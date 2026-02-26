Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hồng Đăng bị 'máy bay' bắt quả tang ngoại tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Thứ năm, 10:05 26/02/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bà Tuyết (Quách Thu Phương) đang hết lòng tin Khang (Hồng Đăng) thì nhận được thông tin từ bạn thân cho thấy "phi công" đang ngoại tình với cô gái trẻ.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 "Đồng hồ đếm ngược", sau khi Khang (Hồng Đăng) vạch trần được vở kịch do Linh Chi dựng lên nhằm phá bà Tuyết (Quách Thu Phương) thì bà Tuyết đã có lòng tin tuyệt đối trở lại với hắn. Bà vui vẻ và hạnh phúc lại trong mối quan hệ với tình trẻ, cả hai đang lập kế hoạch đáp trả lại con gái riêng của chồng.

Trong khi đó, Khang cũng như gỡ bỏ được gánh nặng khi chiếm lại được niềm tin của "máy bay". Bà Tuyết giờ đây đã nghe theo hắn, tiếp tục chiến lược mà cả hai đã vạch ra trong việc chiếm đoạt toàn bộ số tài sản mà chồng bà Tuyết đã để lại.

Tuy nhiên, Khang không ngờ khi hắn dắt bồ bịch của mình đi ăn lại gặp đúng bạn của bà Tuyết. Người phụ nữ này đã ngay lập tức quay video lại cảnh Khang thân mật với cô gái khác và gửi cho bà Tuyết. Bà Tuyết tím mặt khi xem những hình ảnh Khang ngoại tình qua video trên điện thoại của mình.

Hồng Đăng bị bắt quả tang ngọai tình trong ' Đồng hồ đếm ngược ' tập 7 - Ảnh 1.
Hồng Đăng bị bắt quả tang ngọai tình trong ' Đồng hồ đếm ngược ' tập 7 - Ảnh 2.

Bà Tuyết phát hiện ra "phi công" đang ngoại tình với cô gái khác. Ảnh VTV

Trong khi đó, sau thời gian dài “mất hút” cùng bạn gái của Thành (Thanh Sơn), Chiến (Bình An) bất ngờ liên lạc lại với Thành. Tuy nhiên, với những gì đã xảy ra trước đó, Thành không có lý do gì để nghe máy của tình địch.

Ngay sau cuộc gọi nhỡ ấy, điện thoại Thành vang lên tiếng “ting ting”. Số tiền 1,5 tỷ đồng anh từng đầu tư theo Chiến trước đây đã được hoàn trả đầy đủ. Diễn biến bất ngờ này khiến Thành nhận ra đằng sau sự biến mất của Chiến có thể tồn tại một uẩn khúc chưa được hé lộ. Việc khoản tiền được chuyển trả đúng lúc không chỉ gợi lại những nghi ngờ cũ mà còn mở ra một nút thắt mới trong hành trình của anh.

Hồng Đăng bị bắt quả tang ngọai tình trong ' Đồng hồ đếm ngược ' tập 7 - Ảnh 3.

Thành bất ngờ nhận lại số tiền mà Chiến đã lừa gạt rồi trốn mất.

Ở diễn biến khác trong tập phim, nhiệm vụ thứ hai của Thành chính thức xuất hiện. Lần này, người liên quan là thầy Thắng (NSND Trung Anh) – giáo viên từng dạy Thành thời cấp 2. Điều khiến Thành băn khoăn là sự mâu thuẫn giữa những gì anh “nhìn thấy” và kết luận trong hồ sơ bệnh án. 

Theo khả năng đặc biệt của mình, Thành thấy số năm còn sống của thầy Thắng vẫn còn rất dài. Thế nhưng trong bệnh án, bác sĩ lại kết luận thầy mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4, thời gian sống tối đa chỉ còn 2-3 tháng.

Tập 7 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 26/2 trên VTV3. 

Hồng Đăng bị bắt quả tang ngọai tình trong ' Đồng hồ đếm ngược ' tập 7 - Ảnh 4.Khải Phong thổ lộ tình cảm sau khi đưa Lam Anh ra khỏi 'điểm nóng' tại ngân hàng

GĐXH - Khải Phong đã xuất hiện tại ngân hàng và đưa Lam Anh ra khỏi nơi đang phát sinh tình huống nguy hiểm.

