Phẫu thuật thành công khối u sau phúc mạc khổng lồ nằm ở vị trí phức tạp

Ngày 6/4, bệnh nhân Nguyễn Thị V. (67 tuổi, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện với các triệu chứng khá mơ hồ như đau tức vùng thắt lưng trái, kèm cảm giác đầy bụng sau ăn. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính phát hiện một khối u lớn nằm sâu trong khoang sau phúc mạc , tại hố thận trái, kích thước khoảng 15 x 24 cm, nặng gần 1 kg.

Theo các bác sĩ, khu vực này có cấu trúc giải phẫu phức tạp, tập trung nhiều mạch máu lớn, dây thần kinh và các cơ quan quan trọng. Khối u kích thước lớn, nằm sát các cấu trúc sống còn nên việc phẫu thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi độ chính xác cao và kinh nghiệm của phẫu thuật viên.

Ngày 8/4, ca phẫu thuật do Bác sĩ CKII Đoàn Tiến Dương, Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu Nam học, trực tiếp thực hiện. Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp lựa chọn phương pháp mổ mở nhằm kiểm soát tốt trường mổ và bóc tách triệt để khối u.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân V. và khối u được lấy ra. Ảnh: T.L.

Trong quá trình phẫu thuật, từng thao tác được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ. Khối u có cấu trúc phức tạp, nằm sâu và bám sát các cơ quan quan trọng, đòi hỏi xử lý chính xác từng bước.

Khối u "khổng lồ" nặng gần 1kg. Anh: T.L.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, các chỉ số ổn định và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại khoa. Dự kiến, bệnh nhân sẽ sớm được xuất viện trong những ngày tới.

Các bác sĩ cho biết, u sau phúc mạc là bệnh lý hiếm gặp, thường tiến triển âm thầm, khó phát hiện ở giai đoạn sớm. Khi khối u phát triển lớn, không chỉ gây chèn ép các cơ quan xung quanh mà còn làm tăng đáng kể độ khó và nguy cơ trong điều trị.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên duy trì khám sức khỏe định kỳ 1–2 lần mỗi năm để phát hiện sớm bất thường, can thiệp kịp thời, giảm biến chứng và nâng cao hiệu quả điều trị.