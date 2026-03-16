'Phi công trẻ' - luật sư Khang phim 'Đồng hồ đếm ngược' ngoài đời có cuộc sống ra sao?

Thứ hai, 19:18 16/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Hồng Đăng mới đây quay trở lại màn ảnh sau hơn 3 năm vắng bóng trong "Đồng hồ đếm ngược". Ngoài thành công với nghề, anh còn có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con.

GĐXH - Bà Tuyết (Quách Thu Phương) đang hết lòng tin Khang (Hồng Đăng) thì nhận được thông tin từ bạn thân cho thấy "phi công" đang ngoại tình với cô gái trẻ.

Trong phim "Đồng hồ đếm ngược", Hồng Đăng vào vai phản diện, là "phi công trẻ" của mẹ kế Chi, đồng thời là người có liên quan đến di chúc của cha Chi trước khi qua đời. Nhân vật này là một trong những nguyên nhân khiến Chi bị đẩy ra khỏi chính ngôi nhà của mình. Trước bất công đó, Chi cùng người bạn Mi Lan tìm cách làm sáng tỏ sự thật và đòi lại công bằng. Dù xuất hiện không nhiều nhưng vai diễn của Hồng Đăng vẫn được thảo luận nhiều trên mạng xã hội.

Trong nhiều năm qua, Hồng Đăng được xem là một trong những gương mặt nam tiêu biểu của màn ảnh nhỏ. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên, anh để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như: Zippo, Mù tạt và Em, Cả một đời ân oán và Hướng dương ngược nắng.

Trên màn ảnh, Hồng Đăng thường đảm nhận những vai người đàn ông chững chạc, sâu sắc và giàu tình cảm. Hình tượng này giúp anh trở thành gương mặt “soái ca” quen thuộc trong khung giờ vàng của VTV, đồng thời ghi dấu trong lòng khán giả truyền hình.

Trước khi trở lại với "Đồng hồ đếm ngược", sự nghiệp của Hồng Đăng đã bị gián đoạn vì sự cố đi công tác ở Tây Ban Nha.

Trong thời gian không đóng phim, Hồng Đăng chuyển hướng sang kinh doanh và đầu tư. Anh từng hỗ trợ vợ quản lý các quán ăn và gần đây xuất hiện trên mạng xã hội để giới thiệu các dự án bất động sản.

Ngoài công việc kinh doanh cá nhân, Hồng Đăng dành nhiều thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ hình ảnh đời thường bên vợ và hai con gái, cho thấy cuộc sống khá bình yên sau biến cố.

Sau nhiều thăng trầm, Hồng Đăng hiện có những bước đi thận trọng trong việc quay lại nghệ thuật. Con đường phía trước của anh vẫn còn nhiều thử thách, nhưng sự trở lại gần đây cho thấy nam diễn viên vẫn mong muốn gắn bó với nghề diễn.

Đối với nhiều khán giả, Hồng Đăng vẫn là một gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt, và hành trình làm lại sự nghiệp của anh chắc chắn sẽ còn nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV

"Người tình màn ảnh" của Hồng Đăng: Mỹ nhân một thời, U50 trẻ đẹp ngỡ ngàng'Người tình màn ảnh' của Hồng Đăng: Mỹ nhân một thời, U50 trẻ đẹp ngỡ ngàng

Từng là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên Quách Thu Phương ở tuổi U50 vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp trẻ trung và thần thái cuốn hút.

