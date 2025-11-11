Phát ngôn gây tranh cãi về G-Dragon, Bằng Kiều xóa bài viết và xin lỗi
GĐXH - Bằng Kiều đã có dòng phát ngôn gây tranh cãi về đêm diễn của G-Dragon, ngay sau đó anh xóa bài viết và lên tiếng xin lỗi.
Bằng Kiều trên trang cá nhân đã gửi lời xin lỗi vì có phát ngôn động chạm đến buổi biểu diễn của G-Dragon.
Cụ thể, dòng trạng thái của nam ca sĩ được đăng tải vào tối 10/11 với nội dung: "Thấy nhiều anh em đồng nghiệp sao hạng A của mình đi xem bạn G Long (G-Dragon - PV) quá. Không biết ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn, các bạn sao bên đó có đi ủng hộ không. Nghĩ hơi chạnh lòng một tẹo. Có thể hơi chủ quan nhưng riêng về chuyên môn thì ba người bạn trong ảnh (phần trình diễn của Bằng Kiều, Quốc Thiên, Trung Quân Idol trong một show diễn gần đây - PV) cũng chấp bạn kia một mắt luôn".
Ngay sau đó, bài viết của Bằng Kiều đã gây tranh cãi trên mạng xã hội và sau đó nam ca sĩ đã xóa bài viết. Mới đây, Bằng Kiều đã có bài xin lỗi: "Khi viết bài đó, Bằng Kiều chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai.
Tuy nhiên, sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, Bằng Kiều hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.
Ngay sau đó, Bằng Kiều đã gỡ bài đăng xuống và rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân trong việc chia sẻ trên mạng xã hội – cần cẩn trọng hơn, vì đôi khi một câu nói vui cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau".
Trong bài đăng xin lỗi của mình, Bằng Kiều cho biết anh luôn trân trọng và tôn trọng tất cả các nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan.
Đồng thời, Bằng Kiều cũng gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp Quốc Thiên và Trung Quân Idol, vì bài đăng đó đã vô tình khiến họ bị cuốn vào ồn ào không đáng có.
Cuối cùng, Bằng Kiều gửi lời cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn và vẫn dành cho anh sự quan tâm, yêu thương trong suốt thời gian qua.
