giao căn hộ cho người dân vào ở khi công trình chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng và chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn.

Bên cạnh đó, dự án không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc này diễn ra trước thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực.

Từ những sai phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hà Nội rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án nhằm đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu kiểm tra lại việc xác định tiền sử dụng đất, giá khởi điểm đấu giá và các nghĩa vụ tài chính liên quan để đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh thất thu ngân sách.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự trong quá trình rà soát, cần chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu, dự án Tháp D25* Cầu Giấy tọa lạc trên đường Tôn Thất Thuyết (ô đất 25D, khu đô thị mới Cầu Giấy) – khu vực được đánh giá có vị trí đắc địa tại Hà Nội. Ban đầu, dự án do Công ty Licogi 16 làm chủ đầu tư với quy mô gồm khối văn phòng thương mại 25 tầng và tòa chung cư 35 tầng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014.

Tuy nhiên, đến năm 2013, dự án được chuyển nhượng cho Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa – CTCP với giá trị khoảng 143 tỷ đồng, tương đương chi phí đầu tư dở dang trước đó.

Dự án cung cấp 496 căn hộ, diện tích từ 63,3 đến 334,4 m², với mức giá chào bán vào khoảng 40 triệu đồng/m² tại thời điểm mở bán năm 2017.