Hồng Đăng bị 'máy bay' bắt quả tang ngoại tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'
GĐXH - Bà Tuyết (Quách Thu Phương) đang hết lòng tin Khang (Hồng Đăng) thì nhận được thông tin từ bạn thân cho thấy "phi công" đang ngoại tình với cô gái trẻ.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 "Đồng hồ đếm ngược", sau khi Khang (Hồng Đăng) vạch trần được vở kịch do Linh Chi dựng lên nhằm phá bà Tuyết (Quách Thu Phương) thì bà Tuyết đã có lòng tin tuyệt đối trở lại với hắn. Bà vui vẻ và hạnh phúc lại trong mối quan hệ với tình trẻ, cả hai đang lập kế hoạch đáp trả lại con gái riêng của chồng.
Trong khi đó, Khang cũng như gỡ bỏ được gánh nặng khi chiếm lại được niềm tin của "máy bay". Bà Tuyết giờ đây đã nghe theo hắn, tiếp tục chiến lược mà cả hai đã vạch ra trong việc chiếm đoạt toàn bộ số tài sản mà chồng bà Tuyết đã để lại.
Tuy nhiên, Khang không ngờ khi hắn dắt bồ bịch của mình đi ăn lại gặp đúng bạn của bà Tuyết. Người phụ nữ này đã ngay lập tức quay video lại cảnh Khang thân mật với cô gái khác và gửi cho bà Tuyết. Bà Tuyết tím mặt khi xem những hình ảnh Khang ngoại tình qua video trên điện thoại của mình.
Bà Tuyết phát hiện ra "phi công" đang ngoại tình với cô gái khác. Ảnh VTV
Trong khi đó, sau thời gian dài “mất hút” cùng bạn gái của Thành (Thanh Sơn), Chiến (Bình An) bất ngờ liên lạc lại với Thành. Tuy nhiên, với những gì đã xảy ra trước đó, Thành không có lý do gì để nghe máy của tình địch.
Ngay sau cuộc gọi nhỡ ấy, điện thoại Thành vang lên tiếng “ting ting”. Số tiền 1,5 tỷ đồng anh từng đầu tư theo Chiến trước đây đã được hoàn trả đầy đủ. Diễn biến bất ngờ này khiến Thành nhận ra đằng sau sự biến mất của Chiến có thể tồn tại một uẩn khúc chưa được hé lộ. Việc khoản tiền được chuyển trả đúng lúc không chỉ gợi lại những nghi ngờ cũ mà còn mở ra một nút thắt mới trong hành trình của anh.
Ở diễn biến khác trong tập phim, nhiệm vụ thứ hai của Thành chính thức xuất hiện. Lần này, người liên quan là thầy Thắng (NSND Trung Anh) – giáo viên từng dạy Thành thời cấp 2. Điều khiến Thành băn khoăn là sự mâu thuẫn giữa những gì anh “nhìn thấy” và kết luận trong hồ sơ bệnh án.
Theo khả năng đặc biệt của mình, Thành thấy số năm còn sống của thầy Thắng vẫn còn rất dài. Thế nhưng trong bệnh án, bác sĩ lại kết luận thầy mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4, thời gian sống tối đa chỉ còn 2-3 tháng.
Tập 7 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 26/2 trên VTV3.