Hồng Đăng bị bắt quả tang ngọai tình trong ' Đồng hồ đếm ngược ' tập 7 - Ảnh 5.Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

GĐXH - Không chỉ giúp Thương mang xe đến cửa hàng sửa chữa, Quân còn chủ động đến trước để trả phần lớn số tiền sửa xe cho cô.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khải Phong thổ lộ tình cảm sau khi đưa Lam Anh ra khỏi 'điểm nóng' tại ngân hàng

Khải Phong thổ lộ tình cảm sau khi đưa Lam Anh ra khỏi 'điểm nóng' tại ngân hàng

Hồng Đăng đối đầu gay cấn với con riêng của chồng nhân tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Hồng Đăng đối đầu gay cấn với con riêng của chồng nhân tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Tin vui với 'Thỏ ơi!!' và Trấn Thành sau 9 ngày công chiếu

Tin vui với 'Thỏ ơi!!' và Trấn Thành sau 9 ngày công chiếu

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) nghĩ 'chiêu' theo đuổi cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) nghĩ 'chiêu' theo đuổi cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Cùng chuyên mục

Khải Phong thổ lộ tình cảm sau khi đưa Lam Anh ra khỏi 'điểm nóng' tại ngân hàng

Khải Phong thổ lộ tình cảm sau khi đưa Lam Anh ra khỏi 'điểm nóng' tại ngân hàng

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Khải Phong đã xuất hiện tại ngân hàng và đưa Lam Anh ra khỏi nơi đang phát sinh tình huống nguy hiểm.

Không phải Mai Tài Phến, người thành đôi trong phim với Mỹ Tâm là nhân vật khác

Không phải Mai Tài Phến, người thành đôi trong phim với Mỹ Tâm là nhân vật khác

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm ở trong phim "Tài" không đóng cặp với Mai Tài Phến mà là một diễn viên nam khác.

Hồng Đăng đối đầu gay cấn với con riêng của chồng nhân tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Hồng Đăng đối đầu gay cấn với con riêng của chồng nhân tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Luật sư Khang - "phi công" của bà Tuyết đã khám phá ra âm mưu chống phá của Linh Chi và Thành.

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Không chỉ giúp Thương mang xe đến cửa hàng sửa chữa, Quân còn chủ động đến trước để trả phần lớn số tiền sửa xe cho cô.

'Ông bầu' hoa hậu quyền lực nhất nhì Vbiz chuyển giao công việc cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh

'Ông bầu' hoa hậu quyền lực nhất nhì Vbiz chuyển giao công việc cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - "Ông bầu" hoa hậu Phúc Nguyễn quyết định chuyển giao một cuộc thi nhan sắc dành cho người mẫu nam cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh. Đây là một động thái bước ngoặt gây chú ý trong làng nhan sắc dành cho nam giới.

Phim Việt rùng rợn nhất nhì đầu năm 2026 chính thức tung teaser trailer

Phim Việt rùng rợn nhất nhì đầu năm 2026 chính thức tung teaser trailer

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Phim "Bus: Chuyến xe một chiều" vừa tung teaser video, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ bầu không khí tâm linh rùng rợn cùng loạt hình ảnh gợi mở nhiều bí ẩn xoay quanh một câu chuyện đầy ám ảnh.

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) nghĩ 'chiêu' theo đuổi cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) nghĩ 'chiêu' theo đuổi cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Quân với sự trợ giúp của nhân viên quán cà phê sách đã cùng lập kế hoạch gặp riêng cô giáo Thương.

Sóng gió ập đến khi người dân bị lừa tiền từ trang web giả mạo ngân hàng

Sóng gió ập đến khi người dân bị lừa tiền từ trang web giả mạo ngân hàng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người dân đã bị trừ hết tiền trong tài khoản khi truy cập vào đường link nhận quà được cho là của ngân hàng gửi tới.

Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Tập 2 "Bước chân vào đời" có sự xuất hiện của Mạnh Trường trong vai Trần Lâm - thiếu gia điển trai nhưng lạnh lùng.

Trung tá Minh Kiên được đồng đội ủng hộ yêu Lam Anh

Trung tá Minh Kiên được đồng đội ủng hộ yêu Lam Anh

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Tùng ủng hộ chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh vì muốn người đồng đội quên quá khứ buồn.

Xem nhiều

Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiên

Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiên

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Quân thường xuyên đến quán cà phê đọc sách để ngắm nhìn Thương, mà chưa một lần dám ngỏ lời.

Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

Xem - nghe - đọc
Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh cài cắm câu chuyện gia đình Việt nhân văn ra sao?

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh cài cắm câu chuyện gia đình Việt nhân văn ra sao?

Xem - nghe - đọc
Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hé mở diễn viên phụ chất lượng

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hé mở diễn viên phụ chất lượng

Xem - nghe - đọc
Sóng gió ập đến khi người dân bị lừa tiền từ trang web giả mạo ngân hàng

Sóng gió ập đến khi người dân bị lừa tiền từ trang web giả mạo ngân hàng

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top