'Phi công trẻ' - luật sư Khang phim 'Đồng hồ đếm ngược' ngoài đời có cuộc sống ra sao?

Trong phim "Đồng hồ đếm ngược", Hồng Đăng vào vai phản diện, là "phi công trẻ" của mẹ kế Chi, đồng thời là người có liên quan đến di chúc của cha Chi trước khi qua đời. Nhân vật này là một trong những nguyên nhân khiến Chi bị đẩy ra khỏi chính ngôi nhà của mình. Trước bất công đó, Chi cùng người bạn Mi Lan tìm cách làm sáng tỏ sự thật và đòi lại công bằng. Dù xuất hiện không nhiều nhưng vai diễn của Hồng Đăng vẫn được thảo luận nhiều trên mạng xã hội.