Phú Thọ: Trúng đấu giá mỏ cát nhưng chưa nộp tiền, Công ty CP Hàng không Nội Bài vẫn được cấp phép khai thác

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra chuyên đề về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng tại tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ (trước khi sáp nhập với tỉnh Hòa Bình và tỉnh Vĩnh Phúc) có hơn 300 điểm mỏ và điểm khoáng sản các loại.

Trong thời kỳ thanh tra, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều văn bản quy định, chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực khoáng sản, tập trung vào công tác quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản vật liệu xây dựng...

Tuy nhiên, trong công tác quản lý, UBND tỉnh Phú Thọ còn để xảy ra một số vi phạm, hạn chế, thiếu sót. Cụ thể, trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch, khoanh định khu vực khoáng sản VLXD, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh nhưng không trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi phê duyệt, không đúng quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung 18 khu vực có khoáng sản làm vật liệu xây dựng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 chưa đảm bảo đầy đủ căn cứ, không đúng quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Khoáng sản năm 2010. Một số mỏ khoáng sản chưa được cập nhật tại bản đồ phương án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Phú Thọ chia nhỏ 01 điểm mỏ cát (thuộc phường Minh Nông) thành 03 điểm mỏ để cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác khoáng sản là không đúng quy định tại Điều 53 Luật Khoáng sản năm 2010 - (ảnh Sở NNMT Phú Thọ).

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Thọ chưa tổ chức công khai quy hoạch khoáng sản được điều chỉnh, bổ sung, không thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Khoáng sản năm 2010; đồng thời chưa thực hiện việc họp báo công khai tại trụ sở cơ quan chủ trì lập quy hoạch để công khai khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, không đúng quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Việc khoanh định khu vực không đấu giá căn cứ vào đề nghị của chủ đầu tư nhưng không có hồ sơ, tài liệu minh chứng khu vực đáp ứng điều kiện là không đúng quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Khoáng sản và tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ. Tại các quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã giao Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh hoặc Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải trên trang thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, nhưng thực tế không đăng tải, không đúng quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Về công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, UBND tỉnh Phú Thọ chậm phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, không đúng quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Công ty cổ phần Hàng không Nội Bài (mỏ cát lòng sông Hồng, thuộc phường Minh Nông), yêu cầu phải nộp ngay tiền trúng đấu giá sau khi có quyết định phê duyệt, nếu vi phạm thì hủy kết quả trúng đấu giá. Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu nhưng UBND tỉnh Phú Thọ không xử lý, không hủy kết quả trúng đấu giá mà vẫn cấp giấy phép khai thác.

Cũng theo kết luận, có trường hợp UBND tỉnh Phú Thọ quy định số tiền và thời gian nộp tiền trúng đấu giá không phù hợp cho các lần nộp tiếp theo, gây khó khăn cho doanh nghiệp trúng đấu giá, không đúng quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

Đối với công tác khảo sát, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản VLXD, UBND tỉnh Phú Thọ đã cấp 55 giấy phép thăm dò nhưng không thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản và khi tổ chức, cá nhân được lựa chọn cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá, không đúng quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Việc lựa chọn tổ chức thăm dò các mỏ cát trên địa bàn căn cứ vào văn bản đề nghị của các doanh nghiệp, không thực hiện công khai để lựa chọn tổ chức thực hiện thăm dò, không đúng quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, việc chấp thuận cho các đơn vị thăm dò khoáng sản dẫn đến khi không trúng đấu giá, các đơn vị này không hợp tác, gây khó khăn cho đơn vị trúng đấu giá trong việc thỏa thuận hoàn trả kinh phí thăm dò, làm chậm thời gian cấp phép khai thác của đơn vị trúng đấu giá.

"UBND tỉnh Phú Thọ chia nhỏ 01 điểm mỏ cát (thuộc phường Minh Nông) thành 03 điểm mỏ để cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác khoáng sản là không đúng quy định tại Điều 53 Luật Khoáng sản năm 2010" – Kết luận nhấn mạnh.

Cũng theo kết luận Thanh tra, giấy phép khai thác khoáng sản thiếu nội dung về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền ký quỹ phục hồi môi trường, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan, không đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 54 Luật Khoáng sản năm 2010; giấy phép không quy định chi tiết việc trước khi tiến hành khai thác phải nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường thiết kế mỏ được phê duyệt; đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác; thông báo về giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác, không đúng mẫu giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Liên quan đến một số vi phạm tại khu vực mỏ cát thuộc phường Minh Nông, tỉnh Phú Thọ, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ khẩn trương đôn đốc, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền còn chưa thu được là 45.444.393.043 đồng và xử lý việc chậm nộp theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, rà soát, xử lý việc chậm nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và việc cấp phép cho Công ty Cổ phần Hàng không Nội Bài sau khi trúng đấu giá khai thác mỏ cát sông Hồng thuộc phường Minh Nông, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, quản lý thuế, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.